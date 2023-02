Bất động sản vùng phụ cận được dự báo là điểm sáng năm 2023

Bất động sản vùng phụ cận hấp dẫn khách hàng



Một trong những điểm đáng chú ý trong dự báo về thị trường năm 2023 của các đơn vị nghiên cứu đã công bố là dự báo tích cực về bất động sản ở vùng phụ cận các thành phố lớn. Các chuyên gia của Savills cho rằng quá trình gia tăng dân số và tốc độ đô thị hóa nhanh sẽ khiến nhu cầu sở hữu nhà của người Việt Nam càng ngày cao, và nhu cầu này có thể đẩy sang tỉnh thành vùng ven, giáp ranh Hà Nội, TP HCM.

Báo cáo của Savills chỉ ra rằng, với quỹ đất dồi dào và sự quan tâm từ các nhà đầu tư, dự kiến các vị trí ven TP HCM sẽ là nguồn cung lớn để đáp ứng cho nhu cầu mua bất động sản liền thổ và cả căn hộ của người dân. Cũng theo số liệu của đơn vị nghiên cứu này, giá bất động sản nhà liền thổ đây có giá từ 88 đến 100 triệu đồng/m2 , thấp hơn 67% so với TP HCM. Tỷ lệ hấp thụ ở các khu vực này cũng cao hơn tỷ lệ ở Tp.HCM, lần lượt là 72% và 49%.

"Khi quỹ đất để phát triển phân khúc nhà ở giá rẻ tại Tp.HCM không còn, các chủ đầu tư có xu hướng chuyển dịch ra khỏi trung tâm, hướng đến các khu đô thị vệ tinh, nơi sản phẩm của họ có thể vừa cung cấp cho tốc độ đô thị hóa ở địa phương đó và những người làm việc tại Tp.HCM", ông Sử Ngọc Khương - Giám đốc Cao cấp Bộ phận Tư vấn và Đầu tư Savills Việt Nam phân tích.



Theo DKRA, ở phía Nam, trong năm 2023, nguồn cung mới của phân khúc nhà phố/biệt thự tại Đồng Nai được dự báo tiếp tục dẫn đầu với 1.700 căn.

Với hạ tầng giao thông hiện hữu thuận tiện và nhiều dự án lớn đang được triển khai, không gian sống trong lành, Đồng Nai là địa phương được nhiều gia đình hướng tới để chọn nơi an cư. Với tầm nhìn dài hạn, Nam Long Group từ lâu đã sở hữu quỹ đất tại đây và chuẩn bị giới thiệu đến khách hàng phân khu Izumi Riverside thuộc khu đô thị tích hợp tích hợp Izumi City tại TP. Biên Hoà. Bộ sưu tập giới hạn của phân khu gồm 3 dòng sản phẩm chính: shop villa, grand villa và riverfront villa mang đến chốn an cư hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc.

Điểm đến mới của cộng đồng triệu phú

Thừa hưởng không gian sống gần gũi thiên nhiên cùng quy hoạch kết nối toàn diện của khu đô thị tích hợp Izumi City, phân khu Izumi Riverside là phân khu đắt giá trong khu vực bởi sở hữu hơn 1km đường sông, tiện ích đa dạng với 8 mẫu nhà điển hình, trở thành chốn đi về bình yên của tầng lớp ưu tú. Tại đây, Nam Long cũng cung cấp đa dạng lựa chọn về vật liệu và màu sắc hoàn thiện cho từng căn biệt thự, gia chủ có thể tự do chọn lựa phong cách của riêng mình. Sự kết hợp độc đáo này tạo nên các "tư dinh" mang đậm bản sắc cá nhân, hài hòa với không gian sống đa sắc màu, tràn năng lượng của khu đô thị tích hợp.

Hơi thở thiên nhiên tại Izumi City

Sở hữu miền xanh bất tận với diện tích cây xanh và diện tích công cộng lên tới 65%, cư dân tại Izumi Riverside có cơ hội tận hưởng cuộc sống chan hòa với thiên nhiên, hàng ngày thưởng ngoạn cảnh sắc thơ mộng, hít thở bầu không khí trong lành, tinh khiết. Từ không gian sông nước, đến những khu vườn Nhật, phố xanh, gazebo vọng cảnh, dẫn dắt len lỏi vào từng khóm cây, ngọn cỏ ở sân vườn riêng của từng tổ ấm tạo nên một tác phẩm thiên nhiên hoàn mỹ, lan tỏa nguồn sinh khí trong trẻo của trời đất.



Izumi Riverside ghi dấu ấn khi gìn giữ chất thiên nhiên và kiến trúc mang đến cho chủ nhân trải nghiệm sống khác biệt.

Với số lượng căn giới hạn, Izumi Riverside là nơi quy tụ của hơn 150 triệu phú đô la – một cộng đồng thịnh vượng bậc nhất khu Đông TP HCM. Toàn bộ cư dân được sống an yên trong khu compound biệt lập, kín tiếng, đảm bảo cuộc sống riêng tư, an ninh và an toàn.



Làm nên giá trị sống tại Izumi Riverside còn là hệ thống tiện ích đẳng cấp được nhân đôi, mang tới cuộc sống hiện đại cho cư dân với 2 sân tập golf, 2 clubhouse, 2 bến thuyền… đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của cư dân, để Izumi Riverside không chỉ là nơi an cư đơn thuần mà còn là nơi thưởng lãm giá trị sống đáng ao ước, tôn vinh vị thế chủ nhân.

