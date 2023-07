Bất động sản Thái Nguyên chưa thoát trầm lắng

Thị trường chưa thoát khỏi trầm lắng

Tỉnh Thái Nguyên vừa công bố thông tin quý II/2023 về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo báo cáo, diễn biến tình hình thị trường bất động sản trong quý II/2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên dù đã có dấu hiệu tích cực nhưng vẫn chưa thoát khỏi tình trạng trầm lắng.

Thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong quý II/2023 dù đã có dấu hiệu tích cực nhưng vẫn chưa thoát khỏi tình trạng trầm lắng. Ảnh minh họa.

Các dự án đã triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và nhà ở nên cơ bản ổn định, một số dự án đủ điều kiện ký hợp đồng huy động góp vốn để thực hiện dự án, đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với một số khu vực trong dự án như Khu đô thị Việt Hàn, Khu đô thị Yên Bình TP Phổ Yên; Khu nhà ở Bách Quang, Khu đô thị Cầu Trúc, TP Sông Công; Khu nhà ở Cao Ngạn TP Thái Nguyên…

Cũng theo báo cáo, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục có diễn biến tích cực trong các quý còn lại của năm 2023 sau nhiều biện pháp, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương; của UBND tỉnh Thái Nguyên, các Sở ngành và địa phương nhằm tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Việc điều chỉnh, hoàn thiện pháp luật: Luật Đất đai, luật liên quan đến xây dựng nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản sẽ là cơ sở cho sự phát triển của thị trường với những nhà đầu tư tiềm lực mạnh.

Hay mới đây, ngày 20/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35 sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, bất cập các Nghị định về nhà ở, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật... sẽ có tác động tích cực đến thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Thiếu nguồn cung nhà giá rẻ

Về tình hình ban hành các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành các Quyết định về chương trình phát triển nhà ở, kế hoạch phát triển nhà ở và đề án phát triển nhà ở xã hội.

Theo số liệu do Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp trong quý II/2023 tổng số dự án nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa có kết quả lựa chọn nhà đầu tư là 4 dự án với quy mô diện tích thực hiện dự án là hơn 98ha, tổng mức đầu tư hơn 4.670 tỷ đồng.

Về giải quyết nhu cầu nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo Điều 49 của Luật Nhà ở 2014, tỉnh Thái Nguyên cho biết, nguồn cung cho các đối tượng này không có do giá nhà và đất quá cao so với mức thu nhập của họ, do vậy để giải quyết vấn đề chênh lệch giữa cung cầu và gia tăng nhà ở vừa với mức thu nhập; nhà ở dành cho người thu nhập thấp, nhà ở xã hội, cần có những giải pháp cụ thể, đồng bộ về chính sách tiền lương và giá nhà đất.

Trong đó, cần triển khai chương trình nhà ở quốc gia đồng bộ, đẩy nhanh việc sửa đổi quy định pháp luật liên quan và bổ sung quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp độc lập phù hợp với điều kiện thực tế.

Về triển khai vận hành hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản, tỉnh Thái Nguyên cho biết, hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản của tỉnh đã đi vào hoạt động từ đầu năm 2021, tuy nhiên sau khi đưa vào vận hành còn có khó khăn trong việc khai thác, sử dụng và cập nhật thông tin của dự án.

Cụ thể, việc khai thác thông tin yêu cầu phải có tài khoản và địa phương nào chỉ tự khai thác thông tin của địa phương đó, mặt khác việc cập nhật thông tin còn khó khăn do hệ thống bảng biểu nhiều, các thông tin trong biểu rất lớn do đó rất khó khăn trong việc cập nhật lên hệ thống; một số dự án mới thực hiện nhà đầu tư chưa có tài khoản trong khi việc cấp tài khoản và hướng dẫn sử dụng hệ thống còn khó khăn…

Do đó, đề nghị Bộ Xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo hướng giảm số lượng các biểu mẫu; các biểu mẫu báo cáo đơn giản, dễ hiểu để thống nhất trên toàn quốc áp dụng đồng bộ.

Ngoài ra, để hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản hoạt động ổn định, lâu dài, có hệ thống và đảm bảo cho các nhà đầu tư khai thác cập nhật thuận tiện dễ dàng góp phần minh bạch thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thái Nguyên đề nghị Bộ Xây dựng tổ chức tập huấn cho các địa phương, các doanh nghiệp đầu tư và hoạt động động kinh doanh bất động sản... để thống nhất triển khai trên toàn quốc.