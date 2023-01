"Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung: Đợi ngày mặc áo cô dâu, làm đám cưới chính thức với đạo diễn Hoàng Nhật Nam

Năm 2022 là quãng thời gian bùng nổ với các cuộc thi Hoa hậu do Sen Vàng tổ chức. Cứ cách tầm vài tuần đến 1 tháng là Sen Vàng lại rầm rộ tổ chức sự kiện bên lề các cuộc thi. Lúc thì công bố vương miện, lúc thì giới thiệu thí sinh trong Top 30, mỗi lần như thế Sen Vàng lại chiếm hết spotlight mạng xã hội đến truyền thông vì loạt ảnh xinh đẹp của dàn Hoa hậu - Á hậu hay những phát ngôn giật tanh tách trong sự kiện.

Chỉ trong thời gian ngắn, Sen Vàng đã vươn lên thành thế lực đáng gờm ở showbiz Việt Nam, nhắc đến các cuộc thi nhan sắc do Sen Vàng tổ chức, khán giả lẫn truyền thông đều khó lòng phủ nhận sức ảnh hưởng.

Có được điều này, công lớn thuộc về "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung - người từng bước vượt qua khó khăn, xây dựng đế chế Hoa hậu vững vàng ở showbiz Việt. Ngày đầu năm mới, "bà trùm Hoa hậu" có những chia sẻ về công việc, cuộc sống và cả những chuyện riêng tư trước giờ hiếm khi nhắc đến.

* Danh xưng "Bà trùm Hoa hậu" đến với chị Phạm Kim Dung từ bao giờ? Có nhiều ý kiến cho rằng nếu tham gia các cuộc thi Hoa hậu do nhà Sen Vàng tổ chức thì sẽ có cơ hội đổi đời, chị nghĩ sao về điều này?

Tôi không nhớ danh xưng này chính xác là xuất hiện vào thời điểm nào, chỉ biết một ngày kia đọc báo thì thấy mình được gọi là "Bà trùm Hoa hậu". Cảm xúc đầu tiên lúc thấy tên "Bà trùm Hoa hậu" là bất ngờ, sau đó đến vui, ít nhất thì những việc mình đang làm cũng đã được công nhận.

Tôi cũng có nghe ý kiến từ một số người là nói rằng nếu tham gia các cuộc thi Hoa hậu thì sẽ có cơ hội đổi đời. Điều đó, tôi nghĩ là 80 - 90% là đúng đấy. Tôi nói đơn giản thế này, một cô gái xinh đẹp, tài năng mà chưa có cơ hội thể hiện bản thân thì chẳng ai biết cô ấy là ai. Kiểu như cô gái này cứ chôn mình tại nơi nào đó. Nhưng nếu như cô gái ấy đi thi Hoa hậu và dùng tài năng để chứng minh bản thân thì mọi chuyện lại khác. Tôi tin rằng với sự bồi dưỡng, xây dựng từ công ty Sen Vàng thì các cô gái ấy có cơ hội tỏa sáng và phát triển sự nghiệp nhiều hơn. Khi đã tỏa sáng, chuyện đổi đời đến cũng là điều chắc chắn xảy ra.

Điều đó đã và đang xảy ra với các bạn Hoa hậu, Á hậu đang hoạt động dưới trướng công ty.

* Hoa hậu - Á hậu có phải là một nghề không?

Đến hiện tại thì tôi nghĩ đó là một nghề, một công việc chính đáng để làm đẹp cho đời. Các bạn ấy tham gia dự án cộng đồng rất nhiều, các bạn làm từ thiện để giúp đỡ những người gặp khó khăn và đi đến mọi nơi. Ngoài ra, các bạn còn quảng bá cho nhiều thương hiệu rồi đi hát, làm diễn viên nữa. Khi làm điều này, các bạn ấy nhận được lương. Đây đều là những công việc mang về nguồn thu nhập chính đáng mà.

Hiện tại, công ty chúng tôi đang quản lý 8 Hoa hậu và 8 Á hậu. Chúng tôi không phân chia hay nảy sinh ý định đẩy cho ai là chủ lực hết, vì như thế sẽ gây thiệt thòi cho các bạn. Chúng tôi không xây dựng celeb cho công ty, chúng tôi chỉ cố gắng xây dựng, hỗ trợ để các bạn phát triển đúng với con người mình. Như Thùy Tiên là Hoa hậu truyền cảm hứng. Lương Thùy Linh là Hoa hậu thiên về trí thức và bản lĩnh. Lona Kiều Loan phát triển con đường ca hát để làm ca sĩ. Còn Tiểu Vy và Thiên Ân thì hướng đến việc diễn xuất để làm diễn viên.

Trong năm qua, cũng có nhiều người nói với tôi rằng vị thế nhà Sen Vàng đã được nâng lên nhờ chiến thắng của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021, điều này chắc chỉ đúng 1 phần. Thực tế là các cuộc thi Hoa hậu đã được quan tâm từ trước, việc Thùy Tiên đăng quang giống như cú hích để đẩy mọi thứ ra ngoài. Tôi cho rằng đó là điểm rơi phù hợp, bây giờ mọi người cũng dần công nhận sức hút của Thùy Tiên - một người đẹp ở Sen Vàng tích hợp cả nhan sắc, trí tuệ và nhiều thứ khác. Nó giống như câu nói: Đủ nắng hoa sẽ nở vậy đó.

* Hiện tại, có rất nhiều người đặt Sen Vàng và Unicorp lên bàn cân so sánh, bởi cả 2 công ty đều thường xuyên tổ chức những cuộc thi nhan sắc đình đám. Chị Phạm Kim Dung nói gì về sự so sánh này?

Tôi biết đến việc Sen Vàng thường hay bị so sánh với Unicorp. Thực tế thì Unicrop 2 năm mới tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 1 lần, các bạn ấy có định hướng riêng, khác với Sen Vàng. Sen Vàng tổ chức cuộc thi Hoa hậu thường niên, như năm 2022 là tổ chức đến 3 cuộc, vậy nên hoạt động giữa 2 công ty khác nhau mà.

Ở Sen Vàng, ngoài cuộc thi Hoa hậu thì còn có nền tảng media khác để các bạn Hoa hậu, Á hậu phát triển thêm. Nhiều khi cộng đồng mạng và fan sắc đẹp cứ so sánh vậy thôi chứ tôi cho rằng mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Tôi mong rằng các bạn đừng nên so sánh như vậy, chúng ta yêu mến ai thì chúng ta cứ dành tình cảm cho người đó, còn nếu không yêu mến người còn lại cũng đừng nên chê bai, chỉ trích hay đặt họ lên bàn cân để làm gì, vì rõ ràng việc đặt nhau lên bàn cân rồi tìm xem ai nặng hơn, ai nhẹ hơn là không phù hợp với hoàn cảnh này.

* Từ việc so sánh này, đôi khi dẫn đến câu chuyện fan sắc đẹp giữa các nhà đấu đá, chê bai nhau. Từ vương miện, váy áo cho đến nhan sắc của các bạn Hoa hậu - Á hậu đều bị mang ra mổ xẻ. Chị Dung ắt hẳn biết tới điều đó chứ?

Việc so sánh như thế sẽ làm tổn thương các bạn Hoa hậu - Á hậu. Các bạn ấy không bao giờ muốn mình trở thành người nằm trên dĩa để bị so sánh đâu. Ở Việt Nam, tôi biết các bạn fan sắc đẹp luôn muốn Hoa hậu có đủ yếu tố này, yếu tố kia. Khi yêu thì trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo, tôi mong rằng các bạn fan sắc đẹp yêu thương đúng cách, hãy vun đắp nhiều hơn chứ đừng chê bai, vì như vậy sẽ gây tổn thương, khiến các bạn Hoa hậu - Á hậu không biết nên làm thế nào cho đúng.

*Chị Dung có phải là người thẳng tính không?

Tôi cũng thấy có đó, sự thẳng tính này đôi khi cũng tạo ra một chút sóng gió, hiểu lầm trên mạng xã hội. Chúng ta không thể mãi là Hoa hậu thân thiện trong ứng xử được. Giống như là mình dồn một ai đó đến chân tường và buộc họ phải lên tiếng. Đôi khi tôi phải nói ra những điều mà bản thân suy nghĩ ngay lúc đó. Tuy nhiên, tôi cho rằng phát ngôn của tôi vẫn ở trong tầm kiểm soát mà, chưa đến nỗi nào đâu.

May mắn là tôi ít khi đọc bình luận trái chiều về mình, các bạn ở công ty thì thường hay gom thông tin trên mạng xã hội rồi báo cáo với tôi một lần. Nói thế này, các bạn fan sắc đẹp ở Việt Nam đa phần đều là người trẻ, chính họ mới hay bình luận, chia sẻ thông tin nhiều. Người trẻ mà, thích nói gì nói, đôi khi các bạn không suy nghĩ đến chuyện có làm tổn thương ai đâu. Tôi cho rằng, bây giờ tính theo khoảng cách tuổi tác, mình đang đứng ở vị trí mẹ - dì - cô của các bạn ấy.

Nếu bây giờ mình buồn, tổn thương hay phản ứng ngược lại với bạn ấy thì sẽ đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Mình là người lớn thì nên độ lượng, bao dung và chia sẻ với các bạn hơn. Tôi nghĩ đơn giản, chắc các bạn đang vì quá yêu mến Hoa hậu - Á hậu nên mới có cách phản ứng hơi thái quá, vậy nên mình cứ bình tĩnh dĩ hòa vi quý thôi.

* Các nước phương Tây không còn mặn mà với Hoa hậu từ lâu. Cán cân sắc đẹp đang dần dịch chuyển về phương Đông, các cuộc thi lớn cũng tìm cơ hội tổ chức ở Đông Nam Á. Thực tế thì fan sắc đẹp Đông Nam Á đang giúp các cuộc thi Hoa hậu kiếm tiền khi họ mất chỗ đứng ở "chính quốc". Chị Dung nghĩ thế nào về điều này?

Các quốc gia phương Tây có dân số già, họ cũng không chuộng Hoa hậu như ở các nước Châu Á, mà ở Châu Á thì sự chú ý cũng đổ dồn về khu vực Đông Nam Á là chính, hoặc là có thêm một vài nước nữa như Ấn Độ chẳng hạn. Đa phần các nước khác trên thế giới ít quan tâm đến cuộc thi Hoa hậu hơn.

Tôi lý giải chuyện ở phương Tây người ta không quan tâm nhiều đến Hoa hậu như thế này, nhan sắc của 1 cô Hoa hậu với những cô gái bình thường gần như không có là bao nhiêu. Tại phương Tây thì việc chân dài, dáng chuẩn, mắt to, mũi cao, miệng đẹp là việc quá đỗi bình thường, kiểu như đi ra đường thấy ai cũng như thế.

Còn tại phương Đông, nhan sắc của 1 cô Hoa hậu với các cô gái bình thường khác xa nhau lắm. Hoa hậu đi giữa đám đông là nhận ra liền, về chiều cao hay gương mặt đều có sự nổi bật hơn người bình thường.

Thêm nữa, ở phương Tây thì họ thích âm nhạc, phim ảnh, thể thao, họ thích những yếu tố liên quan đến tài năng hơn. Còn ở phương Đông, tôi nghĩ có sự trái ngược. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, các cô Hoa hậu - Á hậu ở phương Đông, ngoài nhan sắc ra thì còn có thêm tài năng, đây chính là yếu tố giúp họ tỏa sáng khi đến bất cứ đâu.

Về sự bình chọn, đúng là ở Đông Nam Á thì quyết liệt hơn, do chúng ta yêu mến Hoa hậu hơn nên chúng ta bình chọn nhiều hơn. Thêm nữa, dân số ở Đông Nam Á là dân số trẻ, việc bình chọn đến rất tự nhiên. Dẫu vậy, khó có thể nói cán cân các cuộc thi nhan sắc đang nghiêng về phương Đông, vì rõ ràng là năm nay trong Top 5 của Miss International, đâu có cô gái Châu Á nào đâu! Mỗi năm sẽ có thí sinh mạnh và thí sinh yếu đến từ từng khu vực, không nên vì kết quả của từng mốc thời gian mà đánh đồng xu hướng cho cả đấu trường nhan sắc thế giới.

* Vậy còn câu nói đi đâu cũng gặp Hoa hậu, nếu như sau này tôi lấy vợ lỡ đâu cũng là Hoa hậu… từ các anh thì sao?

Nếu nói đi đâu cũng gặp Hoa hậu, sau này lỡ đâu vợ của tôi cũng là Hoa hậu thì các anh cảm thấy vui hay không vui? Vợ mình đẹp như Hoa hậu, các anh có thích không? Tôi nghĩ các anh sẽ thấy vui đấy, mà nếu lấy luôn vợ là Hoa hậu thì càng vui thêm nữa, đúng không nào?

Ngày xưa, chỉ có một số lượng người rất ít được tiếp xúc với Hoa hậu, Á hậu thôi vì Hoa hậu quá ít mà còn ở đâu đâu ấy. Ngày nay, Hoa hậu xuất hiện nhiều hơn, các cuộc thi Hoa hậu cũng truyền cảm hứng hơn, chúng ta dễ dàng gặp, bắt tay hay chạm mặt với Hoa hậu hơn. Tôi nghĩ điều đó tốt mà, đâu có gì xấu. Nếu như tham gia 1 cuộc thi chính thống và đạt danh hiệu cao, các bạn Hoa hậu - Á hậu biết đầu tư, xây dựng hình ảnh, giúp cho bản thân thêm nổi bật thì điều này đang tác động tích cực đến xã hội và giới trẻ.

Nhiều người bảo bây giờ nhiều Hoa hậu quá, tổ chức cuộc thi Hoa hậu để làm gì nhưng tôi hỏi ngược lại, có thêm các cuộc thi Hoa hậu thì chúng ta được gì? Nếu cô Hoa hậu nào cũng học giỏi, có chiều cao và làm thiện nguyện tốt thì chẳng phải chúng ta đang có thêm nhiều tấm gương cho giới trẻ hay sao?

Nhìn vào các Hoa hậu, nhiều bạn trẻ 13 - 14 tuổi sẽ nghĩ đến chuyện phải uống sữa, học bơi để cao hơn, rồi học tiếng Anh để giỏi ngoại ngữ hơn. Đây chẳng phải là tác động tích cực đến xã hội à?

* Đó là những câu chuyện về công việc, bây giờ tôi muốn hỏi chị về những điều vui vẻ hơn. Tôi có đọc 1 bài chia sẻ của anh Hoàng Nhật Nam về chuyện chưa có đám cưới chính thức với chị. Chị Dung có bao giờ nghĩ đến việc mặc áo cô dâu, tổ chức hôn lễ chưa?

Tôi cũng mong làm đám cưới, kiểu như có sự kiện cho vui gia đình vậy đó. Chứ thực ra thì bây giờ có với nhau mấy đứa con rồi, đi khắp nơi ai cũng biết tôi và anh Nam làm vợ chồng chỉ là chưa chính thức tổ chức hôn lễ thôi.

Hồi 2011, chúng tôi từng tổ chức lễ hỏi. Tính đến giờ cũng ở với nhau được 11 - 12 năm, quãng thời gian này đủ dài đến 2 người hiểu, chia sẻ mọi thứ cùng đối phương. Thật sự là chúng tôi bận quá, 2 đứa con lại còn nhỏ, với lại mấy năm qua lại vướng dịch COVID-19 nữa nên đám cưới cứ liên tục trì hoãn.

Anh Nam bảo rằng đợi em bé nhỏ nhất bớt quậy đã rồi cho lên sân khấu làm đám cưới với ba mẹ. Con đầu của tôi được 20 tuổi, con thứ hai là 4 tuổi, con út hiện tại mới 3 tuổi thôi.

* Chị Dung đã từng tưởng tượng ra khi mặc áo cưới thì mình sẽ như thế nào chưa?

Tôi cũng có nghĩ chứ, tôi cũng thích được làm 1 đám cưới hoàn chỉnh mà. Tôi muốn các con sau này lớn lên sẽ xem lại những hình ảnh lên sân khấu đứng cùng ba mẹ, chắc là hạnh phúc lắm. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện mặc áo cưới thì bản thân tôi cũng hơi mắc cười, do mình lớn tuổi rồi mà.

Thêm nữa, bây giờ công việc nhiều quá, nếu tôi với anh Nam mời khắc chắc là sẽ rất nhiêu khê. Chúng tôi phải tính toán xem làm ở đâu, mời bao nhiêu người thì thích hợp. Nhưng nếu đám cưới này diễn ra trong thời gian tới chắc hẳn sẽ rất náo nhiệt.

* Anh Hoàng Nhật Nam có phải là người đàn ông đứng sau thành công của chị Dung hay không?

Anh Nam đồng hành cùng tôi, tính cả thời gian trước khi ở với nhau thì là 13 năm. Anh Nam không phải người đứng sau, nói đúng hơn thì là người luôn ở cạnh. Chúng tôi làm việc chung công ty, tôi ở phía kinh doanh, còn anh Nam thì làm nghệ thuật.

Nhiều người hỏi tôi trả lương cho anh Nam thế nào, tôi trả bằng cả cuộc đời rồi (Cười). Có anh Nam đỡ lắm, đỡ phải tốn tiền thuê đạo diễn bên ngoài, nhiều khi nghĩ ra ý tưởng này kia thì nói ngay với anh Nam để anh thực hiện. Nhưng đôi khi chúng tôi cũng có tranh luận, vì tôi đứng ở phía bảo vệ quyền lợi cho nhãn hàng, đôi khi xen vào công việc làm nghệ thuật của anh Nam, thấy không hợp lý là anh ấy sẽ trao đổi lại để tìm ra phương án giải quyết.

Tôi may mắn có chồng yêu thương, hiểu và luôn đồng hành. Từ công việc đến cuộc sống, chúng tôi đều phân chia rõ ràng nên mới đi được với nhau lâu như thế.

* Xin cám ơn chị Phạm Kim Dung vì đã dành thời gian trò chuyện!