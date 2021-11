Bao bì Biên Hòa (SVI): Lãi quý 3 giảm 65% còn 14 tỷ đồng do áp lực tăng chi phí nguyên vật liệu, sắp trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%

Ngày 22/11 tới đây, CTCP Bao bì Biên Hòa (mã chứng khoán: SVI) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 2.000 đồng.

Như vậy, với hơn 12,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính SVI sẽ chi ra khoảng 26 triệu đồng để thực hiện thanh toán cho cổ đông.

Trên thị trường, cổ phiếu SVI chốt phiên 4/11 đạt mức 81.800 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến cổ phiếu SVI 1 năm gần đây

Về tình hình kinh doanh. quý 3 vừa qua SVI ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 416 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá nguyên vật liệu chính là giấy cuộn, duplex và các nguyên liệu phụ đều tăng khiến lợi nhuận bị bào mòn đáng kể; cộng thêm chi phí vận chuyển tăng do giá xăng dầu tăng và chi phí cho các hoạt động phòng chống Covid-19 tăng mạnh nên SVI báo lãi quý 3 giảm 65% so với cùng kỳ năm trước xuống mức 14 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần xấp xỉ 1.328 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2020. Kết quả, LNST đạt 60 tỷ đồng, giảm 41%, tương ứng mới chỉ hoàn thành 32% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021 sau 9 tháng.

Đến hết quý 3, tổng tài sản ghi nhận hơn 1.074 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho đạt hơn 234 tỷ đồng, tăng 65% so với đầu năm, phần lớn đến từ nguyên liệu, vật liệu.

Doanh nghiệp còn vay nợ ngắn hạn hơn 137 tỷ đồng, giảm 20% so với đầu năm trong khi khoản vay nợ dài hạn 23 tỷ đồng đã không còn được ghi nhận tại thời điểm cuối quý 3.