Báo Úc khen một sân bay Việt Nam, đặc biệt có một điểm được kỳ vọng sân bay các nước sẽ học hỏi

Tác giả Belinda Jackson đã có bài viết về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM) đăng trên tờ Sydney Morning Herald (Úc). Tác giả kể lại hành trình bay từ TP HCM đi Melbourne (Úc) trên chuyến bay của một hãng hàng không Việt Nam, cùng các nhận xét cho sân bay bận rộn nhất Việt Nam hiện tại.

Cô cho rằng bản thân đã “mất 52 phút để đi hết 17km” từ trung tâm thành phố ra sân bay. Nữ tác giả cung cấp thêm thông tin: Sân bay bao gồm hai nhà ga – T1 cho nội địa và T2, nhà ga quốc tế. Nhà ga thứ ba dự kiến ​​sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 4/2025.

Bài viết cũng nêu “sân bay quốc tế hoàn toàn mới, Long Thành, dự kiến ​​sẽ mở cửa vào năm 2026. Được mô phỏng theo hình dạng của hoa sen, các kế hoạch cho thấy sân bay này sẽ sở hữu tất cả sự quyến rũ mà sân bay hiện tại đang thiếu và với sức chứa 100 triệu người, đây sẽ là một trong những sân bay lớn nhất thế giới”.

Tân Sơn Nhất là sân bay bận rộn nhất Việt Nam, có hai nhà ga T1 và T2. Nhà ga T3 sắp hoàn thành, dự kiến khai thác từ 30/4.

Belinda Jackson đã dành lời khen cho việc làm thủ tục xuất thẻ lên tàu, việc “làm thủ tục diễn ra nhanh chóng và không có sự cố nào”. Tuy nhiên, cô lại không thích việc xuất cảnh, với hàng dài người chờ đợi. Tuy nhiên, những người chờ xuất cảnh đều vui vẻ, không phàn nàn. Cô mong muốn thủ tục xuất nhập cảnh được cải thiện và diễn ra nhanh hơn trong bối cảnh đây là sân bay bận rộn nhất Việt Nam.

“Bạn cần áo dài hay nón lá? Các cửa hàng lưu niệm ở hầu hết các sân bay Việt Nam đều có, mặc dù giá cả tất nhiên cao hơn giá trên phố. Hãy tranh thủ mua các loại nước hoa và rượu miễn thuế”, cô review tiếp hành trình tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Cô có lời khen cho khu vực tiễn người thân bay đi. “Tôi ước nhiều sân bay khác cũng vậy”, cô viết. Đây là khu vực cho phép người thân được nhìn thấy hành khách làm thủ tục, trước khi vào khu vực cách ly hàng không.

Nữ tác giả miêu tả tiếp với lời lẽ đầy tình cảm: “Hàng chục gia đình tụ tập ở tầng lửng nhìn ra các cổng khởi hành, vẫy tay chào những người thân yêu”.

Dịp Tết 2025, Tân Sơn Nhất đón lượng khách kỷ lục

Hồi cuối năm 2024, thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết: Sản lượng vận chuyển hàng không năm 2024 của cảng dự kiến đạt khoảng 39,8 triệu khách (giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái); trong đó, khách quốc tế đạt 16,2 triệu khách, tăng 14% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, khách quốc nội đạt 23,6 triệu (giảm 11,1% so với cùng kỳ năm 2023).

Sản lượng vận chuyển của Tân Sơn Nhất, trong năm 2024, đạt khoảng 39,8 triệu khách.

Hiện, sân bay Tân Sơn Nhất có 51 hãng hàng không quốc tế, 6 hãng hàng không nội địa hoạt động. Trung bình một ngày, sân bay khai thác hơn 600 chuyến với 110.000 khách/ngày.

Theo thống kê trong 10 ngày (từ 24/1 đến hết 2/2), các hãng bay Việt phục vụ hơn 1,67 triệu lượt khách (trong đó có 1,1 triệu lượt khách nội địa), tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Hành khách qua các sân bay cả nước cũng tăng cao hơn cùng kỳ, xấp xỉ 3,6 triệu lượt hành khách (tăng 16%).

Ba sân bay có lưu lượng cao nhất gồm: Tân Sơn Nhất (1,38 triệu khách, tăng 7,6%), Nội Bài (900.000 khách, tăng 12%) và sân bay Đà Nẵng (381.000 lượt khách, tăng 26%).

Đặc biệt, trong ngày cao điểm nhất (24/1), sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận kỷ lục khai thác với 1.002 lượt máy bay cất hạ cánh (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024), với 152.000 lượt khách (tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024). Mức khai thác này vượt cả Tết Nguyên đán 2020, khi chưa chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cảng hàng không Tân Sơn Nhất có lịch sử khai thác từ lâu đời. Khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) đi vào hoạt động, Tân Sơn Nhất sẽ giảm các chuyến bay quốc tế. Hiện có đề xuất kết nối hai sân bay này bằng tuyến đường sắt đô thị.