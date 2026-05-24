Băn khoăn của người sắp đi Thái Lan du lịch, xem concert: Dùng tài khoản ngân hàng Việt là đủ hay vẫn cần thẻ tín dụng, đổi baht?

Không ít người chuẩn bị đi Thái Lan hè này, đặc biệt là nhóm du lịch kết hợp xem concert tại Bangkok, đang có chung một thắc mắc: giờ đã có thể dùng trực tiếp app ngân hàng Việt để quét QR thanh toán, liệu còn cần mở thêm thẻ tín dụng quốc tế hay đổi nhiều tiền mặt như trước?

Hiện nay, các ngân hàng như Vietcombank, BIDV, VietinBank hay TPBank cho phép dùng trực tiếp tài khoản thanh toán VND để quét mã QR tại Thái Lan thông qua hệ thống Thai QR Payment.

Điều này đồng nghĩa người dùng không nhất thiết phải mở thẻ tín dụng quốc tế nếu chỉ có nhu cầu du lịch ngắn ngày hoặc chi tiêu cơ bản. Thay vì phải đổi sẵn nhiều tiền baht hoặc mang theo nhiều tiền mặt, khách du lịch có thể dùng chính ứng dụng ngân hàng để thanh toán tại cửa hàng tiện lợi, quán ăn, trung tâm thương mại hay chợ đêm.

Một số người dùng cho biết tỷ giá khi thanh toán bằng QR từ tài khoản ngân hàng đôi khi còn tốt hơn so với đổi tiền mặt tại các tiệm vàng hoặc quầy exchange ở sân bay. Ngoài ra, phí chuyển đổi ngoại tệ của hình thức này thường thấp hơn so với thẻ tín dụng, thậm chí có ngân hàng miễn hoàn toàn phí giao dịch quốc tế trong một số chương trình ưu đãi.

Tuy nhiên, QR xuyên biên giới hiện vẫn phù hợp hơn với các khoản chi nhỏ và thanh toán hằng ngày. Với những người thường xuyên đi du lịch nước ngoài hoặc kết hợp shopping, xem concert tại Bangkok, thẻ tín dụng quốc tế vẫn được xem là lựa chọn tốt nhờ loạt ưu đãi đi kèm.

Khác với tài khoản thanh toán thông thường, nhiều dòng thẻ tín dụng hiện nay được các ngân hàng thiết kế riêng cho nhóm khách hàng du lịch, với ưu đãi tập trung vào chi tiêu quốc tế. Lợi ích dễ thấy nhất là hoàn tiền cho các giao dịch ở nước ngoài, đặc biệt với các khoản như đặt khách sạn, vé máy bay, mua sắm hoặc ăn uống.

Một số dòng thẻ còn cho phép tích điểm đổi dặm bay, giúp người dùng tiết kiệm thêm chi phí cho các chuyến đi tiếp theo. Với những người thường xuyên săn vé máy bay hoặc có nhu cầu bay quốc tế vài lần mỗi năm, khoản tích lũy này có thể quy đổi thành vé thưởng hoặc nâng hạng ghế.

Ngoài ra, nhiều ngân hàng cũng cạnh tranh mạnh ở nhóm đặc quyền sân bay như miễn phí sử dụng phòng chờ thương gia, ưu tiên check-in hoặc tặng bảo hiểm du lịch quốc tế. Đây là những tiện ích được không ít người trẻ đi concert hoặc du lịch tự túc quan tâm, nhất là khi thời gian chờ transit hoặc delay chuyến bay ngày càng phổ biến vào mùa cao điểm hè.

Hiện một số dòng thẻ được cộng đồng du lịch nhắc đến khá nhiều là VIB Travel Élite của VIB nhờ ưu đãi liên quan tới dặm bay và sân bay, hay VPBank World Lady của VPBank do có mức phí ngoại tệ cạnh tranh trong một số giai đoạn ưu đãi.

Tuy nhiên, đổi lại cho các đặc quyền này là phí thường niên và yêu cầu chi tiêu nhất định. Nếu không sử dụng đủ thường xuyên hoặc quên thanh toán dư nợ đúng hạn, số tiền lãi phát sinh có thể nhanh chóng vượt xa phần ưu đãi nhận được. Vì vậy, với nhiều người, thẻ tín dụng phù hợp nhất khi dùng cho các khoản chi lớn như khách sạn, shopping, vé concert hoặc vé máy bay, thay vì quẹt cho mọi giao dịch nhỏ trong chuyến đi.

Thực tế, không có lựa chọn nào là tối ưu tuyệt đối cho tất cả mọi người. Với người đi du lịch ngắn ngày, chi tiêu cơ bản và muốn kiểm soát tài chính đơn giản, tài khoản ngân hàng tích hợp thanh toán QR có thể là phương án tiết kiệm và tiện lợi hơn. Trong khi đó, những người thường xuyên đi nước ngoài, săn vé concert hoặc chi tiêu lớn có xu hướng tận dụng thêm thẻ tín dụng để hưởng hoàn tiền, tích dặm bay và các đặc quyền sân bay.

Nhiều du khách hiện chọn cách kết hợp cả hai: dùng tài khoản ngân hàng để quét QR cho các khoản chi nhỏ hằng ngày, còn thẻ tín dụng dành cho khách sạn, shopping hay vé máy bay nhằm tối ưu ưu đãi và giảm chi phí cho cả chuyến đi.