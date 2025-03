“Bảo vật” made in Vietnam được khách Tây mua vèo hàng trăm chiếc: Bán rất chạy trên sàn TMĐT Mỹ

Theo Phòng Kinh tế TP Hội An, nghề làm đèn lồng Hội An được vinh danh là làng nghề tiêu biểu Việt Nam năm 2011. Mỗi chiếc đèn lồng là kết tinh của sự khéo léo, tỉ mỉ, là tâm huyết của những nghệ nhân tài hoa. Đèn lồng Hội An xứng đáng là "bảo vật", là biểu tượng rực rỡ, góp phần tô điểm cho bức tranh văn hóa Việt Nam thêm phần đa dạng và phong phú.