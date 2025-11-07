Bài tập Tiếng Việt của học sinh lớp 1 khiến phụ huynh "đau đầu": "Nhà tôi vậy, nhà bạn cũng thế thôi"

Dạy con học bài luôn là một trong những nhiệm vụ khó nhằn nhất của các bậc phụ huynh. Không ít lần, cha mẹ rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi con viết sai, đọc nhầm, hoặc cho ra đời những đáp án "có 1-0-2".

Mới đây, mạng xã hội lại được một phen cười ngất khi lan truyền bài tập Tiếng Việt của một học sinh tiểu học. Trong bài, học sinh được yêu cầu chọn từ ngữ phù hợp để điền vào chỗ trống, với ba đáp án cho sẵn là "thợ xây", "nảy mầm" và "nhảy dây". Đáng lẽ ở câu "Bố em là…", đáp án đúng phải là "thợ xây". Thế nhưng học sinh này lại viết "nảy mầm", để thành câu "Bố em là nảy mầm".

Chưa dừng lại ở đó, phần bài tập điền chữ cho hình ảnh cũng khiến người xem cười lăn. Đề bài có các bức tranh minh họa cho học sinh điền chữ còn thiếu vào những từ như "máy bay", "xe đẩy", "củ cải". Nhưng thay vì điền đúng, học sinh lại viết thành một loạt phiên bản độc quyền sáng tạo: "mai bay", "xe tảy", "xe đả" và "củ cảy".

Ngay sau khi được chia sẻ, bài tập nhanh chóng thu hút sự chú ý trên khắp các diễn đàn phụ huynh. Nhiều người cho rằng đây chính là minh chứng sống động cho trí tưởng tượng không giới hạn của trẻ nhỏ. Một số khác thì thừa nhận rằng nếu rơi vào tình huống này, họ cũng không biết nên cười hay nên khóc trước độ ngây thơ vô đối của con mình.

Một số bình luận của dân tình:

- Bé này chắc chắn tương lai làm nhà văn, sáng tạo kiểu này thì văn học Việt Nam phải cẩn thận đấy nhé!

- Bố mà thấy con điền "nảy mầm" chắc phải rơi đũa vì không ngờ trong mắt con mình đa tài như thế.

- Thế mới thấy dạy con học vừa là hành trình rèn chữ, vừa là hành trình rèn… sự kiên nhẫn cho cha mẹ.

- Từ nay ai stress vì dạy con học thì cứ mở mấy bài như này ra đọc cho vui, hết buồn luôn.

Tuy nhiên, một số phụ huynh cho rằng đây không chỉ là sự "ngây ngô" mà là dấu hiệu cho thấy trẻ đang gặp vấn đề về mặt ngôn ngữ. Việc sai chính tả hàng loạt, viết sai âm, đảo vị trí chữ cái có thể liên quan đến việc bé phát âm sai hoặc thậm chí là rối loạn ngôn ngữ nhẹ - điều cần được phát hiện sớm để kịp thời can thiệp. Rơi vào trường hợp này, cha mẹ không nên chỉ cười cho qua, mà nên dành thêm thời gian hướng dẫn con nhận diện chữ cái, phát âm chuẩn và tạo môi trường học tập tích cực hơn ở nhà.

- Không nên xem nhẹ lỗi kiểu này đâu, mình từng cho con đi kiểm tra ngôn ngữ vì sai chính tả quá nhiều, cuối cùng bác sĩ bảo bị rối loạn phát âm nhẹ đấy.

- Trẻ con sáng tạo thì vui thật, nhưng sai âm sai chữ liên tục thế này thì cha mẹ nên để ý, có thể bé đang gặp khó khăn trong việc phân biệt âm.

- Mình nghĩ nên cho bé luyện đọc to mỗi ngày và nghe lại cách mình phát âm, như vậy sẽ giúp chỉnh lỗi chính tả tự nhiên hơn.

- Sai một hai chữ thì đáng yêu, nhưng sai hàng loạt thế này thì hơi đáng lo, bố mẹ nên dành thêm thời gian cùng con học.

Bạn nghĩa sao về vấn đề này?