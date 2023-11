Bất chấp thị trường trầm lắng, căn hộ đáp ứng nhu cầu thực vẫn hút khách

"Bắt" đúng nhu cầu

Báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, trong quý 2/2023, lượng tiêu thụ bất động sản đạt 3.704 giao dịch, tăng 30% so với quý 1/2023. Trong đó, 80% lượng giao dịch là căn hộ, chung cư, phát triển bởi chủ đầu tư uy tín.

Đơn cử tại TP.HCM, khu căn hộ Westgate (Bình Chánh) ghi nhận mức độ quan tâm và tỷ lệ hấp thụ khả quan, bất chấp sự giảm tốc của thị trường. Dự án được bàn giao từ quý 2/2023, có mức giá sát với nhu cầu thực chỉ từ 37 triệu/m2, thuộc top tốt nhất thị trường trong 3 năm gần đây.

Căn hộ Wetsgate thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng

Đại diện An Gia cho biết, nhờ mức giá chỉ bằng 50% thị trường, các căn hộ Westgate ghi nhận lực cầu tốt ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Biên độ tăng giá trung bình luôn ổn định ở mức 10-15% mỗi năm. Chưa kể, vị trí trung tâm hành chính Bình Chánh cũng mở ra cơ hội lớn cho Westgate, đặc biệt sau đề án thành lập thành phố năm 2025.

"Trong nhiều năm xây dựng và phát triển, doanh nghiệp luôn tập trung vào dòng sản phẩm trung - khá. Đây là phân khúc có tỷ trọng người mua nhiều nhất trên thị trường bất động sản với mức giá dễ sở hữu nhất và có chất lượng đảm bảo nhất. Do đó, dù kinh tế đi lên hay xuống thì nhu cầu an cư luôn rất cao, đặc biệt trong thời kỳ "dân số vàng" như hiện nay với lượng khách hàng tiềm năng rất lớn và kéo dài 20-30 năm nữa", đại diện An Gia nhận định.

Theo chuyên gia, dòng sản phẩm căn hộ là loại hình bất động sản có yếu tố khai thác dòng tiền ổn định, khả thi hơn các phân khúc khác. Đồng thời với tính chất dễ mua, dễ bán, phù hợp số đông người mua ở thực thay vì đầu tư lướt sóng… căn hộ, chung cư vẫn được lựa chọn nếu đặt lên bàn cân so những phân khúc khác trong bối cảnh thị trường biến động. Chưa kể, thời điểm này, khi khách hàng ngại mua nhà, thì xu hướng cho thuê lại đang tăng lên và người có căn hộ cho thuê rất lợi thế. Chính khả năng khai thác tạo dòng tiền đều đặn được xem như "điểm huyệt" giúp phân khúc căn hộ thu hút dòng tiền.

Nhận nhà ở ngay

Ngoài mức giá bằng nửa thị trường, có nhiều lý do khác khiến căn hộ đã bàn giao như Westgate được người mua ở thực ưu tiên lựa chọn. Nguyên nhân thứ nhất xuất phát từ sự lo ngại của khách hàng về pháp lý dự án. Nếu mua dự án đã hoàn thiện, khách hàng sẽ tránh được tâm lý thấp thỏm chờ đợi.

Các căn hộ Westgate được bàn giao cho cư dân từ tháng 4/2023

Thứ hai, giải quyết tốt các vấn đề rủi ro pháp lý hay dự án chậm trễ tiến độ. Nhiều trường hợp khách hàng "tiền mất tật mang" vì mua nhà hình thành trong tương lai, dù dự án được ngân hàng bảo lãnh tiến độ xây dựng.

Thứ ba, người mua vừa có thể nhận nhà ở ngay vừa có thể khai thác cho thuê hoặc kinh doanh mà không cần chờ đợi. Ngoài ra, môi trường sống xung quanh, hệ thống hạ tầng, các hạng mục tiện ích đã hiện hữu rõ ràng cũng giúp khách hàng có cái nhìn khách quan và dễ dàng chọn lựa khi mua dự án đã bàn giao.

"Tuy nhiên, với căn hộ hoàn thiện hoặc đã bàn giao, đa phần người mua thường e ngại khi phải thanh toán số tiền lớn trong một lần để nhận nhà. Do đó, doanh nghiệp chú trọng xây dựng chính sách thanh toán linh hoạt, giúp đảm bảo tính an toàn cho người mua và giảm gánh nặng tài chính.

Thanh toán 10%, trả chậm 24 tháng

Để tạo điều kiện cho các gia đình trẻ dễ sở hữu căn hộ Westgate, chủ đầu tư An Gia ban hành chính sách thanh toán 10% nhận nhà ở ngay. Đây được xem là mức thanh toán thấp nhất từ trước đến nay do đa số các dự án cần chi trả 95% mới được nhận nhà.

Không gian sống hiện đại, tiện nghi tại căn hộ Westgate

Cụ thể, khách hàng chỉ thanh toán 10% là có thể xách vali vào ở ngay mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào. Trong 12 tháng tiếp theo, người mua thanh toán thêm 20% và ngưng đến 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán mới cần chi trả tiếp 65%. Lấy ví dụ trên căn hộ 3 phòng ngủ, người mua chỉ cần chuẩn bị khoảng 370 triệu đồng là có thể dọn vào ở, toàn bộ nội thất đều được trang bị sẵn.

"Chính sách giúp khách hàng giảm tải gánh nặng tài chính, vừa có nhà ở ngay, vừa không cần vay ngân hàng", đại diện An Gia nói.

Ngoài thanh toán 10%, An Gia còn áp dụng loạt chính sách cam kết thuê lại một số dòng sản phẩm căn hộ, shophouse và villa, thời gian thuê từ 24-36 tháng. Trong đó, căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích dao động từ 85-100m2 được chủ đầu tư cam kết thuê trong 24 tháng với tổng giá trị ưu đãi từ 360-480 triệu đồng. Dòng sản phẩm villa được cam kết thuê lại khoảng 35 triệu đồng mỗi tháng, tương đương tổng ưu đãi khoảng 840 triệu đồng. Đặc biệt, khách mua shophouse được hưởng chính sách cam kết thuê trong 36 tháng với giá trị ưu đãi khoảng từ 1-3 tỷ đồng.

Tọa lạc tại trung tâm hành chính Bình Chánh, khu phức hợp Westgate có quy mô 3,1 ha, cung cấp ra thị trường khoảng 2.000 căn hộ. Nội khu dự án tích hợp hơn 50 tiện ích, cùng công viên nội khu 1,9 ha. Hiện, đông đảo cư dân đã dọn về an cư, hình thành nhịp sống mới tại đây.

