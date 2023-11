Bách Hóa Xanh bước vào giai đoạn mới: Sẽ không nhận một đồng nào của Thế Giới Di Động từ tháng 12, còn sắp “mang tiền về cho mẹ”

Tại cuộc họp trực tuyến cập nhất kết quả kinh doanh quý 3 của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG), Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài cho biết, từ tháng 12/2023 trở đi, tập đoàn sẽ không đưa một đồng nào cho Bách Hóa Xanh (BHX). Theo ban lãnh đạo công ty, với tốc độ tăng trưởng doanh thu và lãi gộp đang cải thiện, BHX tự tin sẽ đạt điểm hoà vốn trong năm tới.

“Từ khi đi vào hoạt động, mỗi tháng Thế Giới Di Động đều phải tài trợ tiền cho Bách Hóa Xanh như bố mẹ chu cấp tiền cho con ăn học. Tuy nhiên, từ cuối năm nay, Bách Hóa Xanh sẽ bước sang giai đoạn hoàn toàn khác khi có thể tự kiếm tiền, trang trải chi phí và tập đoàn không phải bù lỗ nữa” – ông Nguyễn Đức Tài chia sẻ.

Đi vào hoạt động từ năm 2015, Bách Hóa Xanh được kỳ vọng là động lực tăng trưởng mới của Thế Giới Di Động và thực tế chuỗi đang làm khá tốt về mặt doanh thu. Trong tháng 10, doanh thu của Bách Hóa Xanh đã vượt mức 3.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 5% so với tháng trước và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. Doanh thu bình quân của mỗi cửa hàng đạt hơn 1,7 tỷ đồng/ cửa hàng.

Quý 3 trước đó, doanh thu trung bình mỗi cửa hàng của Bách Hóa Xanh đạt khoảng 1,65 tỷ đồng, tăng 18% so với quý 2 trước đó. Tăng trưởng chủ yếu đến từ ngành hàng tươi sống với mức 25-30% so với quý 2 trong khi ngành hàng FMCG tăng trưởng 15% so với quý trước. Dù biên lợi nhuận gộp thấp hơn quý 2 nhưng lợi nhuận gộp tuyệt đối vẫn tăng trưởng dương theo quý. EBITDA từ hoạt động kinh doanh quý 3 tăng trưởng 20% so với quý 2.

Trước lo ngại của nhà đầu tư về việc biên lợi nhuận gộp bị thu hẹp, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài một lần nữa khẳng định chiến lược tập trung vào gia tăng doanh thu và lợi nhuận gộp tuyệt đối chứ không quan tâm đến tỷ suất lợi nhuận. “Thà bán rẻ để tăng doanh thu, còn hơn là bán đắt để tăng lãi gộp. Có cơ hội bán rẻ hơn cho người tiêu dùng thì sẽ làm” – ông Tài nhấn mạnh.

Thực tế, nếu xét riêng về khía cạnh lợi nhuận, Bách Hóa Xanh hiện là "gánh nặng" lớn nhất đối với Thế Giới Di Động. Trong quý 3, chuỗi lại tiếp tục lỗ hơn 246 tỷ đồng trong quý 3 sau khi đã lỗ 660 tỷ đồng nửa đầu năm. Luỹ kế giai đoạn từ 2016 đến nay, Bách Hóa Xanh lỗ gần 8.300 tỷ đồng, trong đó 8.100 tỷ còn có thể chuyển lỗ sang năm sau để bù trừ lợi nhuận (trong vòng 5 năm kể từ ngày phát sinh khoản lỗ).

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Bách Hóa Xanh dự kiến doanh thu sẽ tăng trưởng khoảng 20% so với 2023, trong đó cơ cấu các mặt hàng tươi sống chiếm khoảng 40-50% được đánh giá là tối ưu. Doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng dự kiến đạt khoảng 2 tỷ và kỳ vọng sẽ đạt điểm hoà vốn.

Liên quan đến câu chuyện bán vốn tại Bách Hóa Xanh, ban lãnh đạo công ty cho biết đang trong quá trình đàm phán và để bảo mật thông tin sẽ không đưa ra bình luận ở thời điểm này. Trước đó vào cuối tháng 9, Reuters đã trích nguồn tin độc quyền cho biết 20% cổ phần Bách Hóa Xanh đang được “tranh mua” bởi quỹ đầu tư quốc gia Singapore GIC (Government of Singapore) và một số doanh nghiệp Thái Lan. Mức định giá Bách Hoá Xanh theo tiết lộ vào khoảng 1,5-1,7 tỷ USD. Con số này thực tế đã được rò rỉ trước đó nhưng sau đó bị đại diện công ty bác bỏ.