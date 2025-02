Bảo hiểm VietinBank - VBI vững tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Năm 2024, thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục đối mặt nhiều thách thức khi tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn gây ảnh hưởng đến kinh tế trong nước, dư âm từ cuộc khủng hoảng niềm tin ngành bảo hiểm vẫn chưa kết thúc, cùng với đó, siêu bão Yagi xảy ra vào tháng 9/2024 cũng tạo thêm nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt khối phi nhân thọ.

Đứng trước các thách thức, Bảo hiểm VietinBank đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm duy trì đà tăng trưởng, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành. Tính đến hết tháng 12/2024, Bảo hiểm VietinBank đã "về đích" với tổng doanh thu gần 4.500 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 14%, nằm trong nhóm các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao nhất thị trường.

Cùng với kết quả kinh doanh, VBI cũng nhận được sự đánh giá cao từ các cơ quan quản lý, đối tác, khách hàng về chất lượng dịch vụ đặc biệt là những cải tiến trong quy trình khai báo và nhận bồi thường. Minh chứng cho sự tin tưởng này là hàng loạt các giải thưởng danh giá trong và ngoài nước mà tập thể và cán bộ VBI vinh dự được nhận trong năm vừa qua.

Năm 2024, lần thứ 2 liên tiếp Bảo hiểm VietinBank giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín Việt Nam; năm thứ 3 liên tiếp VBI góp mặt trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) với thứ hạng tăng 81 bậc so với năm 2023; và lần thứ 4 vinh danh top 100 Doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt do Hội doanh nhân trẻ Việt Nam bình chọn.

Ngoài ra, đội ngũ nhân sự của VBI cũng được vinh danh giải Nhất nhà quản lý bảo hiểm trẻ ASEAN năm 2024; và nhận các bằng khen của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam dành cho nhà quản lý doanh nghiệp, quản lý nghiệp vụ và quản lý khai thác bảo hiểm xuất sắc năm 2023.

Với mong muốn đồng hành kiến tạo các giá trị bền vững cho cộng đồng, năm vừa qua, Bảo hiểm VietinBank đã tổ chức nhiều hoạt động đóng góp cho xã hội như xây dựng điểm trường mầm non Huổi Meo tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên; tổ chức giải chạy trực tuyến VBI Run for future; dự án thiện nguyện "Sáng tương lai" nhằm góp phần gieo mầm tri thức, chắp cánh ước mơ cho hơn 100 trường học tại các khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn cùng nhiều hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo khác.

Trong cơn bão Yagi vừa qua, VBI cũng kêu gọi sự chung tay góp sức của tập thể cán bộ nhân viên để đóng góp, hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai, đồng thời, nhanh chóng cùng khách hàng thống kê, giám định tổn thất nhằm sớm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến nay, VBI đã thực hiện chi trả bồi thường hơn 100 tỷ đồng và vẫn đang tích cực để hoàn tất hồ sơ cho các khách hàng bị ảnh hưởng trong thời gian sớm nhất.

VBI trao tạm ứng bồi thường 1 tỷ đồng khắc phục bão số 3 cho Bảo tàng Quảng Ninh

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, năm 2025, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 239.636 tỷ đồng (tăng 0,05% so với cùng kỳ năm trước), trong đó doanh thu phí bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 85.938 tỷ đồng (tăng 9,77%), lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 153.698 tỷ đồng (tăng 3%).

Trước những cơ hội và thách thức của thị trường, năm 2025, Bảo hiểm VietinBank - VBI đặt mục tiêu doanh thu hơn 5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng trên 20%. Công ty định hướng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, phát triển sản phẩm đa dạng phù hợp xu hướng và nhu cầu người dùng. Cùng với đó, với triết lý coi con người là yếu tố cốt lõi, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tiếp tục là mục tiêu trọng tâm được ban lãnh đạo VBI đặc biệt quan tâm. Với việc thành lập riêng Trung tâm đào tạo, trong năm 2025, Bảo hiểm VietinBank – VBI sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác "trồng người" để không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ nhân viên mà còn trang bị những kỹ năng, phẩm chất làm hành trang đưa VBI bứt phá cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.