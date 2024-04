Bất động sản kế Hồ, cận Phố hấp dẫn giới đầu tư

Nhà kế Hồ, cận Phố: Muôn tầng giá trị mang lại

Từ lâu, tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, những dự án bất động sản gần sông, hồ luôn đi liền với sự sôi động, thịnh vượng. Đặc biệt, những dự án có thêm yếu tố vị trí trung tâm nội đô luôn là lựa chọn hàng đầu của giới thượng lưu vì đáp ứng được nhiều mục đích sử dụng, vừa có thể để ở, vừa cho thuê và đầu tư. Ưu điểm lớn của loại hình này là cảnh quan thiên nhiên và không khí trong lành, mang lại nhiều giá trị cho sức khỏe của gia chủ một cách tự nhiên, lâu bền.

Báo cáo của Knight Frank cho thấy, sức mua bất động sản gần mặt nước trên thế giới tăng ở mức cao nhất trong một thập kỷ qua. Mức chi trung bình cho các loại hình bất động sản ven sông, hồ tăng lên 38% trong 12 tháng (tính đến tháng 6/2022).

Trước đó, năm 2019, nghiên cứu tổng hợp mô lớn tại các quốc gia: Mỹ, Canada, Tây Ban Nha, Ý, Úc, Thuỵ Sĩ và Trung Quốc (bao gồm 8 triệu người dân đô thị) của viện nghiên cứu Barcelona (Tây Ban Nha) và đại học bang Colorado (Hoa Kỳ), đã xác nhận: cứ mỗi 2% không gian xanh tăng lên trong bán kính 500m cạnh nhà người dân, thì họ giảm được 4% nguy cơ tử vong sớm.

Tại Việt Nam, báo cáo Xu hướng mua bán bất động sản năm 2022 và chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Batdongsan.com.vn cho thấy, nhu cầu về không gian sống xanh tược tăng lên 61%. Đây là một trong các lý do thúc đẩy xu hướng săn tìm căn hộ xanh, cạnh Hồ nước lớn tại nội đô.

Một trong những yếu tố chính khiến bất động sản cạnh hồ nước trở nên hấp dẫn là vẻ đẹp thiên nhiên và không gian mở rộng mà nó mang lại. Tầm nhìn ra hồ nước xanh mướt, cảnh quan hữu tình và không khí trong lành tạo ra một môi trường sống lý tưởng cho cư dân. Đây cũng là một điểm thu hút lớn cho du khách và người mua nhà muốn tận hưởng cuộc sống gần với thiên nhiên.

Ngoài ra, bất động sản cạnh hồ nước thường có giá trị cao và tiềm năng sinh lời lớn. Vị trí đắc địa, không gian sống đẳng cấp và tiện ích xung quanh là những yếu tố quyết định giá trị của các dự án này.

Dự án nằm giữa 3 Hồ và không gian sống như khách sạn 5 sao

Khảo sát nhanh tại tòa tháp căn hộ The Gloria By Silk Path vừa chính thức ra mắt thị trường Hà Nội cũng cho thấy, một trong những lý do quan trọng nhất trong quyết định đặt mua của khách hàng là không gian xanh được thừa hưởng từ các Hồ nước lớn.

Cụ thể, dự án nằm giữa 3 hồ lớn và nổi tiếng của Thủ đô: Hồ Thành Công, Chùa Láng, Ngọc Khánh… Hầu hết khách hàng đánh giá cao môi trường sống xanh tại xung quanh đây.

Sở hữu vị trí vàng nội đô, bên hồ Thành Công - khu vực có cầu cao về nhà ở cao cấp nhưng thiếu hụt trầm trọng nguồn cung, The Gloria By Silk Path cung cấp ra thị trường căn hộ chung cư kèm dịch vụ quản lý vận hành từ thương hiệu danh tiếng Silk Path, đảm bảo đem đến cho cư dân không gian sống và dịch vụ, tiện ích chuẩn khách sạn 5 sao.

Các căn hộ tại đây diện tích đa dạng từ 56m2 tới 81m2, được xây dựng, hoàn thiện với chất lượng cao cấp, nội thất hàng hiệu, đáp ứng nhu cầu của một bộ phận dân cư mong muốn sở hữu BĐS vị trí vàng nội đô với giá hấp dẫn dự kiến chỉ trên 100 triệu đồng/ m2. Mức giá phải nói là cực kỳ hiếm ở phân khúc này.

Thực tế cho thấy, người giàu, giới thượng lưu không còn thích sống "biệt lập" trên những con phố sầm uất hoặc trong các khu đô thị rộng lớn, họ muốn sống giữa phố trung tâm nhưng lại được tận hưởng các dịch vụ, tiện ích 5 sao, xứng tầm đẳng cấp.

Tại The Gloria By Silk Path, đơn vị vận hành Silk Path đưa chuẩn khách sạn 5 sao vào từng không gian sống với các tiện ích và dịch vụ quản lý thời thượng, bao gồm: Lễ tân 24/7; Bellman hỗ trợ chủ nhà; An ninh chuyên nghiệp; Sảnh chung cư cao cấp... Gói dịch vụ nâng cao cho phép chủ nhân lựa chọn những quyền lợi cao cấp: Dọn dẹp chuyên nghiệp; Tổ chức tiệc tại gia; Đặt vé máy bay, phòng khách sạn; Quản gia cao cấp,... Các tiện ích nội khu được trang bị đầy đủ, phòng tập gym, phòng xông hơi, vườn dạo bộ, đài phun nước…

Bên cạnh đó, dự án còn được thừa hưởng tiện ích đồng bộ xung quanh như chợ Thành Công, các cửa hàng bán lẻ, cũng như các trung tâm mua sắm lớn của thành phố: Tops Market Thăng Long, Lotte Center, Trung tâm chiếu phim Quốc Gia,…. Hệ thống giáo dục từ trường mầm non, tiểu học, trung học phổ thông chất lượng cao, các trường quốc tế: Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học và Phổ thông Thành Công, Đại học Ngoại Thương, Học viện Ngoại giao, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Luật, Văn hóa Hà Nội...

Trong giai đoạn bất động sản dần chuyển mình khởi sắc trở lại, việc sở hữu một tài sản cạnh hồ nước như The Gloria By Silk Path (tại số 8 đường Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) không chỉ để tận hưởng cuộc sống mà có thể mang lại cho chủ sở hữu lợi nhuận lớn từ việc cho thuê lại, đồng thời giá trị căn hộ cũng tăng cao theo thời gian.