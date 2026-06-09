Bắc Ninh thu hồi đất của hơn 2.700 hộ dân để làm khu đô thị quy mô gần 300 ha, vốn đầu tư lên đến 20.000 tỷ đồng

Chiều 8/6, xã Tiên Du đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với đại diện các hộ dân thôn Đông Phù, Tam Tảo và Lũng Giang có diện tích đất thu hồi thuộc dự án Khu đô thị mới du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí (tiểu khu 112.1).

Dự án có quy mô khoảng 299 ha, do Công ty TNHH Đầu tư Tây Hà Nội thực hiện, ảnh hưởng đến 2.714 hộ dân và tổ chức thuộc 6 thôn.

Tại đợt 1, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 849 hộ thuộc 5/6 thôn, chi trả gần 314 tỷ đồng.

Trong đợt 2, xã đã vận động kê khai, kiểm đếm được 600 hộ dân và lập, niêm yết phương án bồi thường cho 222 hộ tại thôn Tam Tảo và Đông Phù...

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều khó khăn khi một số hộ dân chưa đồng thuận, đề nghị nâng mức bồi thường, hỗ trợ thêm ngoài chính sách hiện hành...

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo xã Tiên Du và các đơn vị chức năng đã giải đáp, làm rõ nhiều kiến nghị của người dân 3 thôn liên quan đến việc lấy ý kiến Nhân dân đối với quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án; công khai, minh bạch thông tin dự án; tham vấn cộng đồng về báo cáo đánh giá tác động môi trường; nâng mức hỗ trợ, tiền thưởng cho các hộ có đất bị thu hồi; đề xuất bố trí đất dịch vụ...

Thông qua hoạt động này, địa phương kỳ vọng tạo sự đồng thuận giữa chính quyền và người dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ bị ảnh hưởng, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai dự án theo đúng kế hoạch.

Một góc xã Tiên Du (ảnh: Lễ Lễ).

Được biết, dự án Khu đô thị mới du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí (tiểu khu 112.1) có tổng mức đầu tư khoảng 19.700 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án gần 18.200 tỷ đồng, còn chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 1.500 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, phần lớn diện tích dự án hiện là đất nông nghiệp, đất giao thông và các loại đất khác. Riêng đất nông nghiệp chiếm khoảng 244 ha, tương đương 81% tổng diện tích.

Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án bố trí khoảng 66 ha cho đất nhà ở. Các hạng mục nhà ở tại dự án bao gồm hơn 3.300 lô nhà ở liền kề, 600 lô đất biệt thự. Chung cư hỗn hợp sẽ có 7 tòa với mật độ xây dựng 40%.

Về tiến độ, theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự kiến từ tháng 7/2025 đến hết quý III/2029 chủ đầu tư sẽ xây dựng các hạng mục của dự án. Sau đó, tổ chức nghiệm thu vào quý IV/2029.

Khi hoàn thành, dự án có quy mô dân số gần 27.000 người. Về tính chất, đây sẽ là khu đô thị du lịch, hiện đại, thông minh gắn với sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và các dịch vụ du lịch chất lượng cao. Đồng thời, là khu trung tâm thể dục thể thao, thương mại cấp đô thị…

Khi hoàn thành, dự án có quy mô dân số gần 27.000 người. Về tính chất, đây sẽ là khu đô thị du lịch, hiện đại, thông minh gắn với sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và các dịch vụ du lịch chất lượng cao. Đồng thời, là khu trung tâm thể dục thể thao, thương mại cấp đô thị…