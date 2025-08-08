Bản hit 93 triệu views từng khiến Tóc Tiên bật khóc, 1 Anh Trai tiết lộ sự thật có liên quan đến Touliver

Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Tóc Tiên và Touliver bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Một số động thái trên mạng xã hội khiến cư dân mạng nghi ngờ cả hai đang gặp trục trặc tình cảm. Giữa lúc tin đồn lan truyền, câu chuyện về việc Tóc Tiên từng bật khóc khi lần đầu nghe bản demo Có Ai Thương Em Như Anh sáng tác bởi Bùi Công Nam, ca khúc được Touliver phối nhạc, bất ngờ được nhắc lại và gây chú ý.

Có Ai Thương Em Như Anh - Tóc Tiên

Theo chia sẻ của Bùi Công Nam, Tóc Tiên đã khóc ngay khi nghe bản demo của ca khúc. Bùi Công Nam đã gửi bản demo cho Tóc Tiên vào tối hôm trước đó và ngay sáng sớm hôm sau, nữ ca sĩ lập tức gọi lại, xúc động cho biết mình đã bật khóc ngay khi nghe xong và khẳng định đây sẽ là một bản hit. Trước đó, Bùi Công Nam từng thực hiện nhiều bản phối nhưng chưa ưng ý và dù đã đề xuất Touliver tham gia, nam producer khi ấy vẫn chưa đồng ý. Phải đến một thời gian sau, khi cảm nhận được trọn vẹn ca khúc, Touliver mới bắt tay hoàn thiện bản phối.

Bùi Công Nam chia sẻ về ca khúc làm nên tên tuổi - Có Ai Thương Em Như Anh

Tóc Tiên bật khóc khi nghe bản demo của ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh

Đúng như dự đoán, ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh ngay khi ra mắt nhanh chóng trở thành hit lớn và chinh phục được khán giả bởi giai điệu ballad đầy cảm xúc. Ca khúc giúp Tóc Tiên giành giải Bài hát của năm và nhận đề cử Video âm nhạc của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm 2019.

Không chỉ vậy, MV của ca khúc, do đạo diễn Ứng Duy Kiên thực hiện cũng nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả và đạt hơn 10 triệu lượt xem trong 2 tuần và lên đến 25 triệu lượt xem sau 4 tháng ra mắt. Hiện tại, Có Ai Thương Em Như Anh thu về hơn 93 triệu lượt xem, gần cán mốc 100 triệu trên YouTube của Tóc Tiên.

Ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh đạt giải Bài hát của năm

Có Ai Thương Em Như Anh là một trong những bản hit lớn nhất của Tóc Tiên, đứng sau có bàn tay biến hóa của Touliver. Đây cũng là bài hát đánh dấu sự nghiệp sáng tác của Bùi Công Nam lên hương. Chỉ 1 bài hát mà gắn bó với cả 3 nghệ sĩ hàng đầu làng nhạc, nhiều fan nhạc cũng hoài niệm về thời Có Ai Thương Em Như Anh “oanh tạc” các BXH nhạc số.

Tóc Tiên và Touliver luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả

Mới đây, bất chấp những đồn đoán về chuyện tình cảm của cặp đôi hot nhất nhì showbiz, Tóc Tiên và Touliver vẫn được bắt gặp cùng nhau đi ăn. Touliver không ngần ngại thể hiện tình cảm với vợ ở nơi đông người, nhằm khẳng định tình cảm mặn nồng của cặp đôi.

Từ khi bắt đầu hẹn hò cho đến khi về chung một nhà, câu chuyện tình của Tóc Tiên và Touliver luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Sau nhiều năm đồng hành, Tóc Tiên khẳng định vị thế là một trong những nữ ca sĩ hàng đầu Vbiz, trong khi Touliver được mệnh danh là “phù thủy âm nhạc” hàng đầu làng giải trí Việt.

Tóc Tiên - Touliver vừa đồng hành trong cuộc sống lẫn âm nhạc

Hiện tại, cả hai được xem là một trong những cặp vợ chồng hạnh phúc và viên mãn nhất showbiz Việt. Không còn giữ kín như thuở mới yêu, Tóc Tiên và Hoàng Touliver thoải mái bày tỏ tình cảm và chia sẻ về đối phương. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ chưa vội sinh con để tận hưởng trọn vẹn cuộc sống hôn nhân cùng những trải nghiệm thú vị của hai người.