Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bán hàng Shopee, Facebook có phải tự kê khai thuế, xuất hóa đơn không? Chuyên gia giải đáp rõ từng trường hợp

09-12-2025 - 09:37 AM | Kinh tế số

Theo chuyên gia của Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, nghĩa vụ kê khai thuế và xuất hóa đơn của hộ kinh doanh bán hàng online phụ thuộc trực tiếp vào nền tảng đang sử dụng và mức doanh thu trong năm.

Bán hàng Shopee, Facebook có phải tự kê khai thuế, xuất hóa đơn không? Chuyên gia giải đáp rõ từng trường hợp- Ảnh 1.

Bà Lê Thị Duyên Hải - Phó Tổng Thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam.

Trong chương trình “Giải đáp vướng mắc và tư vấn thuế cho hộ kinh doanh” do VTVIndex thực hiện, bà Lê Thị Duyên Hải - Phó Tổng Thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đã giải thích cụ thể những quy định mới liên quan đến hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và nền tảng số.

Theo bà Hải, điều đầu tiên người kinh doanh cần xác định là mình đang bán hàng trên nền tảng nào. Nếu hộ kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán như Shopee, thì theo Nghị định 117, các sàn này sẽ thực hiện khấu trừ và nộp thuế thay cho người bán. Trong trường hợp này, hộ kinh doanh không phải tự kê khai, nộp thuế đối với doanh thu phát sinh trên sàn có chức năng thanh toán.

Ngược lại, nếu hộ kinh doanh bán hàng qua các nền tảng số không có chức năng thanh toán như Facebook, Zalo, thì theo Nghị định 117, người bán phải tự kê khai và nộp thuế đối với toàn bộ doanh thu phát sinh trên các nền tảng này.

Liên quan đến nghĩa vụ xuất hóa đơn, bà Lê Thị Duyên Hải cho biết, theo Nghị định 70, nếu doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hộ kinh doanh bắt buộc phải đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử, đồng thời tự xuất hóa đơn theo quy định.

Tuy nhiên, với các hộ kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử, pháp luật cũng cho phép ủy nhiệm cho sàn xuất hóa đơn thay, với điều kiện thực hiện đúng theo Thông tư 32 có hiệu lực từ tháng 6/2025.

Từ những quy định trên, bà Hải nhấn mạnh, để xác định có phải kê khai thuế và xuất hóa đơn điện tử hay không, hộ kinh doanh cần đối chiếu lại nền tảng đang bán hàng và tổng doanh thu trong năm. Việc xác định đúng ngay từ đầu sẽ giúp người kinh doanh tuân thủ đúng pháp luật và tránh rủi ro bị xử phạt về thuế, hóa đơn trong thời gian tới.

AI khiến phát triển ứng dụng giảm từ vài tháng xuống còn vài ngày: Cuộc cách mạng lập trình nơi ai chậm người đó thua


Theo Kỳ Thư

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngày mai, Hà Nội sẽ chứng kiến một sự thay đổi quan trọng, tác động đến hàng triệu người dân

Ngày mai, Hà Nội sẽ chứng kiến một sự thay đổi quan trọng, tác động đến hàng triệu người dân Nổi bật

Người phụ nữ chuyển khoản 10 lần tổng cộng hơn 3 tỷ đồng để làm nhiệm vụ, không rút được tiền lại vội trình báo Công an

Người phụ nữ chuyển khoản 10 lần tổng cộng hơn 3 tỷ đồng để làm nhiệm vụ, không rút được tiền lại vội trình báo Công an Nổi bật

Viettel vừa xuất sắc hoàn thành cam kết quan trọng với Chính phủ, hàng triệu người dân hưởng lợi lớn

Viettel vừa xuất sắc hoàn thành cam kết quan trọng với Chính phủ, hàng triệu người dân hưởng lợi lớn

21:16 , 08/12/2025
Công an cảnh báo tới tất cả người dùng Facebook, Telegram

Công an cảnh báo tới tất cả người dùng Facebook, Telegram

20:58 , 08/12/2025
Hàng chục triệu người dùng Zalo chú ý: Phát hiện dấu hiệu này cần phải đổi mật khẩu ngay lập tức

Hàng chục triệu người dùng Zalo chú ý: Phát hiện dấu hiệu này cần phải đổi mật khẩu ngay lập tức

19:59 , 08/12/2025
Chuyện gì đang xảy ra với Apple?

Chuyện gì đang xảy ra với Apple?

16:45 , 08/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên