Bắt, khám xét nơi ở của nữ giám đốc Nguyễn Thị Thanh Liên

Ngày 28/2, Công an TP Huế cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Thanh Liên (SN 1983, trú tại thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, TP Huế) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.

Nguyễn Thị Thanh Liên là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Liên Trai có địa chỉ tại thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ. Doanh nghiệp này có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn vật liệu xây dựng.

Báo Dân Việt dẫn theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH một thành viên Liên Trai có quan hệ làm ăn lâu năm với Công ty TNHH Châu Phong Thịnh – đơn vị phân phối vật liệu xây dựng. Nguyễn Thị Thanh Liên lợi dụng sự tin tưởng của Công ty TNHH Châu Phong Thịnh để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 12/4/2023 đến ngày 5/5/2023, Nguyễn Thị Thanh Liên đã thực hiện thủ đoạn gian dối nhằm bán lại vật liệu xây dựng cho người khác với giá bán ra thấp hơn giá đã mua vào để chiếm đoạt tiền sử dụng vào mục đích khác.

Với thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Thanh Liên chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng. Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.