Bất động sản Thái Nguyên, tâm điểm thu hút dòng tiền đầu tư

Nhà đầu tư đổ dồn về Thái Nguyên



Từ cuối năm 2020 đến nay thị trường bất động sản khắp cả nước tiếp tục thiết lập những mặt bằng giá mới. Hiệp hội Bất động sản Việt Nam ước tính, giá bất động sản đã tăng khoảng 10% so với cách đây 1 năm. Nhà đầu tư nhộn nhịp vào Nam ra Bắc, thị trường vì thế mà "nóng" hơn bao giờ hết. Tại Thái Nguyên, thị trường bất động sản liên tục sôi động với điểm đặc biệt là mang tính ổn định cao, giá trị gia tăng bền vững.

Mức độ quan tâm đối với bất động sản tại Thái Nguyên tăng trưởng cao nhất trong các địa phương quanh Hà Nội.

Báo cáo nghiên cứu về thị trường bất động sản cho thấy, trong quý I/2021 mức độ quan tâm của nhà đầu tư về thị trường bất động sản Thái Nguyên tăng 50% so với quý trước đó. Đây cũng là địa phương có tỷ lệ nhà đầu tư quan tâm bất động sản cao so với các tỉnh vùng ven có bán kính cách Hà Nội 50km-70km. Một điểm đáng chú ý là Thái Nguyên không có tình trạng tăng giá, sốt đất ảo ở các khu vực quy hoạch, các dự án hạ tầng hoặc quy hoạch khu dân cư.

Mức độ quan tâm tới bất động sản thường tăng bật lên sau mỗi đợt Covid-19.

Bên cạnh đó, mức độ quan tâm tới thị trường bất động sản thường bật tăng lên sau mỗi đợt dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam. Bất động sản trở thành nơi trú ẩn của nhà đầu tư giữa bối cảnh Covid-19 đang tác động tới rất nhiều ngành nghề kinh doanh và được xác định là kênh đầu tư an toàn và tạo ra giá trị bền vững

Sức hấp dẫn của thị trường Thái Nguyên xuất phát từ những lợi thế nội tại. Cách trung tâm Thủ đô Hà Nội chừng 70 km với hơn 1 tiếng di chuyển và cách sân bay quốc tế Nội Bài chừng 50km, Thái Nguyên đạt tốc độ đô thị hóa cao. Khu công nghiệp phát triển kéo theo nhu cầu về nhà ở của lượng kỹ sư, chuyên gia, người lao động đến sống và làm việc tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản.

Xu hướng lựa chọn sản phẩm giá trị bền vững

Thị trường bất động hiện nay mang lại nhiều thách thức nhưng cũng đem đến cơ hội chứng minh giá trị và thực lực của những sản phẩm bất động sản chất lượng từ các nhà phát triển uy tín, có tiềm lực tài chính vững chắc trên thị trường. Phân khúc bất động sản càng sát với giá trị thực, đáp ứng được nhu cầu thị trường sẽ càng nhận được sự săn đón của nhiều nhà đầu tư.

Sản phẩm bất động sản chất lượng, chủ đầu tư uy tín là lựa chọn hàng đầu của khách hàng. Ảnh: Thái Hưng Crown Villas

Trong những tháng đầu năm 2021, giao dịch và giá bán các bất động sản tại Thái Nguyên đã tăng 20 đến 25% so với thời điểm cuối năm 2020. Đặc biệt, việc tăng giá tập trung ở một số dự án có hồ sơ pháp lý đầy đủ, hạ tầng và sản phẩm đang được hoàn thiện, sẵn sàng cung cấp cho thị trường. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia cũng như nhà đầu tư, nếu so sánh với tốc độ phát triển kinh tế-xã hội đang tăng nhanh, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, giá bất động sản Thái Nguyên đang ở mức rất hợp lý, thậm chí thấp hơn so với tiềm năng, lợi thế. Xu hướng giá sẽ tiếp tục tăng để tiệm cận với giá trị thật.

Xu thế đầu tư bất động sản bền vững đang được một bộ phận lớn nhà đầu tư lựa chọn, bỏ đầu tư lướt sóng mà tìm kiếm các sản phẩm giá trị. Tại Thái Nguyên, xu hướng này đang được thể hiện rõ nét. Những sản phẩm chất lượng, chủ đầu tư uy tín, vị trí địa lý thuận lợi được đông đảo khách hàng tìm đến. Đơn cử như tại trung tâm thành phố Thái Nguyên, Crown Villas tọa lạc ở đường Cách mạng tháng tám (phường Gia Sàng) đã kiến tạo nên kiến tạo cộng đồng cư dân văn minh cùng phong cách sống xanh đắt giá để mỗi ngày trở về là một niềm vui bất tận, với 4 phân khu hiện đại, sản phẩm cao cấp sẽ hiện thực hóa giấc mơ về một cuộc sống chất lượng cao hòa mình với thiên nhiên cùng hơn 40 tiện ích vượt trội.

Xu hướng lựa chọn của giới đầu tư trong và ngoài nước đang tìm kiếm những sản phẩm có giá trị thực. Trong các quý sắp tới thị trường sẽ sôi động hơn khi có thêm nhiều sản phẩm được tung ra, nhất là tại các dự án đã khẳng định được thương hiệu. Hoạt động xây dựng tích cực trên khắp các khu vực và địa điểm quanh Hà Nội báo hiệu sự khởi sắc mạnh mẽ của thị trường.

Thái Nguyên sẽ là một trong những tâm điểm nổi bật của thị trường bất động sản khu vực phía Bắc, trở thành thỏi nam châm thu hút mạnh mẽ dòng tiền trong và ngoài nước, tăng thêm động lực để thị trường bất động sản phát triển nhanh, bền vững.