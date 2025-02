Bán lẻ thúc đẩy lợi nhuận tăng trưởng cho ngân hàng

Nhìn lại bức tranh kinh doanh năm 2024, hệ thống ngân hàng ghi nhận tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao. Trong đó, mảng bán lẻ tiếp tục giữ vai trò là đầu tàu, đóng góp lớn vào nguồn thu của các ngân hàng. Với đặc thù phục vụ nhóm khách hàng đa dạng từ cá nhân đến doanh nghiệp nhỏ, bán lẻ không chỉ mang lại dòng tiền ổn định mà còn giúp ngân hàng mở rộng tệp khách hàng và gia tăng biên lợi nhuận.

Đáng nói, cả hệ thống ngân hàng nói chung và 10 ngân hàng trên nói riêng, đang đẩy mạnh số hóa và các sản phẩm số. Đây là động lực mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của mảng bán lẻ cũng như lợi nhuận.

Tỷ trọng tín dụng bán lẻ toàn ngành đạt 44%

Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), tỷ trọng tín dụng bán lẻ trên tổng dư nợ toàn ngành tăng trưởng 10%, lên 44% vào cuối năm 2024, minh chứng cho sự hiệu quả của chiến lược bán lẻ của hệ thống ngân hàng.

Dẫn đầu hệ thống, VIB và ACB là hai ngân hàng tư nhân nổi bật với tăng trưởng tín dụng bán lẻ vượt trội, lần lượt đạt mức 80% và 65%. Trong khi, các ngân hàng quốc doanh Vietcombank, BIDV và VietinBank duy trì mức tăng trưởng ổn định 40%-47%.

BVBank – ngân hàng có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khá tốt năm 2024, ghi nhận kết quả ổn định nhờ định hướng chiến lược bán lẻ. Năm 2024, BVBank đã cho ra mắt nhiều sản phẩm tín dụng mang tính cá nhân hóa như: Vay tiêu dùng, vay kinh doanh, sản phẩm số… và triển khai các dòng sản phẩm thẻ mang tính cá nhân hóa. Ngoài ra, ngân hàng còn triển khai hiệu quả chương trình ưu đãi lãi suất cho vay với mức giảm cao nhất lên đến 2% theo chủ trương của NHNN.

Kết quả, quy mô tín dụng tại thời điểm 31/12/2023 đạt 82.300 tỷ đồng, mở rộng 19% so với cùng kỳ, trong đó dư nợ cho vay đạt 63.800 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Tỷ trọng cho vay cá nhân của ngân hàng đã vượt 70%. Trong khi, giai đoạn 2019-2022, tỷ trọng cho vay cá nhân trung bình chỉ chiếm 54% trong tổng dư nợ.

Số hóa: Chất xúc tác giúp bán lẻ tăng trưởng

Nhiều năm trước, nhiều ngân hàng lớn sớm mở rộng thị phần bán lẻ bằng cách mở mới nhiều chi nhánh hiện đại/flagships, nâng cấp công nghệ trên nền tảng online và offline, đẩy mạnh các sản phẩm/dịch vụ số, sử dụng trợ lý ảo thông minh… Dễ thấy, điểm chung của các hoạt động đều xuất phát từ số hóa – chiến lược điển hình của hệ thống ngân hàng.

Nhìn vào Techcombank - một trong những nhà băng nổi bật trong cuộc đua số hóa. Với số tiền đầu tư lên đến hàng trăm triệu USD cho hành trình số hóa kéo dài 5 năm, ngân hàng dần khẳng định vị thế là một ngân hàng bán lẻ hiện đại hàng đầu khu vực.

Đưa ra khoản đầu tư lớn của Techcombank để thấy rõ: Cuộc đua bán lẻ ngành ngân hàng đang ngày càng sôi động. Không chỉ các ngân hàng lớn, tại các ngân hàng trung và nhỏ, tất cả đang bước vào thị trường dư địa màu mỡ, cạnh tranh giành lấy thị phần.

Chẳng hạn như BVBank, ngân hàng đang đầu tư vào công nghệ số, mang đến những giải pháp tiên tiến và phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Gần đây, BVBank tiên phong triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bằng QR tại Thái Lan, Lào và Campuchia, phục vụ thị trường quốc tế.

Danh mục sản phẩm số của BVBank cũng ngày càng đa dạng. Khách hàng có thể dễ dàng mở tài khoản trực tuyến qua EKYC, đăng ký thẻ tín dụng online, thanh toán hóa đơn, cập nhật thông tin cá nhân, mở sổ tiết kiệm ngay trên các kênh số.... BVBank cũng sở hữu các ứng dụng đột phá như Digimi – ngân hàng số dành cho cá nhân, Digibiz – nền tảng tài chính số hóa cho doanh nghiệp, và DigiStore – giải pháp quản lý tài chính tối ưu dành cho nhà bán hàng và tiểu thương, theo đó với chi phí đầu tư và sử dụng không đáng kể, các chủ doanh nghiệp nhỏ hay cửa hàng bán lẻ sẽ có được giải pháp quản lý bán hàng toàn diện gắn liền với giải pháp thanh toán tiện lợi phục vụ khách hàng

Bên cạnh, BVBank cũng đầu tư vào mô hình ngân hàng tự động Digimi+, cho phép khách hàng thực hiện nộp/rút tiền mặt bằng CCCD/thẻ ATM, mở và nhận thẻ ngay tại chỗ… Với 33 điểm giao dịch tự động, BVBank đang thu hút thêm được nhiều tệp khách hàng nhờ trải nghiệm mô hình hiện đại và an toàn.

Những nỗ lực này đã mang lại kết quả tích cực cho ngân hàng, với lượng khách hàng của BVBank tăng rất nhanh. Năm 2024, số khách hàng tăng 30% so với cùng kỳ, đạt 2,3 triệu, trong đó 92% khách hàng mới đến từ kênh số, tăng 40% so với 2023. Tổng số lượng giao dịch trên kênh số cũng tăng 40% so với năm trước đó, khẳng định thành công của BVBank trong việc thu hút khách hàng qua kênh số.