Bang Queensland, Úc xúc tiến thương mại nông nghiệp, nông sản với doanh nghiệp Việt

Nổi bật trong chuỗi hoạt động trên là sự kiện kết nối "Taste of Queensland" – "Hương vị Queensland" diễn ra tại Sofitel Saigon Plaza,TP.HCM vào tối 25/8 vừa qua. Tại đây, thịt bò Stockyard Queensland với hương vị độc đáo, đẳng cấp đã được phục vụ cho một số nhà nhập khẩu và phân phối thực phẩm và đồ uống hàng đầu Việt Nam.



Ngài Bộ Trưởng Bộ Phát triển Nông nghiệp và thủy sản kiêm Bộ Trưởng phát triển Nông thôn bang Queensland Mark Furner cùng các đối tác doanh nghiệp Việt Nam tại sự kiện "Hương vị Queensland".

Cùng với thịt bò Stockyard Queensland, nhiều sản phẩm nổi bật cũng đã được giới thiệu đến khách mời, doanh nghiệp Việt bao gồm: Thịt lợn Borrowdale, đế bánh pizza từ Sugo Tu Sour Dough; pho mát từ Dairy Free Down Under, chanh ngón tay từ công ty Lime Caviar và nước giải khát từ Bundaberg Brewed Drinks.



Khách mời tham gia sự kiện có dịp thưởng thức món thịt bò Stockyard Queensland với hương vị độc đáo.

Phát biểu tại sự kiện Hương vị Queensland, Ngài Bộ Trưởng Bộ Phát triển Nông nghiệp và Thủy sản kiêm Bộ Trưởng phát triển Nông thôn bang Queensland Mark Furner cho biết: "Quan hệ song phương Queensland - Việt Nam đang ngày càng gắn bó sâu rộng và mang lại giá trị to lớn, với nền tảng thương mại và đầu tư hai chiều cũng như liên kết văn hóa, giáo dục và quan hệ gắn kết nhân dân hai phía. Hiện Việt Nam là thị trường xuất khẩu nông sản lớn thứ năm của Queensland với trị giá kim ngạch thương mại đạt hơn 500 triệu USD và tỷ lệ xuất khẩu đã tăng 21% trong giai đoạn 2020-2021."



Ông Furner chia sẻ thêm: "Vị trí địa lý gần châu Á và hệ thống an toàn thực phẩm chặt chẽ, phương pháp nuôi trồng và kinh doanh bền vững do các nhà sản xuất của chúng tôi áp dụng triệt để chính là nền tảng làm nên danh tiếng của bang Queensland về thực phẩm an toàn và chất lượng cao".

Ông Mark Furner đã có nhiều chia sẻ về mối quan hệ song phương Queensland-Việt Nam trên nhiều phương diện và kỳ vọng vào sự hợp tác lâu dài trong tương lai.

"Thông qua chương trình xúc tiến thương mại lần này, chúng tôi mong muốn được gặp gỡ trực tiếp các nhà nhập khẩu, phân phối, các nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam để cùng thảo luận về những sáng kiến phát triển ngành nông nghiệp tiên tiến, những cơ hội hợp tác lâu dài trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm, nhằm mang lại lợi ích về thương mại cho cả hai bên", ông Furner nhấn mạnh.



Việt Nam đã ký 15 hiệp định thương mại tự do, trong đó có 3 hiệp định khu vực mà Úc cũng là thành viên gồm Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Úc và New Zealand. Đây là những nền tảng vô cùng thuận lợi đối với hàng hóa Úc vào Việt Nam nói chung và bang Queensland nói riêng.

Trong khuôn khổ sự kiện tối 25/8, đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE: SBT) và Công ty tư vấn Công nghệ Nông nghiệp Farmacist, Queensland, Úc. Điều này sẽ đóng góp đáng kể vào hoạt động phát triển bền vững của ngành mía đường tại Việt Nam và bang Queensland trong những năm sắp tới.

Trước đó, SBT đã mua thành công hơn 1.200 ha vùng nguyên liệu mía tại Tully, bang Queensland. SBT cũng là doanh nghiệp mía đường tiên phong của Việt Nam được chính quyền Úc mời sang tăng cường trao đổi, hợp tác trong phát triển nông nghiệp 4.0.

Tại lễ ký kết, bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT) cho biết: "SBT luôn hướng tới việc tìm kiếm vùng nguyên liệu chất lượng cao và nhận thấy được sự tương đồng trong triết lý kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp hướng tới nền nông nghiệp bền vững và công nghệ cao, hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của bang Queensland. Xa hơn nữa, trong chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025, SBT đặt mục tiêu sẽ mở rộng diện tích vùng nguyên liệu tại Úc lên 20.000 hecta ứng dụng công nghệ canh tác số thông qua nền tảng quản trị FRM (Farmer Relationship Management). Ngoài việc tìm kiếm vùng nguyên liệu, SBT còn hướng đến việc chuyển giao khoa học, kỹ thuật, quy trình quản lý - sản xuất nông nghiệp công nghệ cao từ Queensland cho đội ngũ nhân lực trẻ của doanh nghiệp thông qua Chương trình lao động nông nghiệp ở Úc".

Biên bản ghi nhớ này sẽ là đòn bẩy giúp SBT nhanh chóng đạt được tham vọng mở rộng vùng nguyên liệu trồng mía công nghệ cao, bền vững với quy mô lớn tại Úc.