Bắt khẩn cấp Lê Minh Nghĩa sinh năm 2006

15-11-2025 - 18:49 PM | Xã hội

Lê Minh Nghĩa dụ dỗ nạn nhân tham gia trò chơi có thưởng để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối với Lê Minh Nghĩa (sinh năm 2006), trú tại phường Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Trước đó, Nghĩa sử dụng tài khoản Facebook có tên “Lê Minh Nghĩa” đăng quảng cáo các thông tin liên quan đến trò chơi có thưởng. Khi có người nhắn tin nhờ hướng dẫn hình thức và cách thức chơi, Nghĩa sẽ sử dụng Zalo, Telegram nhắn tin hướng dẫn nạn nhân vào trang “Hay88” mà đối tượng tạo ra để tạo tài khoản và chơi. 

Bắt khẩn cấp Lê Minh Nghĩa sinh năm 2006- Ảnh 1.

Nghĩa tại cơ quan công an. Ảnh: CA Đà Nẵng

Bắt khẩn cấp Lê Minh Nghĩa sinh năm 2006- Ảnh 2.

Ảnh: CA Đà Nẵng

Lúc đầu, Nghĩa giả vờ đưa ra các con số để cho nạn nhân chơi và trúng thưởng. Khi đã “say mồi”, đối tượng yêu cầu nạn nhân nộp số tiền lớn để chơi, kèm theo lời khuyến cáo “Cơ hội duy nhất chỉ có ngày hôm nay trên trang Hay88, nếu nộp vào 01 tỷ đồng thì sẽ trúng 10 tỷ đồng”. Nếu bị hại tin tưởng chuyển tiền, Nghĩa lập tức cắt đứt liên liên lạc, xoá tài khoản Zalo, Telegram và chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn trên, ngày 21/10/2025, Nghĩa đã lừa và chiếm đoạt của ông Trần Văn Đ (sinh năm 1961), trú phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 1 tỷ đồng. Tiếp nhận tin báo của nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động lực lượng tiến hành các biện pháp để truy xét, làm rõ đối tượng gây án. 

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được Nghĩa là thủ phạm của vụ lừa đảo trên nên đã phối hợp với Công an phường Thuỷ Nguyên, thành phố Hải phòng triệu tập đối tượng làm việc. Tại cơ quan Công an, Nghĩa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được phòng Cảnh sát hình sự tập trung điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị ai là bị hại theo hình thức lừa đảo trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự để cung cấp thông tin phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

