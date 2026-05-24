Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới tất cả người dân trên cả nước

Theo Duy Anh | 24-05-2026 - 09:41 AM | Xã hội

Báo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) cho biết vừa phát hiện một ứng dụng giả mạo nhắm vào người dùng VssID - BHXH số.

Phát hiện chiêu thức lừa đảo mới rất nguy hiểm

Ứng dụng giả mạo có tên "VSSID.apk" chứa mã độc có khả năng chiếm quyền điều khiển điện thoại, nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng. Theo cơ quan BHXH, đây là một chiêu thức lừa đảo mới rất nguy hiểm.

Cụ thể, báo Người lao động dẫn phân tích của chuyên gia cho thấy, mã độc này có thể truy cập dữ liệu trên thiết bị như hình ảnh, danh bạ, tin nhắn; đồng thời thiết lập kết nối tới máy chủ ở nước ngoài, tiềm ẩn nguy cơ bị điều khiển từ xa để chiếm đoạt thông tin, tài sản.

Các đối tượng thường sử dụng hình thức lừa đảo kết hợp kỹ thuật thao túng tâm lý.(social engineering) như giả danh cán bộ BHXH gọi điện, nhắn tin qua Zalo, Facebook, SMS, yêu cầu cập nhật thông tin hoặc cài đặt phiên bản mới để hưởng quyền lợi.

Ngoài ra, chúng còn gửi đường link lạ để tải file .apk thay vì hướng dẫn cài đặt qua kho ứng dụng chính thống; Khi người dùng cài đặt, ứng dụng yêu cầu cấp quyền truy cập tin nhắn, danh bạ… từ đó đánh cắp mã OTP, theo dõi thao tác và có thể điều khiển điện thoại để chuyển tiền.

BHXH Việt Nam không yêu cầu cài ứng dụng VssID qua mạng xã hội hay tin nhắn

BHXH Việt Nam khẳng định, cơ quan này không gửi file cài đặt, đường link hay yêu cầu cài ứng dụng VssID qua mạng xã hội hoặc tin nhắn.

Người dân chỉ tải ứng dụng VssID trên các kho ứng dụng chính thức như CH Play hoặc App Store. Nếu nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn đáng ngờ, cần liên hệ cơ quan BHXH, hoặc gọi Tổng đài 19009068 để xác minh.

Cơ quan BHXH cũng lưu ý người dân tuyệt đối không bấm vào link lạ, không cài file ".apk" không rõ nguồn gốc. Đồng thời, cần bảo vệ thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng, không cung cấp các thông tin này cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội.

VssID là gì?

Bảo hiểm xã hội số" (gọi tắt là VssID) là một ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/6/2021, người dân có thể dùng ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID thay cho thẻ giấy khi đi khám bệnh trên toàn quốc, nhằm phục vụ mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng.

