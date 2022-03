Bà Nguyễn Phương Hằng đã bị những ai tố cáo trước thời điểm bị bắt giam?

Khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng theo Điều 331 BLHS

Tối nay 24/3, Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM đưa tin, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cụ thể, ngày 24/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TTP.HCM đã ra quyết định về việc khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra quyết định về việc khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, thường trú 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi như trên.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý điều tra vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại TP.HCM do bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện.

Bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Quá trình công an điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TP.HCM và các địa phương khác.

Hiện Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại Cơ quan điều tra Công an TP.HCM. Ảnh: Trang TTĐT Công an TP.HCM

Mới bị tạm hoãn xuất cảnh



Theo Tuổi trẻ, ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng, để chờ kết quả xác minh, điều tra liên quan đơn tố cáo của một số cá nhân với bà này.

Thời hạn tạm hoãn từ ngày 16/2 đến ngày 29/4/2022 để phục vụ việc xác minh, điều tra.

Bị nhiều cá nhân tố cáo

Nguồn trên cho hay, tại cuộc gặp mặt báo chí đầu năm ngày 26/1/2022, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã thụ lý xác minh đơn tố giác tội phạm của 6 cá nhân với bà Nguyễn Phương Hằng, gồm: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng , ca sĩ Thủy Tiên , Công Vinh, nhà báo Hàn Ni, Đức Hiển, bà Đinh Thị Lan.

Theo Vietnamnet, cuối tháng 6/2021, ca sĩ Vy Oanh đã nộp đơn tố cáo bà Phương Hằng đến Phòng cảnh sát hình sự CA TP.HCM và Cơ quan CSĐT của Bộ Công An.

Tháng 7/2021, Công an TP.HCM tiếp nhận đơn của NSƯT Hoài Linh tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.

Hoài Linh, Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng

Tháng 9/2021, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Phương Hằng đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.



Cuối tháng 9/2021, CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã nhận đơn NSƯT Trịnh Kim Chi tố cáo bà Hằng.

Cũng theo Vietnamnet, luật sư Lê Thành Kính (luật sư của ông Võ Hoàng Yên ) cũng tố cáo bà Hằng về hành vi vu khống, bởi trong một buổi livestream giữa tháng 10/2021 bà Hằng nói rằng đã bị ông Kính hành hung tại trụ sở Công an TP.HCM khi đến làm việc, đối chất cùng ông Võ Hoàng Yên.

Vào cuối năm 2021, bà Đậu Ngọc Diệp (chủ kênh Youtube Diệp Đậu, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã đến cơ quan công an TP.HCM để gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Trong đơn, bà Diệp tố bà Phương Hằng có hành vi "vu khống, làm nhục người khác" trên mạng xã hội.

Theo Tuổi trẻ, vào ngày 26/10/2021, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, đã gửi đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương.

Chiều 19/10/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã nhận đơn đề nghị khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng của bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo).

Theo bà Hàn Ni, bà Hằng đã có hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng quyền tự do dân chủ. Bà Ni cũng cho rằng, bà Nguyễn Phương Hằng đã dùng những lời lẽ thô tục để thóa mạ, vu khống, chà đạp danh dự, phẩm giá bà bằng thủ đoạn thêu dệt ra những thông tin không có thật, gây tổn thương sâu sắc đến danh dự, nhân phẩm của bà và gia đình.

Không khởi tố vụ bà Hằng tố cáo Võ Hoàng Yên

Có thể nói, những "lùm xùm" liên quan bà Nguyễn Phương Hằng bắt đầu nổi lên từ vụ bà tố cáo ông Võ Hoàng Yên (SN 1975, trú tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Việc tố cáo diễn ra từ đầu tháng 3/2021.

Trong đơn khi đó, bà Phương Hằng nêu, vì tin tưởng nên vợ chồng bà đã hỗ trợ tiền cho ông Yên làm các hoạt động từ thiện, xây chùa, ủng hộ bão lụt... Nhưng sau đó ông Yên đã lạm dụng tín nhiệm của vợ chồng bà để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua số tiền ủng hộ từ thiện.

Ông Yên và bà Hằng

Bà còn nêu trong thời gian quen biết vợ chồng bà, ông Võ Hoàng Yên thường tâm sự đang nợ tiền nhiều người, bởi đã vay tiền để xây nhiều chùa, hoạt động từ thiện, chữa bệnh miễn phí. Bà Tin tưởng nên đã nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản của chủ nợ trả nợ cho ông Yên. Sau đó, bà tìm hiểu được biết các số tài khoản này đều là của những người trong gia đình của ông Yên.

Giữa tháng 1/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ việc này và quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM cho biết, trong thời gian bà Hằng quen biết ông Yên, ông giới thiệu là lương y đang hoạt động khám chữa bệnh.

Biết ông Yên đang cần tiền để xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện, bà Hằng đã tự nguyện cho ông Yên số tiền hơn 183 tỉ đồng (chính xác là 183.021.500.000 đồng), trong đó có 60 tỉ đồng tiền mặt (không có giấy tờ và người chứng kiến).

Sau đó, bà Hằng nghi vấn ông Yên không minh bạch trong việc làm từ thiện nên đã làm đơn tố cáo.

Quá trình điều tra đến nay cho thấy không có căn cứ chứng minh việc ông Yên đưa ra thông tin gian dối để bà Hằng tin tưởng giao tiền, cũng không có căn cứ chứng minh việc ông Yên sử dụng số tiền vào mục đích bất hợp pháp, gian dối nhằm chiếm đoạt.

Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định việc bà Hằng tố cáo ông Yên không có dấu hiệu tội phạm.

Những ai từng bị bà Nguyễn Phương Hằng "đấu tố"?

Trước khi bị Công an TP.HCM bắt tạm giam, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục có những buổi livestream tố các nghệ sĩ như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành , Thủy Tiên ăn chặn tiền từ thiện bão lũ.

Ca sĩ Vy Oanh cũng liên tục bị bà Hằng "réo tên" trên các livestream.

Bà Hằng sau đó đứng đơn tố cáo đích danh Đàm Vĩnh Hưng (tên thật là Huỳnh Minh Hưng) đến cơ quan CSĐT Bộ Công an liên quan đến việc từ thiện.

Bà Hằng còn tố cáo bà Đậu Ngọc Diệp (chủ kênh Youtube Diệp Đậu).

Ngoài ra, bà Nguyễn Phương Hằng có gửi đơn yêu cầu xử lý kèm bản giải trình về hành vi vi phạm của nhà báo Đặng Thị Hàn Ni đến Bộ thông tin và truyền thông.

Ngày 18/1/2022, Vietnamnet cho hay, bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn tố giác ông Đỗ Văn Bửu Điền (tức Color Man) vì cho rằng ông này chưa công khai, minh bạch trong hoạt động từ thiện.





