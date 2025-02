Bắt Bùi Văn Trung

Ngày 11/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an huyện Nhơn Trạch vừa bắt giữ đối tượng Bùi Văn Trung (43 tuổi) sau gần 10 năm trốn truy nã tội cố ý gây thương tích.

Theo đó, tối ngày 11/07/2015, anh Nguyễn Văn Đin (25 tuổi) quê tỉnh Ninh Thuận điều khiển xe máy đến công ty C.W ở khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 đón Nguyễn Văn Đính (là anh trai của Đin) về.

Khi 2 anh đang trên đường về thì bị Trung và Đặng Đào Quang Phước (23 tuổi, ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) đều là nhân viên bảo vệ dịch vụ Đ.A điều khiển xe máy chặn đầu yêu cầu kiểm tra thẻ công nhân với lý do anh Đin chạy xe lạng lách và nẹt pô.

Đối tượng Bùi Văn Trung - Ảnh: CA Đồng Nai

Lúc này, anh Đính không đưa liền bị chúng dùng tay, côn nhị khúc gậy cao su đánh gây thương tích 21%, còn anh Đin vào can ngăn cũng bị chúng đánh gây thương tích nhẹ.

Sau khi gây án, Phước và Trung đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch ra quyết định truy nã toàn quốc. Mới đây qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với Công an xã Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang bắt Trung khi đang lẩn trốn trên địa bàn.