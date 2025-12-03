Bãi biển đẹp hoang sơ ở Huế tan nát, nguy cơ xoá sổ do thiên tai liên tiếp

Xâm thực tàn phá bãi biển đẹp hoang sơ, nổi tiếng ở Huế ra sao?
Theo thống kê, đợt mưa lũ lịch sử kéo dài cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 vừa qua khiến TP Huế thiệt hại hơn 3.270 tỷ đồng. Hệ thống thủy lợi, đê kè và bờ biển cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều đoạn bờ biển như Thuận An, Vinh Lộc bị xói lở sâu 50 - 70m; hơn 10 km bờ sông Hương, sông Bồ, Ô Lâu bị sạt lở. Một số hồ đập lớn như Thủy Yên, Nam Giảng, Hòa Mỹ, Thiềm Cát xuất hiện tình trạng sạt trượt, xói lở; hàng loạt kênh mương, trạm bơm bị hư hỏng nặng.
Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, hư hỏng cầu cống; riêng chi phí khắc phục bước đầu do Sở Xây dựng quản lý ước hơn 134 tỷ đồng. Toàn thành phố ghi nhận 11 sự cố nguồn nước, 7 sự cố điện, 3 tuyến cáp quang bị đứt gây gián đoạn liên lạc. Ngành điện thiệt hại hơn 38 tỷ đồng, trong đó 32 tỷ đồng là doanh thu giảm do phải cắt điện hơn 200.000 hộ dân trong vùng ngập lụt.