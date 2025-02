Bắt 1 cựu Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai

Ngày 13-2, nguồn tin của Báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Vũ (SN 1980; ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), cựu Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh TP Long Xuyên, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Nguyễn Thanh Vũ nghe đọc lệnh khởi tố và bắt tạm giam. Ảnh: HÙNG MINH

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng khởi tố bị can đối với Hồ Minh Phúc (SN 1980; ngụ phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên), chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Long Xuyên, về hành vi "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất".

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Phong (cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên), Nguyễn Thiện Thanh (cán bộ Tài nguyên và Môi trường) và Huỳnh Lê Phong (cựu Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường).

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2019, Võ Văn Trung (đã chết) lợi dụng chức vụ là Phó Giám đốc và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên đã làm hồ sơ khống để cấp sai quy định 5 thửa đất ở do trung tâm quản lý cho 5 hộ dân.

Sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Trung đã bán 2 thửa đất với giá hơn 7 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, CQĐT xác định 5 thửa đất nêu trên được những người có thẩm quyền, trách nhiệm tham mưu, duyệt cấp không đúng đối tượng được bồi thường hỗ trợ tái định cư, có dấu hiệu vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Bị Nguyễn Bảo Sinh bị bắt trước đó. Ảnh: Báo An Giang

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố và bắt tạm giam ông Đào Văn Ngọc. Ảnh: Báo An Giang

Ngày 25-4-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, về hành vi "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất".

Vào ngày 2-1-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Đông Trung (SN 1977; ngụ thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ tháng 9-2020 đến tháng 9-2023, Trung được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Châu Phú. Trong thời gian giữ chức vụ giám đốc, từ ngày 1-1-2021 đến ngày 15-6-2022, Trung chỉ đạo cho các nhân viên của mình miễn thu tiền dịch vụ địa chính cho Trung và 55 người thân quen của Trung (gồm 76 hồ sơ lĩnh vực đất đai), gây thiệt hại ngân sách nhà nước gần 95 triệu đồng. Trước đó, liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Minh Phượng (SN 1981; ngụ thị trấn Cái Dầu), cựu thủ quỹ kiêm nhiệm nhân viên trả kết quả hồ sơ lĩnh vực đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Châu Phú, về hành vi "Tham ô tài sản".