Bán hàng Shopee, Facebook có phải tự kê khai thuế, xuất hóa đơn không? Chuyên gia giải đáp rõ từng trường hợp

Bà Lê Thị Duyên Hải - Phó Tổng Thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam.

Trong chương trình “Giải đáp vướng mắc và tư vấn thuế cho hộ kinh doanh” do VTVIndex thực hiện, bà Lê Thị Duyên Hải - Phó Tổng Thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đã giải thích cụ thể những quy định mới liên quan đến hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và nền tảng số.

Theo bà Hải, điều đầu tiên người kinh doanh cần xác định là mình đang bán hàng trên nền tảng nào. Nếu hộ kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán như Shopee, thì theo Nghị định 117, các sàn này sẽ thực hiện khấu trừ và nộp thuế thay cho người bán. Trong trường hợp này, hộ kinh doanh không phải tự kê khai, nộp thuế đối với doanh thu phát sinh trên sàn có chức năng thanh toán.

Ngược lại, nếu hộ kinh doanh bán hàng qua các nền tảng số không có chức năng thanh toán như Facebook, Zalo, thì theo Nghị định 117, người bán phải tự kê khai và nộp thuế đối với toàn bộ doanh thu phát sinh trên các nền tảng này.

Liên quan đến nghĩa vụ xuất hóa đơn, bà Lê Thị Duyên Hải cho biết, theo Nghị định 70, nếu doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hộ kinh doanh bắt buộc phải đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử, đồng thời tự xuất hóa đơn theo quy định.

Tuy nhiên, với các hộ kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử, pháp luật cũng cho phép ủy nhiệm cho sàn xuất hóa đơn thay, với điều kiện thực hiện đúng theo Thông tư 32 có hiệu lực từ tháng 6/2025.

Từ những quy định trên, bà Hải nhấn mạnh, để xác định có phải kê khai thuế và xuất hóa đơn điện tử hay không, hộ kinh doanh cần đối chiếu lại nền tảng đang bán hàng và tổng doanh thu trong năm. Việc xác định đúng ngay từ đầu sẽ giúp người kinh doanh tuân thủ đúng pháp luật và tránh rủi ro bị xử phạt về thuế, hóa đơn trong thời gian tới.



