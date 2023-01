Bán khống đồng USD trở thành giao dịch được yêu thích khi FED có thể làm chậm đà tăng lãi suất

Chỉ số Bloomberg Dollar Spot đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 9 tháng vào ngày 16/1 khi kỳ vọng lạm phát của Mỹ giảm bớt đã khiến các quỹ từ bỏ tài sản trú ẩn cuối cùng – đồng USD. Mọi loại tiền tệ chủ chốt trên thế giới đều tăng giá so với đồng bạc xanh.

Patrick Bennett, chiến lược gia tại Ngân hàng Thương mại Hoàng gia Canada tại Hồng Kông, Trung Quốc, cho biết: “Trái ngược với việc các nhà đầu tư điên cuồng mua USD trong năm 2022, họ giờ đây liên tục bán ra khi năm 2023 mới bắt đầu được 2 tuần. Đây cũng chính là đợt bán khống nóng nhất hiện tại. Ngoài FED, chúng tôi nghĩ việc Trung Quốc mở cửa trở lại sớm hơn dự báo cũng là nguyên nhân”.

Vận may của đồng USD đã bị đảo ngược trong những tháng gần đây khi các quỹ từ JPMorgan Asset Management đến Goldman Sachs Group Inc. đều dự đoán FED sẽ sớm làm giảm tốc độ tăng lãi suất. Các nhà đầu tư hiện cho rằng lãi suất đỉnh của FED sẽ ở mức 4,94% so với dự báo 5% mà họ tin trước đó.

Trong khi đó, Bloomberg Dollar Spot Index đã giảm 0,4% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2022 vào ngày 16/1. Sự sụt giảm của đồng bạc xanh diễn ra khi dữ liệu từ Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai cho thấy các quỹ có vị thế đòn bẩy đã cắt giảm vị thế bán đồng yên Nhật xuống mức thấp nhất kể từng tháng 2/2021. Họ cũng giảm đặt cược đồng đô la Australia sẽ tiếp tục giảm giá đồng thời chuyển sang mua ròng đồng đô la New Zealand.

Việc nối lại các hoạt động kinh tế ở Trung Quốc đang thúc đẩy nhu cầu đối với các loại tiền tệ nhạy cảm với rủi ro. Đồng đô la Australia đã tăng lên trên 70 cent Mỹ lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm ngoái. Đồng Rupiah của Indonesia tăng hơn 1%, đồng won của Hàn Quốc tăng 0,8% và đồng tệ ở nước ngoài tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7 so với đồng USD.

Rodrigo Catril, chiến lược gia tại National Australia Bank Ltd., cho biết: “Đồng USD đang chịu áp lực khi thị trường trở nên tin tưởng hơn vào việc FED sắp tạm dừng việc tăng lãi suất. Sự tăng giá của đồng tệ cũng quan trọng với các loại tiền tệ liên kết với hàng hóa như đồng đô la Australia nhờ tâm lý rủi được cải thiện”.

Tuy nhiều nhà đầu tư đặt cược vào việc FED sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất và tiến tới giảm lãi suất lần đầu tiên vào cuối năm nay, Ngân hàng Trung ương Mỹ lại đang phát đi tín hiệu ngược lại. Fed cảnh báo còn quá sớm để nghĩ đến việc cắt giảm lãi suất trong năm 2023.

Lý do mà FED đưa ra là lạm phát hiện đang ở mức cao hơn nhiều so với trước đây nên cách thực hiện của họ có thể sẽ khác với những gì từng diễn ra trong quá khứ. Ngoài ra, FED cũng nhấn mạnh họ không điều hành lãi suất theo “những kịch bản lý tưởng” về lạm phát mà phải hình dung mọi rủi ro có thể xảy ra để có chính sách phù hợp.

Phía FED cũng cảnh báo họ có thể thực hiện một lộ trình tăng lãi suất quyết liệt hơn khi họ kém lạc quan hơn so với các nhà đầu tư. Dù lạm phát có thể giảm nhờ nhiều tín hiệu tích cực nhưng sức mạnh của thị trường lao động có thể khiến tăng trưởng tiền lương kéo dài, dẫn tới việc khó đưa lạm phát về mục tiêu 2% mà FED đề ra.

Tham khảo: Bloomberg