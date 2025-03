Bắt 2 đối tượng livestream bán hóa chất giả lừa hơn 200 triệu đồng

Ngày 5/3/2025, ông Trần Kim Đống (61 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) – Cố vấn pháp luật cho một công ty kim loại quý tại Phật Sơn (Trung Quốc) tìm đến cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (Việt Nam) nhận một món hàng đặc biệt. Đó là một loại "hóa chất làm giòn sắt" được quảng cáo có khả năng biến kim loại cứng rắn thành những mảnh vụn chỉ trong tích tắc.

Trước đó, ông Đống đã xem được một đoạn livestream trên ứng dụng WeChat (một siêu ứng dụng của Trung Quốc với hơn 1,3 tỷ người dùng), nơi Vàng Chúng Sần (SN 1986, trú tại, thôn Sán Chả, xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) biểu diễn màn "ảo thuật" với hóa chất này. Trong video, Sần điêu luyện nhỏ vài giọt dung dịch vào một chiếc đinh sắt, và chỉ trong nháy mắt, chiếc đinh cứng cáp đã bị bẻ gãy một cách dễ dàng.

Tò mò và kinh ngạc trước khả năng kỳ diệu của loại hóa chất, ông Đống không ngần ngại chi ra 60.000 Nhân dân tệ (khoảng 210 triệu đồng VNĐ) để sở hữu bí mật công nghệ này. Tuy nhiên, khi nhận hàng và kiểm tra kỹ lưỡng, ông Đống bàng hoàng phát hiện ra rằng lọ "hóa chất" kia chỉ là một thứ nước lã tầm thường. Khi quay lại tìm, người bán đã biến mất. Nhận thức được mình bị lừa, ông Đống nhanh chóng trình báo sự việc này với cơ quan Công an.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp với Tổ công tác số 4 tại huyện Phong Thổ và Phòng Cảnh sát giao thông lên phương án xác minh, truy bắt đối tượng. Theo đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết: "Vụ án này là điển hình của xu hướng lừa đảo công nghệ cao. Chúng tôi đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách và các nhà đầu tư nước ngoài là vô cùng quan trọng. Vụ án này là minh chứng cho thấy Việt Nam luôn nỗ lực xây dựng một môi trường an toàn, thân thiện và hấp dẫn đối với bạn bè quốc tế."

19h30 cùng ngày, tại khu vực cầu Lai Hà, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu, tổ công tác đã dừng xe taxi chở Vàng Chúng Sần. Qua kiểm tra, Công an phát hiện túi xách chứa 6 cọc tiền, tổng cộng 60.000 Nhân dân tệ. Trước chứng cứ rõ ràng, đối tượng không thể chối cãi. Mở rộng vụ án, lực lượng Công an tiếp tục bắt Lò Văn Chung (SN 1981, trú tại: đội 10 bản Bánh, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là đồng phạm của Sần tại nhà riêng.

Ông Trần Kim Đống không khỏi bất ngờ và vui mừng chia sẻ: "Khi phát hiện bị lừa, tôi nghĩ rằng số tiền đã mất. Nhưng lực lượng Công an Lai Châu (Việt Nam) đã xử lý nhanh chóng, chuyên nghiệp, bắt giữ đối tượng chỉ sau vài giờ khiến tôi rất khâm phục. Tôi thực sự rất biết ơn các anh."

Tại cơ quan điều tra, Vàng Chúng Sần khai nhận: "Tôi biết tiếng Trung Quốc nên làm quen với một người Trung Quốc qua WeChat. Ông ấy bảo tôi quay video quảng cáo hóa chất làm giòn kim loại để bán cho khách bên Trung Quốc. Lọ hóa chất thực ra chỉ là nước lã. Tôi không nghĩ rằng lừa người nước ngoài lại bị bắt nhanh như vậy."

Theo đối tượng Lò Văn Chung: "Ban đầu, Sần gửi ảnh lọ hóa chất qua WeChat và nhờ tôi đặt mua. Tôi gọi người quen bên Lào đặt giúp. Khi hàng về, tôi liên hệ để giao cho Sần. Sần có bảo với tôi, nếu lừa được số tiền trên, sau khi trừ chi phí sẽ chia cho tôi một nửa",

Cơ quan điều tra xác định, cả hai đối tượng đã lập kế hoạch từ trước, đặt mua lọ nhựa giả mạo và dàn dựng video để lừa đảo nạn nhân. Vụ án không chỉ cho thấy thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao mà còn là lời cảnh báo về nguy cơ lừa đảo xuyên biên giới. Khoảng 70% người dùng trực tuyến Việt Nam gặp phải lừa đảo trên không gian mạng mỗi tháng. Đó là những con số từ khảo sát mới đây của Liên minh chống lừa đảo toàn cầu (GASA) và cộng đồng chống lừa đảo Việt Nam.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, thời gian gần đây, các vụ lừa đảo qua livestream và mạng xã hội đang gia tăng. Trong thời đại công nghệ số, các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi và khó lường. Mỗi chúng ta cần phải trang bị cho mình kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ mình trước những nguy cơ tiềm ẩn. Trước khi quyết định mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên mạng xã hội, hãy dành thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng về người bán, sản phẩm và các đánh giá từ người mua trước. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, đừng ngần ngại liên hệ với cơ quan chức năng để được hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của mình.