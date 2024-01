Bắt gần 200 người trong đường dây cho vay lãi nặng do người Trung Quốc cầm đầu

Ngày 13-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an các địa phương liên quan triệt xóa chuyên án cho vay lãi nặng quy mô lớn do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Công an di lý gần 200 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi về TP Đà Nẵng xử lý (ảnh công an cung cấp)

Để triệt xóa đường dây này, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an TP Đà Nẵng, Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP HCM, Công an tỉnh Bình Dương được huy động để đồng loạt triển khai tại nhiều địa điểm mà các đối tượng hoạt động.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng phát hiện một số người vay tiền trực tuyến qua các app với lãi suất lên đến trên 500%/năm.

Đến ngày 20-11-2023, Công an TP Đà Nẵng xác lập chuyên án để huy động lực lượng, phương tiện tập trung điều tra đường dây tội phạm nói trên.

Tuy nhiên, sau khi xác định đây là đường dây quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, số đối tượng trong chuyên án lên đến hàng trăm người, trải khắp các địa phương trên toàn quốc nên Công an TP Đà Nẵng đã báo cáo Bộ Công an. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự cùng Công an TP Đà Nẵng phối hợp đấu tranh.

Công an phong tỏa hàng chục tỉ đồng trong đường dây cho vay lãi nặng do đối tượng Trung Quốc cầm đầu

Đến 9 giờ 30 phút ngày 11-1-2024, nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị thuộc Công an TP Đà Nẵng, Cục Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cơ động số 29 của Bộ Công an tại TP HCM và Công an các đơn vị, địa phương của Công an TP HCM và tỉnh Bình Dương đồng loạt đột kích 9 địa điểm mà đường dây nói trên hoạt động.

Các lực lượng bắt giữ Wang YunTao (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Wang YunTao là đối tượng cầm đầu và nhiều đối tượng khác có liên quan. Tổng số đối tượng bị bắt giữ tại TP HCM là 154 người, còn tại Bình Dương là 39 người.

Đến ngày 13-1, tất cả các đối tượng có liên quan đã được di lý về TP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Khám xét tại các địa điểm, lực lượng công an đã thu giữ 247 máy tính các loại, 177 điện thoại di động, 8 xe máy, hơn 180 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hàng chục tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Bước đầu, công an xác định Wang YunTao cùng một đối tượng khác người Trung Quốc đã thuê người lập hàng chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau để tạo "vỏ bọc", bình phong nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi hoạt động cho vay lãi nặng.

Khi người vay không trả lãi đúng hạn, các đối tượng đã ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe doạ, khủng bố tinh thần con nợ và người thân của họ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.