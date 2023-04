Bất động sản khu công nghiệp đi ngược xu hướng thị trường, dự báo nguồn cung và giá thuê tiếp tục tăng

Cushman & Wakefield vừa đưa ra thông tin mới về nguồn cung phân khúc thị trường công nghiệp miền Bắc. Về nguồn cung, thị trường công nghiệp miền Bắc chào đón nguồn cung mới khoảng 116 ha từ KCN Tam Dương I – Phân khu 2 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Không có nguồn cung kho xưởng mới nào ghi nhận trong quý này.

Nhờ vị trí thuận lợi, cơ sở hạ tầng và khả năng kết nối được cải thiện, Vùng Kinh tế trọng điểm miền Bắc tiếp tục nhận được làn sóng đầu tư, đặc biệt là từ ngành công nghiệp điện tử và ô tô (các nhà đầu tư đáng chú ý bao gồm Goertek, Autoliv, Xiamen Sunrise Group, v.v.). Điều này đã giúp tỷ lệ lấp đầy tăng nhẹ 1% theo quý, tương đương với diện tích hấp thụ là 81 ha.

Tương tự như thị trường KCN, tỷ lệ lấp đầy của nhà xưởng xây sẵn tăng nhẹ 1% theo quý do nhu cầu từ các doanh nghiệp phụ trợ trong ngành điện tử và các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ khác vẫn được duy trì. Thị trường nhà kho xây sẵn ghi nhận tỷ lệ lấp đầy giảm nhẹ 1% theo quý vì lý do mùa vụ và một phần do triển vọng kinh tế toàn cầu tiêu cực.

Giá chào thuê sơ cấp của KCN được ghi nhận ở mức 115 USD/m2/thời hạn thuê, tăng 2,9% theo quý và 5,5% theo năm nhờ nhu cầu cao đối với loại hình này. Giá thuê nhà xưởng xây sẵn tăng nhẹ 1,9% theo quý do một số dự án điều chỉnh giá thuê, ghi nhận ở mức 4,7 USD/m2/tháng. Trong khi đó, giá thuê của nhà kho xây sẵn vẫn giữ ổn định trong quý này, ở mức 4,5 USD/m2/tháng.

Hiện nay, nhiều chủ đầu tư KCN đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng để có thể bàn giao đất cho khách hàng. Do đó, từ nay đến hết năm 2023 dự kiến thị trường sẽ đón nhận thêm nguồn cung 670 ha đất KCN.

Nguồn cung tương lai của nhà xưởng và nhà kho xây sẵn tiếp tục dồi dào trong giai đoạn 2023 – 2025, với 1,2 triệu m2 nhà xưởng và 700.000 m2 nhà kho gia nhập thị trường. Nhu cầu đối với bất động sản công nghiệp vẫn sẽ được duy trì nhờ chiến lược Trung Quốc + 1 của các công ty sản xuất, nhưng có khả năng chậm lại.

Giá thuê bất động sản xây sẵn có thể tiếp tục tăng nhưng với tốc độ vừa phải. Trong khi đó, giá thuê đất công nghiệp sẽ tiếp tục xu hướng tăng.