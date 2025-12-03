Bãi biển đẹp hoang sơ ở Huế tan nát, nguy cơ xoá sổ do thiên tai liên tiếp

Xâm thực tàn phá bãi biển đẹp hoang sơ, nổi tiếng ở Huế ra sao?

Biển Hàm Rồng (xã Vinh Lộc) là một trong những bãi biển nổi tiếng của TP Huế và có nhiều tiềm năng phát triển du lịch khi vẫn giữ được vẻ đẹp sơ khai với đá phủ rêu phong xen lẫn bãi cát vàng, làn nước trong vắt. Đây cũng là địa điểm thu hút khá đông du lịch đến tham quan, trải nghiệm. (Ảnh tư liệu)

Thế nhưng, sau những đợt thiên tai liên tiếp năm 2025 đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 2025 khiến biển Hàm Rồng bị tàn phá nghiêm trọng.

Mưa bão đi qua để lại một bãi biển Hàm Rồng hoang tàn, xác xơ.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News chiều 2/12, có khoảng 4,1km bờ biển Hàm Rồng và khu lân cận bị sạt lở từ 5 –7 mét, nơi sâu nhất đến 10 mét. Nhiều hàng quán kinh doanh ven biển bị xâm thực gây sạt lở, hư hại gần như hoàn toàn.

Anh Hoàng Trọng Quang (chủ một cơ sở kinh doanh ven bờ biển Hàm Rồng) cho biết, tình trạng xâm thực xuất hiện nhiều năm. Tuy nhiên, sang năm 2025, sau những đợt thiên tai liên tiếp khiến xâm thực diễn ra nhanh hơn và hậu quả để lại nặng nề hơn rất nhiều.

Trước khu vực nhà hàng của anh Hoàng Trọng Quang từng có 2 hàng dừa lớn cách xa mép biển hơn 30 mét. Tuy nhiên, tình trạng xâm thực liên tục lấn, cuốn trôi từng hàng dừa. Sau đợt mưa lũ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2025 thì sóng biển tràn vào cuồn cuộn, đánh nát khu vực nhà hàng, nhiều dãy hàng quán bị đổ sập.

Dải bờ cát đẹp ở Hàm Rồng ngày nào nay bị sóng dữ cuốn trôi, nhiều hàng quán ven biển tấp nập du khách một thời giờ vắng lặng, hoang tàn, đổ nát.

Theo thống kê của UBND xã Vinh Lộc, toàn khu bãi tắm hiện có 5 hàng quán bị hư hỏng nặng, nhiều hạng mục không thể khôi phục do trôi mất nền móng, nhà cửa lơ lửng bên miệng vực.

Không chỉ ảnh hưởng đến các hàng quán kinh doanh du lịch, tình trạng xâm thực bờ biển ở Hàm Rồng còn uy hiếp nhiều khu dân cư. Riêng thôn 4 (xã Vinh Lộc) có 175 hộ dân thì có đến 14 hộ bị tác động trực tiếp bởi xâm thực.

Người dân ven biển Vinh Lộc lo ngại, nếu không có giải pháp kè chắn khẩn cấp, biển sẽ tiếp tục ăn sâu vào đất liền, khiến bờ biển Hàm Rồng sẽ bị xóa sổ, ảnh hưởng đến an toàn, sinh kế. Họ kỳ vọng, cần khẩn cấp làm hệ thống kè mềm, kè cừ để giảm tốc độ xói lở bờ biển trong khi chờ hệ thống kè kiên cố được triển khai đầu tư.

Được biết, trước thực tế này, UBND xã Vinh Lộc kiến nghị TP Huế sớm khắc phục khẩn cấp các điểm sạt lở nghiêm trọng và bố trí ngân sách đầu tư hệ thống kè, đê biển kiên cố nhằm bảo vệ dân cư cũng như khôi phục lại bãi biển Hàm Rồng.

Theo thống kê, đợt mưa lũ lịch sử kéo dài cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 vừa qua khiến TP Huế thiệt hại hơn 3.270 tỷ đồng. Hệ thống thủy lợi, đê kè và bờ biển cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhiều đoạn bờ biển như Thuận An, Vinh Lộc bị xói lở sâu 50 - 70m; hơn 10 km bờ sông Hương, sông Bồ, Ô Lâu bị sạt lở. Một số hồ đập lớn như Thủy Yên, Nam Giảng, Hòa Mỹ, Thiềm Cát xuất hiện tình trạng sạt trượt, xói lở; hàng loạt kênh mương, trạm bơm bị hư hỏng nặng.

Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, hư hỏng cầu cống; riêng chi phí khắc phục bước đầu do Sở Xây dựng quản lý ước hơn 134 tỷ đồng. Toàn thành phố ghi nhận 11 sự cố nguồn nước, 7 sự cố điện, 3 tuyến cáp quang bị đứt gây gián đoạn liên lạc. Ngành điện thiệt hại hơn 38 tỷ đồng, trong đó 32 tỷ đồng là doanh thu giảm do phải cắt điện hơn 200.000 hộ dân trong vùng ngập lụt.