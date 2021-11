Bất động sản Hội An đang rao bán cắt lỗ?

Tại toạ đàm "Hội An – Chu kỳ tăng trưởng mới" do báo Dân Trí tổ chức mới đây, nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi, BĐS Hội An đang rao bán với giá cắt lỗ, thực hư như thế nào.



Phụ trách về thị trường miền trung, bà Trịnh Thị Thu Trang, Giám đốc kinh doanh Công ty Đất Xanh Miền Trung cho rằng, hiện nay chính quyền đã theo sát hơn giá bán cũng như kiểm soát dự án đầu tư, nên giá bán hiện tại cũng rất hợp lý. Sau các đợt thanh tra của Chính phủ năm 2019, mặt bằng giá đã được xác lập lại và cuối năm 2019, giá đã giảm 30-40% tùy theo từng khu vực.

Sang năm 2020, một số khu vực cũng có xác lập mặt bằng giá mới, tăng 5-10%. Tuy nhiên, 9 tháng đầu năm 2021, giá bất động sản không hề giảm mà thậm chí một số khu vực còn tăng nhẹ 5-10%. Nguyên nhân là các nhà đầu tư hiện nay bắt đầu đổ tiền đầu tư vào bất động sản do dịch bệnh thì họ không tham gia sản xuất kinh doanh hay một số kênh đầu tư khác được.

Thứ hai, nhu cầu về nhà ở vẫn còn lớn. Khách hàng càng khắt khe hơn trong tiêu chuẩn chọn nhà ở. Thành ra giá bất động sản không hề giảm.

"Một số khu vực cắt lỗ có thể NĐT bị khó khăn tài chính, trả lãi ngân hàng… nên người ta phải chấp nhận bán ở mức giá thấp hơn giá tham chiếu của thị trường để thanh khoản nhanh sản phẩm bất động sản. Còn trong đợt dịch 9 tháng đầu năm nay, giá bất động sản ở Quảng Nam vẫn tăng, đặc biệt là khu vực có lợi thế như ven biển hay dọc sông Cổ Cò sau dự án khơi thông dòng sông Cổ Cò…:, bà Trang cho hay.

Ở thời điểm này, làm sao để chọn bất động sản với giá hợp lý, theo bà Trang nên mua sản phẩm của những chủ đầu tư đã có uy tín trên thị trường thì hoàn toàn có thể yên tâm về giá khởi điểm, trực tiếp với chủ đầu tư. Đó là tốt về mọi mặt, kể cả hỗ trợ thanh toán.

Còn đối với thị trường thứ cấp, bà Trang cho rằng, mua lại từ các nhà đầu tư khác, NĐT có thể cân nhắc thêm như tham chiếu mức giá trong khu vực, xem xét vị trí của dự án, tính thanh khoản có đảm bảo không… Những tiêu chí đó sẽ giúp nhà đầu tư xác định mức giá đó có hợp lý hay không.

Còn theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam, các khu du lịch biển, đặc biệt là các đô thị biển trong những năm trước đây như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc… và những năm gần đây Hội An, Thanh Hóa hay Bình Định cũng đang nổi lên như những địa phương có sức trẻ. Các địa phương các sự phát triển từ trước đó thì mặt bằng giá cả đã tăng rất mạnh như Đà Nẵng, Nha Trang hay Quảng Ninh đều đã nằm ở những ngưỡng rất cao. Những khu vực gần biển hoặc là những con đường ven biển đều có mặt bằng giá lên đến vài trăm triệu đồng/m2. Tại các dự án, mức giá bình quân khoảng 30-50 triệu đồng mỗi mét vuông.

Có một giai đoạn, bất động sản Quảng Nam rơi vào sốt giá và mặt bằng giá đang được địa phương cũng như thị trường điều chỉnh. Mặt bằng giá hiện tại đánh giá đang ở ngưỡng khá hợp lý, duy trì ở mức 15-20 triệu đồng/m2 bình quân cho cả thị trường Quảng Nam. Mức giá này cùng với sự đầu tư mạnh mẽ của địa phương, cơ hội mang lại lợi nhuận cao rất lớn.

"Trong phạm vi các dự án tại Hội An, tôi đánh giá mức giá theo từng khu vực dao động trong khoảng 20-30 triệu đồng/m2, hoặc hơn một chút ở những dự án đẹp. Đây vẫn là mức giá hợp lý với thực trạng đầu tư các dự án tại Hội An hiện nay cũng như lợi thế của vùng này. Khả năng tăng giá của bất động sản khu vực này, theo quan điểm của Hội Bất động sản Việt Nam là khá cao", ông Đính nhấn mạnh.

Theo ông Đính, thị trường này đang thu hút các nhà đầu tư trên cả nước, chứ không chỉ có tại khu vực này. Họ đầu tư vào đây là hướng đến thị trường kinh doanh du lịch sau này, các tiềm năng, lợi thế ở vùng này cùng với sự đầu tư và phát triển kinh tế ở Quảng Nam là đầu tư phát triển du lịch là mũi nhọn của địa phương. Cho nên các sản phẩm ở đây phải hướng đến việc khai thác các lợi ích và mục tiêu đó. Những dự án nào thỏa mãn các điều kiện này sẽ thu hút các nhà đầu tư tìm đến.