"Bảo vật nhan sắc" Trung Quốc đi event còn sáng hơn cả trang sức, visual xứng với đẳng cấp minh tinh

Không hổ danh là một trong những “bảo vật nhan sắc” đình đám của Cbiz, Cổ Lực Na Trát tiếp tục khiến MXH dậy sóng khi xuất hiện tại sự kiện của thương hiệu trang sức cao cấp Graff. Mỹ nhân Tân Cương gây choáng ngợp với tạo hình “thiên nga đen” đầy quyền lực, sắc lạnh nhưng vẫn toát lên nét sang trọng khó rời mắt.

Cổ Lực Na Trát tham dự sự kiện của thương hiệu Graff. (Nguồn: Xiaohongshu)

Ngay từ khoảnh khắc bước vào thảm đỏ, Cổ Lực Na Trát đã gần như chiếm trọn spotlight nhờ thần thái quá đỗi cuốn hút. Nữ diễn viên lựa chọn thiết kế đầm đen dáng dài ôm sát cơ thể với phần cổ chữ V sâu táo bạo cùng đường xẻ đùi cao hút mắt. Bộ cánh tối giản nhưng cực kỳ hiệu quả trong việc tôn lên vóc dáng chuẩn chỉnh với bờ vai thanh mảnh, vòng eo gọn gàng và đôi chân dài miên man của người đẹp sinh năm 1992.

Tạo hình của na Trát quá hút mắt. (Nguồn: Xiaohongshu)

Gam màu đen huyền bí kết hợp cùng chất liệu ôm sát giúp tổng thể tạo hình của Na Trát vừa sang chảnh vừa mang cảm giác quyền lực Cbiz. Đôi sandal quai mảnh tối giản cũng là chi tiết được đánh giá cao vì tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng triệt để, giúp mỹ nhân Tân Cương trông càng cao ráo và thanh thoát hơn dưới ánh đèn sự kiện. Bên cạnh đó, vóc dáng của nữ diễn viên cũng được đánh giá cân đối hơn, mảnh mai vừa đủ để thu hút.

Mỹ nhân Tân Cương đẹp rạng ngời khi diện chiếc đầm đen khoét sâu. (Nguồn: Xiaohongshu)

Nếu outfit đã đủ “slay”, thì layout makeup lần này của Cổ Lực Na Trát còn khiến dân tình phải gọi là đỉnh cao visual. Nữ diễn viên lựa chọn kiểu trang điểm sắc sảo, tập trung làm nổi bật các đường nét vốn đã rất nổi bật trên gương mặt.

Điểm nhấn hút mắt nhất chính là đôi mắt được kẻ eyeliner kéo dài đầy kiêu kỳ, kết hợp cùng tông mắt nâu khói tạo chiều sâu quyến rũ. Lớp nền căng bóng nhẹ giúp làn da trắng bật tông càng thêm nổi bật, trong khi màu son nude hồng cam lại mang đến cảm giác hiện đại, thời thượng thay vì quá sắc sảo như những layout thảm đỏ thường thấy.

Layout makeup hoàn hảo của Cổ Lực Na Trát. (Nguồn: Xiaohongshu)

Là một trong những nhà kim hoàn xa xỉ bậc nhất thế giới, Graff từ lâu nổi tiếng với những thiết kế kim cương có giá trị “khủng” cùng tệp khách hàng toàn giới siêu giàu và giới hoàng gia. Các bộ sưu tập của Graff luôn theo đuổi tinh thần sang trọng, quyền lực nhưng vẫn giữ được nét mềm mại, nữ tính đặc trưng. Chính vì vậy, không phải ngôi sao nào cũng đủ khí chất để “cân” được những tuyệt tác kim cương cầu kỳ của nhà mốt này.

Sự xuất hiện của Cổ Lực Na Trát tại sự kiện lần này được xem là màn kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp sắc sảo của mỹ nhân Tân Cương và tinh thần xa xỉ đặc trưng của Graff. Từ thần thái lạnh lùng, khí chất high fashion cho đến visual mang đậm nét điện ảnh của Na Trát đều khiến bộ trang sức trở nên nổi bật hơn hẳn, tạo cảm giác như cô sinh ra để dành cho những tạo hình đậm chất luxury như thế này.

Netizen cũng phải gật gù khen ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng của mỹ nhân sinh năm 1992. (Nguồn: Facebook)

Cổ Lực Na Trát ngày càng cho thấy sự thăng hạng rõ rệt về nhan sắc lẫn khí chất. Nếu trước đây mỹ nhân Tân Cương thường gắn với hình tượng ngọt ngào, có phần “bánh bèo”, thì vài năm trở lại đây, cô chuyển mình mạnh mẽ sang phong cách high fashion sắc lạnh, trưởng thành và quyền lực hơn. Gương mặt lai Tây với sống mũi cao, đôi mắt sâu cùng đường nét sắc sảo giúp Na Trát đặc biệt phù hợp với những layout makeup đậm chất luxury như tại sự kiện lần này.

Không chỉ gây chú ý nhờ visual nổi bật, Cổ Lực Na Trát còn được đánh giá ngày càng có thần thái của một “fashion icon” thực thụ. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện quốc tế hay thảm đỏ lớn, nữ diễn viên đều tạo ra những khoảnh khắc viral nhờ khả năng kiểm soát biểu cảm, góc mặt và khí chất sang chảnh hiếm có. Nhiều netizen nhận xét rằng ở thời điểm hiện tại, Na Trát đang bước vào giai đoạn nhan sắc chín muồi nhất sự nghiệp - vừa quyến rũ, sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét thanh tú rất riêng của mỹ nhân Tân Cương.