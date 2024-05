Báo cáo việc làm tháng 4 bất ngờ thấp hơn dự báo, chứng khoán lập tức tăng vọt, Dow Jones thậm chí tăng 578 điểm: Thêm hy vọng FED sớm cắt giảm lãi suất?

Số việc làm phi nông nghiệp trong tháng 4 tăng 175.000, thấp hơn dự đoán từ cuộc khảo sát của Dow Jones là 240.000 việc làm mới. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,9%, cao hơn dự đoán là 3,8%.

Số việc làm mới hàng tháng tại Mỹ từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2024.

Thu nhập bình quân mỗi giờ tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả hai số liệu này đều thấp hơn so với dự đoán chung của các nhà kinh tế.

Thu nhập bình quân mỗi giờ tại Mỹ

Tỷ lệ thất nghiệp đạt mức cao nhất kể từ tháng 1/2022. Một tỷ lệ bao quát hơn bao gồm những người lao động thoái chí (người đủ điều kiện làm việc nhưng không cố gắng tìm việc) và những người làm công việc bán thời gian vì lý do kinh tế cũng tăng lên 7,4%, mức cao nhất kể từ tháng 11/2021. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động hoặc những người đang tích cực tìm kiếm việc làm không thay đổi ở mức 62,7%.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ

Dẫn đầu là lĩnh vực sức khỏe với mức tăng 56.000 việc làm mới. Các lĩnh vực khác có mức tăng đáng kể bao gồm hỗ trợ xã hội (31.000), vận tải và kho bãi (22.000) và bán lẻ (20.000). Ngành xây dựng đã bổ sung thêm 9.000 việc làm mới trong khi việc làm nhà nước chỉ tăng 8.000.

Sau khi được điều chỉnh, số việc làm mới trong tháng 3 tăng lên mức 315.000 (tăng 12.000) và tháng 2 được điều chỉnh thành 236.000 việc làm mới (giảm 34.000).

Báo cáo việc làm được công bố sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) một lần nữa giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25% - 5,5%, mức cao nhất trong hơn 20 năm.

Sau quyết định này, Chủ tịch FED Jerome Powell đã đánh giá thị trường việc làm là “mạnh mẽ”. Nhưng ông lưu ý rằng lạm phát cao cho thấy lộ trình đưa lạm phát về mức mục tiêu 2% đang thiếu tiến triển.

Mặc dù đã giảm rất nhiều so với mức đỉnh của năm 2022, lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mức an toàn của ngân hàng trung ương. Hầu hết các báo cáo từ đầu năm đến nay đều cho thấy lạm phát ở khoảng 3%. Thước đo lạm phát ưa thích của FED là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi mới nhất cũng ở mức 2,8%.

Tuy nhiên, báo cáo việc làm tháng 4 lại làm dấy lên hy vọng rằng FED sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Sau khi xem xét báo cáo việc làm mới nhất, nhà kinh tế trưởng Steve Rick tại TruStage cũng bày tỏ hy vọng về khả năng cắt giảm lãi suất từ FED.

Ông cho biết số việc làm phi nông nghiệp giảm, cũng như GDP yếu hơn dự kiến là những dấu hiệu cho thấy thị trường lao động và nền kinh tế cuối cùng cũng đang nhận được tác động từ chu kỳ tăng lãi suất mạnh mẽ trước đó. Ông hy vọng những dữ liệu này sẽ khuyến khích FED tiếp tục thực hiện kế hoạch cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay.

Chuyên gia kinh tế trưởng Paul Ashworth của Capital Economics cũng đưa ra quan điểm tương tự. Thị trường lao động được nới lỏng đang kéo vấn đề cắt giảm lãi suất quay trở lại bàn tròn.

Mặc dù mang lại kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất, một số nhà kinh tế khác lại cảnh báo rằng đây mới chỉ là dữ liệu của một tháng. Và FED còn cần bằng chứng dữ liệu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt.

Ngay sau khi dữ liệu việc làm được công bố, thị trường chứng khoán tăng mạnh. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 578 điểm, tương đương 1,5%. Chỉ số S&P 500 tăng 1,2%, trong khi Nasdaq Composite tăng 1,8%.

Theo CNBC, Market Watch