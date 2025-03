Bảo hiểm thẻ tín dụng: Lá chắn bảo vệ tài chính thông minh cho chủ thẻ

Ngay từ năm 2020, VIB đã giới thiệu các gói bảo hiểm thẻ tín dụng chuyên biệt, mở rộng phạm vi bảo vệ cho chủ thẻ trước các rủi ro tài chính, an ninh mạng và các sự cố ngoài ý muốn. Đặc biệt, VIB là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam mang đến quyền lợi bảo hiểm cho rủi ro lừa đảo qua cuộc gọi giả mạo nhân viên ngân hàng – một mối nguy đang ngày càng phổ biến. Điều này khẳng định cam kết mạnh mẽ của VIB trong việc không ngừng nâng cao trải nghiệm và sự an toàn tài chính cho khách hàng.

Bảo hiểm thẻ tín dụng là gì?

Bảo hiểm thẻ tín dụng là gói bảo hiểm tự nguyện, bảo vệ chủ thẻ trước các rủi ro như mất cắp, giao dịch gian lận hoặc sự cố tài chính liên quan đến thẻ. Tuy không bắt buộc, việc sở hữu bảo hiểm này là một quyết định thông minh, mang lại nhiều lợi ích cho chủ thẻ, như:

Bảo vệ tài chính: Bảo hiểm thẻ tín dụng giúp chủ thẻ giảm thiểu thiệt hại tài chính trong trường hợp xảy ra các sự cố như mất cắp, thất lạc thẻ, hoặc các vấn đề liên quan đến giao dịch trực tuyến.

An tâm khi sử dụng thẻ: Với bảo hiểm thẻ tín dụng, chủ thẻ có thể yên tâm tận hưởng những tiện ích của thẻ mà không cần lo lắng về những rủi ro tiềm ẩn.

Hỗ trợ khẩn cấp: Một số gói bảo hiểm thẻ tín dụng còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp 24/7, giúp chủ thẻ giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến thẻ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Các gói bảo hiểm thẻ tín dụng của VIB

VIB hiện đang phân phối 3 gói bảo hiểm thẻ tín dụng được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm chuyên nghiệp như Bảo Minh, VBI và được phát hành theo công văn phê duyệt của Bộ Tài chính, đáp ứng đa dạng các nhu cầu của khách hàng.

Với mức phí tham gia thấp chỉ 9.900 đồng/tháng, gói bảo hiểm Cyber Care Basic giúp chủ thẻ bảo hiểm rủi ro an ninh mạng do bị lừa đảo giao dịch có OTP, máy bị cài mã độc, giao dịch do bị lấy cắp thông tin,... lên đến 100 triệu đồng/năm. Gói bảo hiểm này cũng cung cấp quyền lợi bảo hiểm thương tật hay tử vong đến 20 triệu đồng/năm và mở rộng quyền lợi trợ cấp viện phí khi điều trị nội trú do tai nạn đến 2 triệu đồng/năm.

Gói bảo hiểm Cyber Care với mức phí tham gia chỉ 43.000 đồng/tháng, là bản nâng cấp của gói Cyber Care Basic, bổ sung quyền lợi bảo vệ chủ thẻ trước các rủi ro từ việc cung cấp mã OTP, số CVV qua cuộc gọi lừa đảo đang phổ biến hiện nay. Gói Cyber Care không chỉ bảo vệ toàn diện với mức bồi thường tối đa 100 triệu đồng/năm cho các rủi ro trên không gian mạng, mà còn ưu tiên bảo vệ tài chính của chủ thẻ trước các chiêu trò lừa đảo. Trong đó, nếu chẳng may cung cấp OTP/mã CVV trong cuộc gọi giả mạo nhân viên ngân hàng và bị thiệt hại tài chính, chủ thẻ sẽ được bồi thường tới 20 triệu đồng/năm cho mỗi sự cố. Hiện VIB là ngân hàng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam triển khai quyền lợi bảo hiểm này cho thẻ tín dụng. Ngoài ra, chủ thẻ còn được bảo hiểm thương tật hay tử vong đến 40 triệu đồng/năm và mở rộng quyền lợi trợ cấp viện phí khi điều trị nội trú do tai nạn đến 4 triệu đồng/năm.

Triển khai từ năm 2020, bảo hiểm hỗn hợp là gói bảo hiểm đa quyền lợi với mục đích bảo vệ toàn diện cho chủ thẻ tín dụng trước mọi rủi ro trong suốt quá trình sử dụng thẻ với hạn mức bồi thường tối đa đến 100% hạn mức tín dụng. Điểm nổi bật khi tham gia gói bảo hiểm là chủ thẻ được giảm ngay 1% lãi suất thẻ tín dụng, được bồi thường tối ưu với rủi ro thất lạc, mất hành lý, trễ chuyến của quyền lợi du lịch quốc tế lên đến 40 triệu đồng/năm, được bảo hiểm sức khỏe đến 100% hạn mức thẻ tín dụng. Đặc biệt, đây là gói bảo hiểm thẻ tín dụng đầu tiên và duy nhất áp dụng điều khoản bảo hiểm cho rủi ro phí phạt chậm trả do tai nạn đến 2 triệu đồng/năm. Sau một thời gian triển khai, nhiều khách hàng VIB đã được bồi thường tổn thất khi gặp các sự cố không may và nhẹ gánh nặng tài chính trong các tính huống này.

Việc lựa chọn gói bảo hiểm thẻ tín dụng phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu và tình hình tài chính của mỗi cá nhân, cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố như phạm vi bảo hiểm, mức phí và các điều khoản đi kèm trước khi quyết định tham gia. Tuy nhiên, với các gói bảo hiểm hiện đại như Cyber Care Basic, Cyber Care, Bảo hiểm hỗn hợp, với chi phí rất nhỏ, chỉ tương đương giá một ly café hay trà sữa, chủ thẻ VIB hoàn toàn có thể an tâm và được bảo vệ trước các tình huống rủi ro tài chính. Đặc biệt, quyền lợi bảo hiểm áp dụng cho tất cả các thẻ tín dụng VIB mà chủ thẻ đang sở hữu.

Đăng ký bảo hiểm thẻ tín dụng thông qua tổng đài chăm sóc khách hàng của VIB 1900 2200 hoặc tham khảo thông tin chi tiết tại website VIB tại đây.