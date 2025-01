Bắt giữ một cựu nhân viên ngân hàng sử dụng ma túy, lừa đảo gần 9,5 tỷ đồng của nhiều người bằng chiêu đáo hạn khoản vay

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã bắt Nguyễn Giang Vũ Vi để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an Bình Dương

Ngày 17/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Giang Vũ Vi (SN 1991, HKTT TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Nguyễn Giang Vũ Vi từng là nhân viên làm việc tại một ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh Bình Dương. Khoảng tháng 8/2023, Nguyễn Giang Vũ Vi đưa ra thông tin gian dối về việc làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng để vay tiền của nhiều người. Tuy nhiên, sau đó Vi không thực hiện làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng theo như thông tin đã đưa ra mà lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ cho nhiều người khác. Với thủ đoạn này, Vi đã chiếm đoạt với tổng số tiền gần 9,5 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Giang Vũ Vi tại nhà số 456 Đại lộ Bình Dương, khu phố 8, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến vụ án. Đồng thời phát hiện, thu giữ hơn 02 gam ma túy đá, 01 nỏ thủy tinh dùng để sử dụng trái phép ma túy.

Qua xác định, số ma túy trên là của Nguyễn Thành Thái Duy, (SN 1991, là chồng của bị can Vi) mua về để sử dụng. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy Nguyễn Thành Thái Duy và Nguyễn Giang Vũ Vi đều dương tính với ma túy đá.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thành Thái Duy để phục vụ công tác điều tra về tội Tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thông báo, tổ chức, cá nhân nào là bị hại của bị can Nguyễn Giang Vũ Vi vui lòng liên hệ Cơ quan Công an tỉnh Bình Dương địa chỉ số 681, đường CMT8, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, để được giải quyết theo quy định.