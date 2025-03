Bất động sản Úc và cơ hội cho nhà đầu tư Việt Nam

Trong những năm gần đây, bất động sản Úc đang trở thành thị trường được đánh giá cao bởi các nhà đầu tư quốc tế. Sở hữu nền kinh tế phát triển, hệ thống pháp lý minh bạch cùng chính trị ổn định là bàn đạp vững chắc thúc đẩy cơ hội đầu tư lâu dài, bền vững tại quốc gia này.

"Nam châm" từ thị trường bất động sản Úc đối với nhà đầu tư Việt

Úc là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới. Năm 2024, kinh tế Úc xếp hạng thứ 14 trên thế giới, tổng GDP đạt 1,8 nghìn tỷ đô la Úc (nguồn: Statista), cùng tỷ lệ thất nghiệp chỉ ở mức 4% theo số liệu từ Cục Thống kê Úc.

Thực tế, đây là một trong số ít các quốc gia không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Nhờ vào các chính sách quản lý kinh tế hiệu quả của Chính phủ cùng nền kinh tế vững chắc đã giúp Úc vượt qua những thời kì biến động của thế giới.

Trong báo cáo tổng quan của Cục Thống kê Úc, dân số Úc đạt 27,2 triệu người vào tháng 6/2024, tăng 2,1% so với năm trước. Nguyên nhân trực tiếp đến từ việc di cư ròng, điều này tác động không hề nhỏ đến việc thiếu hụt nhà ở khiến giá nhà ngày càng đắt đỏ.

Các điểm nóng về đầu tư ở thị trường bất động sản Úc phải kể đến như Sydney, Melbourne, Brisbane, Canberra,..Trong đó, Sydney là thành phố dẫn đầu về giá thuê lẫn giá trị của bất động sản, vượt qua các thành phố khác như Melbourne hay Brisbane.

Tính riêng giá nhà ở tại Sydney đã tăng 94,6 phần trăm lên mức trung bình 1,65 triệu đô la trong 10 năm tính đến tháng 9 năm 2024, theo số liệu từ Domain.

Dữ liệu mới nhất vào tháng 01/2025 từ SQM Research cho thấy, tỷ lệ nhà trống trên toàn quốc đã giảm từ 1,6% xuống còn 1% vào tháng 1, với số lượng nhà cho thuê trên khắp Úc giảm từ 47.336 còn 31.822.

Khủng hoảng nhà ở là thách thức của Chính phủ Úc. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội dành cho các nhà đầu tư quốc tế đang có nhu cầu lấn sân đầu tư sang thị trường này.

Được xếp hạng là một trong những thị trường bất động sản minh bạch nhất thế giới. Chỉ số này thể hiện những đánh giá quan trọng về môi trường pháp lý, quy định, cơ chế,...giúp các nhà đầu tư an tâm hơn trong lựa chọn của mình.

Ngoài ra, việc sở hữu yếu tố chính trị ổn định khiến nhiều nhà đầu tư, trong đó có các triệu phú chọn Úc là điểm đến lý tưởng cho đầu tư và an cư.

Thách thức khi đầu tư bất động sản Úc đối với nhà đầu tư Việt

Đầu tư vào bất động sản quốc tế, đặc biệt quốc gia phát triển như Úc mang lại cơ hội lớn nhưng cũng đi kèm với nhiều thách thức. Các nhà đầu tư Việt Nam thường gặp không ít khó khăn trong quá trình tìm hiểu như: rào cản về ngôn ngữ, quy trình pháp lý và thủ tục đầu tư phức tạp, quản lý tài sản,...

Trong bối cảnh có rất nhiều công ty tư vấn bất động sản quốc tế, My Australia Property (MAP) nổi bật với sự chuyên sâu trong thị trường Úc và khả năng hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư Việt Nam.

My Australian Property - Công ty bất động sản Úc uy tín tại Việt Nam

Với kinh nghiệm lâu năm, My Australian Property đã hỗ trợ khách hàng tìm kiếm cơ hội an cư, đầu tư vào nhiều loại bất động sản thương mại, nhà ở,... Hiện nay, MAP đã có mặt tại Việt Nam, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, am hiểu thị trường, chúng tôi cam kết mang lại những giải pháp tối ưu cho du học sinh và nhà đầu tư.

