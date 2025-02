Bách Hóa Xanh của tỷ phú Nguyễn Đức Tài hé lộ kế hoạch “Trung tiến”, mở mới mỗi ngày 1 cửa hàng

Tại sự kiện, trưởng phòng đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) đã chia sẻ bức tranh tài chính của doanh nghiệp trong năm 2024.

Cụ thể, năm 2024, MWG đạt doanh thu 134.300 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Nhờ cải thiện biên lợi nhuận gộp và tối ưu chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 3.700 tỷ đồng, tăng hơn 21 lần so với cùng kỳ, đạt 156% kế hoạch năm.

Trong đó, tại Bách Hóa Xanh, chuỗi này ghi nhận doanh thu 41.100 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Quý 4 đạt 10.800 tỷ đồng, tăng 26% so với quý 4/2023. Đến hết năm ngoái, Bách Hóa Xanh có hơn 1.770 cửa hàng, tăng 44 cửa hàng so với quý trước. Doanh thu cửa hàng cũ tăng 30% so với cùng kỳ.

Không chỉ chia sẻ về tình hình kinh doanh, sếp của Thế giới di động còn chia sẻ các mục tiêu của chuỗi Bách Hóa Xanh trong năm nay. Trong năm 2025, Bách Hóa Xanh đặt mục tiêu tăng tối thiểu 7.000 tỷ đồng doanh thu, chủ yếu thông qua việc tăng trưởng doanh thu từ các cửa hàng hiện có.

“Công ty sẽ tập trung phân loại từng nhóm cửa hàng theo đặc thù riêng để triển khai các chính sách phù hợp, thúc đẩy hiệu quả kinh doanh. Đồng thời, Bách Hóa Xanh dự kiến mở mới từ 200 - 400 cửa hàng trong nửa đầu năm, tập trung vào các khu vực đang kinh doanh và mở rộng sang một số tỉnh miền Trung”, Trưởng phòng đầu tư MWG nói và cho biết thêm công ty vẫn sẽ duy trì chiến lược ưu tiên chất lượng điểm bán hơn số lượng cửa hàng. Song song đó, mảng bán hàng online cũng sẽ được đẩy mạnh với mục tiêu tăng trưởng doanh thu tối thiểu 300%.

Trong danh mục hàng hóa, chuỗi này cam kết nâng cao chất lượng sản phẩm tươi sống, đồng thời khai thác thêm cơ hội từ ngành hàng tiêu dùng nhanh. Song song, chiến lược liên tục tối ưu chi phí, nâng cao hiệu suất hoạt động cửa hàng, từ đó giảm chi phí chung và cải thiện hiệu quả tài chính vẫn được công ty này duy trì.

“Bách Hóa Xanh đặt mục tiêu trở thành chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam, hướng tới doanh thu 10 tỷ USD trước năm 2030”, lãnh đạo Bách Hóa Xanh thông tin.

Đồng thời, chuỗi này cho biết sẽ duy trì nguồn cung thực phẩm an toàn, chất lượng và hướng đến việc xây dựng hệ thống phân phối ổn định và hiệu quả cho các nhà sản xuất có năng lực.

Nhận định về tình hình kinh doanh, theo ông Vũ Đăng Linh – Giám đốc Tài chính của Thế giới di động, năm 2025 tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức.

Các biến động chính trị toàn cầu, chính sách kinh tế, lãi suất và tỷ giá tiếp tục là những yếu tố khó lường. Tỷ giá đang dao động mạnh, lãi suất có xu hướng tăng, điều này ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp

“Vì thế, chúng tôi tiếp cận năm 2025 với tinh thần thận trọng nhưng vẫn tìm kiếm cơ hội để tăng trưởng”, vị này nói.