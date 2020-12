Bamboo Airways bay đúng giờ nhất toàn ngành 11 tháng năm 2020

Cụ thể, trong 11 tháng đầu năm 2020, Bamboo Airways tiếp tục dẫn đầu tỷ lệ OTP trung bình toàn ngành hàng không nội địa xuyên suốt từ năm 2019, với số chuyến bay cất cánh đúng giờ đạt 95,7%.

Vietnam Airlines đứng ở vị trí thứ 2 với 91,6% chuyến bay đúng giờ. Vietjet Air và Pacific Airlines cùng giữ vị trí thứ ba với 87,5% số chuyến bay cất cánh đúng giờ. Mức OTP trung bình toàn ngành là 90,5%.

Có thể thấy, trong suốt 11 tháng đầu năm 2020, dù bị tác động không nhỏ bởi đại dịch Covid-19, song tỷ lệ bay đúng giờ của các hãng bay nội địa đều tăng so với cùng kỳ năm trước, kéo theo tỷ lệ OTP toàn ngành tăng. Điều này không chỉ minh chứng cho những cố gắng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của toàn ngành hàng không theo chiều hướng tích cực, mà còn cho thấy nỗ lực vượt khó để phát triển bền vững.

Do tác động hai đợt sóng Covid-19, tổng công suất của toàn ngành hàng không nội địa giảm so với cùng kỳ năm ngoái, khi tổng số chuyến bay khai thác giảm 36,6% so với 11 tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên, vẫn có một hãng nội địa khai thác vượt công suất cũ là Bamboo Airways với tỷ lệ tăng trưởng chuyến bay đạt 46,8%.

Đến thời điểm hiện tại, khi dịch bệnh tiếp tục có dấu hiệu được kiểm soát tốt tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới, các hãng hàng không nội địa đang tăng tốc để khôi phục mạng bay.

Hướng tới mục tiêu đạt chuẩn 5 sao quốc tế, bắt đầu từ con người vào năm 2021, Bamboo Airways đang dồn lực khôi phục lại mạng bay nội địa, đồng thời mở mới nhiều đường bay như Hải Phòng – Buôn Ma Thuột, Hải Phòng – Pleiku, Đà Nẵng – Cam Ranh, Vinh – Đà Lạt, Đà Nẵng – Pleiku, Đà Nẵng – Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng – Côn Đảo, Thanh Hoá – Côn Đảo, Hà Nội – Vinh.

Song song với đó, hãng không ngừng hoàn thiện, củng cố các dịch vụ mặt đất nhằm đem tới cho khách hàng những trải nghiệm tối ưu, nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình về phòng, kiểm soát dịch, bao gồm đưa vào vận hành Phòng chờ Thương gia tại Côn Đảo, triển khai thêm Phòng chờ Thương gia tại các sân bay trọng điểm trên cả nước, ...

Để tăng sự thuận tiện và khả năng phòng ngừa dịch bệnh, Hãng ra mắt ứng dụng Mobile App, cho phép khách hàng mua vé, mua các dịch vụ bổ sung, thanh toán, cập nhật các chương trình ưu đãi, làm thủ tục check-in online… chỉ với vài thao tác đơn giản trên màn hình điện thoại.

Bamboo Airways cũng đã chính thức mở bán vé Tết Nguyên đán 2021 cho tất cả các đường bay nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao của hành khách trong dịp lễ cổ truyền của dân tộc, với mức giá thấp nhất chỉ từ 36.000 VNĐ. Đặc biệt, tất cả hành khách trên các chuyến bay của Bamboo Airways trong ngày đầu năm mới (1 tháng Giêng năm Tân Sửu) sẽ được tặng một voucher phòng chờ thương gia, riêng khách hàng may mắn nhất được tặng một voucher nghỉ dưỡng.