Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà ngoại lì xì cho mỗi cháu một bọc tiền to ở Bắc Ninh: Hé lộ ý nghĩa đặc biệt

19-02-2026 - 08:35 AM | Sống

Đây là năm đầu tiên bà lì xì theo cách này. Các em nhỏ trong nhà tỏ ra ngơ ngác khi nhận lì xì, nhiều bé còn hỏi lại người lớn vì không thấy phong bao lì xì đỏ như mọi năm.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ xách đang lì xì cho các cháu theo cách "độc nhất vô nhị". Trong clip, người bà xách theo một túi lớn, bên trong chứa nhiều bọc ni lông tiền lẻ để mừng tuổi cho các cháu. Cả nhà ai nấy vừa bất ngờ, vừa bật cười thích thú khi nhận lì xì của bà.

Đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút hàng triệu lượt xem. Mọi người để lại nhiều bình luận hài hước: "Bà chơi lớn quá"; "Về kể được lì xì một bọc tiền không ai tin".

Được biết, đoạn clip được ghi lại trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ một gia đình ở phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh. Chị Út Nghĩa là một trong những người cháu được bà mừng tuổi bọc tiền.

Bà phát từng bọc tiền lì xì cho các cháu.

Chia sẻ trên Tri thức - Znews , chị Út Nghĩa cho hay bên trong bọc tiền của bà ngoại chị là tiền lẻ với đủ mệnh giá từ 1.000 - 20.000 đồng. Đây là năm đầu tiên bà ngoại chị Út Nghĩa lì xì cho cháu theo cách này. Nguyên nhân là bởi gia đình đông cháu, nên bà mong các con, cháu có thêm hoạt động vui chơi trong ngày Tết. Bà không muốn các cháu nhận tiền xong là cất mà muốn có trò để các cháu chơi cùng nhau.

Các em nhỏ trong nhà tỏ ra ngơ ngác khi nhận lì xì, nhiều bé còn hỏi lại người lớn vì không thấy phong bao lì xì đỏ như mọi năm. Tuy nhiên khi đã hiểu hành động của bà thì các cháu quây quần vào hào hứng đếm tiền.

Các cháu đều bất ngờ và thích thú khi nhận được lì xì kiểu độc lạ của bà.

Út Nghĩa cho hay, bà ngoại đã chuẩn bị cho mỗi cháu bọc tiền khoảng 300.000 - 400.000 đồng. Theo gia đình chị Út Nghĩa, cách lì xì này còn giúp các cháu làm quen với việc tính toán cũng như cách sử dụng tiền hợp lý, tránh tiêu xài lung tung.

Theo Lam Giang

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
4 món không mặn là “bom natri” ẩn, làm tăng nguy cơ đột quỵ, tăng huyết áp, chuyên gia mách cách giảm muối đơn giản

4 món không mặn là “bom natri” ẩn, làm tăng nguy cơ đột quỵ, tăng huyết áp, chuyên gia mách cách giảm muối đơn giản Nổi bật

Vợ chồng cùng nghỉ hưu, nhưng tôi chọn nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống, vợ tiếp tục đi làm thêm để lo cho tương lai

Vợ chồng cùng nghỉ hưu, nhưng tôi chọn nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống, vợ tiếp tục đi làm thêm để lo cho tương lai Nổi bật

Loại cá rẻ tiền nhưng bổ dưỡng, đặc biệt hợp ăn vào mùa xuân: 2 cách chế biến kiện tỳ, khỏe dạ dày, sống thọ

Loại cá rẻ tiền nhưng bổ dưỡng, đặc biệt hợp ăn vào mùa xuân: 2 cách chế biến kiện tỳ, khỏe dạ dày, sống thọ

08:20 , 19/02/2026
Loạt xe không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại… có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Loạt xe không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại… có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

07:35 , 19/02/2026
Ngày càng nhiều người bị đột quỵ, bác sĩ cảnh báo gấp: 3 thói quen này, dù khó đến đâu cũng phải thay đổi

Ngày càng nhiều người bị đột quỵ, bác sĩ cảnh báo gấp: 3 thói quen này, dù khó đến đâu cũng phải thay đổi

07:34 , 19/02/2026
Người tiêu dùng lưu ý: 2 sản phẩm sữa rửa mặt bị thu hồi trên toàn quốc

Người tiêu dùng lưu ý: 2 sản phẩm sữa rửa mặt bị thu hồi trên toàn quốc

07:15 , 19/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên