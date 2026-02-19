Bạn gái "trâm anh thế phiệt" gây xôn xao với lời nhắn Văn Thanh đầu năm mới: "Mọi việc cứ để em lo"

Trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, chuyện tình giữa hậu vệ đội tuyển Việt Nam Vũ Văn Thanh và bạn gái Trần Bích Hạnh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình xứng đôi, cả hai còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự gắn kết bền chặt qua những giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp.

Trước thời khắc bước sang năm mới 2026, Bích Hạnh đã có những dòng chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân. Cô bày tỏ sự khâm phục trước tính kỷ luật, nề nếp và sự kiên trì bền bỉ của Văn Thanh trong hành trình tìm lại phong độ. Đặc biệt, lời nhắn nhủ: "Mong anh sớm quay trở lại thi đấu vì em biết là anh nhớ sân cỏ và trái bóng nhiều lắm rồi. Mọi việc còn lại, cứ để em lo nhé" đã nhanh chóng "gây sốt" mạng xã hội vì sự ngọt ngào và tâm lý.

Đáp lại tình cảm của bạn gái, Vũ Văn Thanh cũng không ngần ngại khẳng định Bích Hạnh chính là "hậu phương vững chắc" của mình. Sự ủng hộ tuyệt đối từ bạn gái được kỳ vọng sẽ là nguồn động lực lớn lao để hậu vệ của CLB Công an Hà Nội sớm trở lại sân cỏ và bùng nổ trong mùa giải mới.

Bích Hạnh viết đầy cảm động cho bạn trai ngày đầu năm mới (Ảnh: FBNV)

Trần Bích Hạnh (sinh năm 1993), một gymer nổi tiếng với phong cách quyến rũ, thường được người hâm mộ gọi với biệt danh "chị đẹp". Dù hơn Vũ Văn Thanh 3 tuổi, cặp đôi luôn cho thấy sự thấu hiểu và đồng điệu sâu sắc. Mối quan hệ của họ được công khai và nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng mạng.

Năm 2025 vừa qua được xem là một khoảng thời gian đầy thử thách đối với cá nhân Vũ Văn Thanh. Nam cầu thủ sinh năm 1996 đã phải trải qua ca phẫu thuật điều trị chấn thương cổ chân vào tháng 9/2025. Trong suốt giai đoạn hậu phẫu, từ những ngày nằm viện đến quá trình vật lý trị liệu phục hồi chức năng đầy gian khổ, Bích Hạnh đã luôn túc trực bên cạnh. Cô không ngần ngại bay từ Hà Nội vào TP.HCM để chăm sóc và động viên tinh thần cho bạn trai.