Bảng lương của công an xã mới nhất năm 2025

Điều 5 Nghị định số 33/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, từ ngày 1/8/2023, chức danh trưởng công an xã không thuộc danh mục các chức vụ, chức danh của cán bộ, công chức cấp xã.

Trưởng công an xã là chức danh thuộc lực lượng Công an nhân dân, phù hợp với việc xây dựng công an xã chính quy được áp dụng trên toàn quốc.

Công an xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang phối hợp với lực lượng bảo vệ Khu công nghiệp tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn (Ảnh: ĐCSVN).

Căn cứ Điểm g Khoản 1 Điều 25 Luật Công an nhân dân 2018, Trưởng công an xã là một trong những chức vụ cơ bản của sĩ quan công an nhân dân và cấp bậc hàm cao nhất đối với Trưởng công an xã sẽ là cấp bậc hàm Trung tá.

Theo đó, tiền lương của công an xã sẽ được tính theo bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân được quy định tại Bảng 6 Nghị định 204/2004 của Chính phủ và được tính với công thức: Tiền lương = Hệ số lương (theo bảng 6) x Mức lương cơ sở (từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở được áp dụng là 2,34 triệu đồng/tháng).

Nghị quyết 159/2024 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025 được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội thống nhất chưa tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2025.

Do đó, năm 2025 vẫn duy trì mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng, theo Nghị định 73/2024 của Chính phủ.

Vì vậy, từ ngày 1/7/2024 đến nay, mức lương của công an xã cụ thể như sau:

(Ảnh : Chat GPT)

Mức lương nêu trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp khác.