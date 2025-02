Bắt, khám xét nơi ở của Phan Văn Ngọc

Tối 11/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng Phan Văn Ngọc (31 tuổi) quê tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú xã An Phước, huyện Long Thành để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, trong quá trình áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nhơn Trạch phát hiện anh Ng. Ph. H. (34 tuổi, là tài xế xe công nghệ) ngụ tỉnh Đồng Nai đang điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra phát hiện trong tệp hồ sơ có nhiều bằng tốt nghiệp THPT, THCS và 6 bản phô tô công chứng cùng 2,2 triệu đồng tiền mặt. Tiến hành làm việc, H. khai nhận số giấy tờ, bằng cấp trên là của Ngọc thuê đi giao hàng cho khách theo số điện thoại, địa chỉ Ngọc đã ghi trên bìa nhựa và sau khi nhận tiền của khách, anh chạy về thị trấn Long Thành giao tiền và được Ngọc trả tiền xe Grab với giá 5.000đ/1km.

Đối tượng Phan Văn Ngọc tại cơ quan điều tra - Ảnh: CA Đồng Nai

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với Công an huyện Long Thành đã tiến hành bắt và khám xét nơi ở của Ngọc tại ấp 3, xã An Phước, thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.

Tại cơ quan công an Ngọc khai nhận mua bán bằng cấp giả từ khoảng đầu tháng 7/2024 đến ngày bị bắt, tổng số con dấu, tài liệu giả y nhận làm giả và giao bán cho khách hàng khoảng trên 30 loại, thu lợi bất chính khoảng 25 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.