Bà Rịa-Vũng Tàu thu hút vốn FDI tăng 48% trong tháng 1/2025

Cụ thể, tỉnh đã cấp mới và điều chỉnh vốn cho 6 dự án FDI. Trong đó, có 3 dự án được cấp mới với tổng vốn 88 triệu USD, tăng 31,71% so với cùng kỳ. Ba dự án khác được điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn 83,4 triệu USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ.

Tính đến hết tháng 1/2025, Bà Rịa-Vũng Tàu có 493 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 33.637 triệu USD.

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn dự kiến sử dụng khí ethane nhập khẩu từ Mỹ với tổng vốn đầu tư khoảng 17.500 tỉ đồng

Về đầu tư trong nước, trong tháng 1/2025, tỉnh cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 4 dự án với tổng vốn 11.202 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ. Trong đó, 3 dự án được cấp mới với tổng vốn 10.599 tỷ đồng, tăng 2,36 lần so với cùng kỳ; 1 dự án được điều chỉnh tăng vốn thêm 608 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 696 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 419.668 tỷ đồng.

Bước sang năm 2025, lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số. Tỉnh cũng tập trung thu hút các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp trong năm 2025.

Nhà máy bia Heineken tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ đầu tư các dự án trong khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 đã ký biên bản ghi nhớ đầu tư trong năm 2024.