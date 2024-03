Công an đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng giả danh công an cập nhật dữ liệu dân cư lừa 1,8 tỷ đồng

Ngày 26/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. HCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Vương Trọng (sinh năm 1991; hộ khẩu thường trú: huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Tùng Dương (sinh năm 1995; hộ khẩu thường trú: thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Hữu Thắng (sinh năm 2002; hộ khẩu thường trú: huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên; nơi ở hiện nay: huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) - Công an Thành phố nhận được tố giác về tội phạm của bà T.L.H (sinh năm: 1974; hộ khẩu thường trú: Thành phố Hà Nội; nơi ở hiện nay: phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức) về vụ việc như sau: khoảng 14 giờ ngày 24/01/2024, bà H nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ Công an, đề nghị bà Hương cập nhật dữ liệu dân cư do sai sót thông tin.

Sau đó, có một tài khoản Zalo kết bạn với bà H, tự giới thiệu là cán bộ Công an và hướng dẫn bà H truy cập vào 1 đường link giả mạo để cập nhật thông tin; sau đó người này tiêp tục hướng dẫn bà H thực hiện một số thao tác như tạo tài khoản, điền một số thông tin cá nhân (họ tên, số CCCD… và một số thông tin khác). Khi người này tiếp tục hỏi thêm một số thông tin liên quan đến các tài khoản ngân hàng, bà H cảm thấy nghi ngờ nên đã cúp máy.

Tuy nhiên, ngay sau đó, các tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của bà H bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác của bà T.L.H, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dựng công nghệ cao đã phối hợp tiến hành đồng bộ các biện pháp điều tra xác minh, qua đó xác định:

- Số tiền hơn 1,3 tỷ đồng đã các đối tượng ở Campuchia chiếm quyền quản lý và chuyển đến nhiều số tài khoản khác nhau.

- Đối với các tài khoản thẻ tín dụng của bà H bị các đối tượng Nguyễn Đức Vương Trọng, Nguyễn Tùng Dương, Nguyễn Hữu Thắng sử dụng thanh toán mua hàng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận như sau: tháng 10/2023, thông qua hội nhóm trên không gian mạng, Nguyễn Đức Vương Trọng quen biết và trò chuyện với một số người trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia.

Từ đó, Trọng biết thủ đoạn lừa đảo của nhóm người này là giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát hoặc nhân viên ngân hàng... gọi điện thoại cho nạn nhân; lấy lý do có sai sót thông tin cá nhân hoặc bị lộ lọt thông tin tài khoản ngân hàng để yêu cầu nạn nhân dùng điện thoại di động cá nhân tải, cài đặt các ứng dụng giả mạo, có chứa mã độc.

Khi nạn nhân thực hiện theo yêu cầu, các đối tượng tạm thời chiếm quyền quản lý, sử dụng các ứng dụng trong điện thoại, trong đó có ứng dụng Internet banking của tài khoản ngân hàng; sau đó các đối tượng có thể thực hiện thao tác chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân đến các tài khoản khác.

Đối với thông tin thẻ tín dụng của nạn nhân, các đối tượng cung cấp cho đối tượng ở Việt Nam để sử dụng thanh toán mua hàng tại các trang thương mại điện tử rồi lấy hàng hóa mua được đem bán với giá rẻ hơn giá thị trường; sau đó chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo đã cung cấp thông tin thẻ và hưởng "hoa hồng".

Thông qua mạng xã hội, Nguyễn Đức Vương Trọng quen biết với Nguyễn Tùng Dương, Nguyễn Hữu Thắng và cùng bàn bạc thực hiện hành vi “Rửa tiền” (như trên) cho nhóm đối tượng lừa đảo bên Campuchia.

Trọng, Dương, Thắng thỏa thuận ăn chia theo tỷ lệ như sau: khi thực hiện thành công (đặt mua hàng, thanh toán bằng thông tin tài khoản thẻ tín dụng của nạn nhân do các đối tượng ở Campuchia cung cấp, nhận được hàng và bán lấy tiền) sẽ trừ 5% khấu hao khi bán tài sản; 65% được chuyển vào tài khoản chỉ định của các đối tượng ở Campuchia; Trọng, Thắng và Dương mỗi đối tượng 10%.

Trưa ngày 24/01/2024, các đối tượng ở Campuchia gửi cho Trọng thông tin thẻ tín dụng của bà H mà các đối tượng này vừa chiếm đoạt được. Ngay sau đó, Trọng báo cho Dương biết, Dương liên lạc với Thắng và cả nhóm cùng đồng ý thực hiện. Dương dùng các thông tin mà Trọng gửi để mua 06 điện điện thoại di động với số tiền hơn 194.000.000 đồng bằng hình thức đặt hàng trực tuyến. Sau khi lấy hàng, Dương lên mạng để bán lại 06 chiếc điện thoại với giá số tiền 175.000.000 đồng.

Sau đó chuyển 129 triệu đồng đến tài khoản của các đối tượng ở Campuchia; Trọng nhận 19 triệu đồng, Dương nhận 17 triệu đồng và Thắng nhận 10 triệu đồng. Số tiền khả dụng còn lại khoảng 6 triệu đồng trong, Dương đã thực hiện thao tác đặt mua 2 lượt thẻ Game.

Ngoài bà T.L.H, cùng thủ đoạn như trên, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân khác. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. Hành vi nêu trên của Nguyễn Đức Vương Trọng, Nguyễn Tùng Dương, Nguyễn Hữu Thắng có dấu hiệu của tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự.