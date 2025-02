Bắt khẩn cấp một bảo mẫu bạo hành trẻ em

Ngày 20-2, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Trần Thị Liên (58 tuổi; ngụ xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để điều tra làm rõ về hành vi hành hạ người khác.

Bảo mẫu Trần Thị Liên đang bạo hành một trẻ nhỏ tại cơ sở tự phát của mình. Ảnh cắt ra từ clip

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19-2, Công an xã Phước Lợi nhận được đơn tố giác tội phạm của chị P.T.K.H (33 tuổi; ngụ TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) về việc bà Liên có hành vi bạo hành con của chị là bé P.V (SN 2023).

Ngay sau đó, Công an xã Phước Lợi tiến hành xác minh vụ việc. Theo đó, Liên nhận giữ trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên tại nhà riêng từ năm 2024 đến nay. Việc bà Liên giữ trẻ là tự phát, không xin phép cơ quan chức năng có thẩm quyền. Bé V. được chị H gửi bà Liên trông giữ trẻ cùng với 4 bé khác tại nhà bà Liên và vài ngày chị H. mới ghé thăm một lần.

Qua xác minh ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 19-2, mẹ của một bé có phản ánh là bé V. cắn một bé khác chảy máu ở lưng và có lời lẽ xúc phạm bà Liên. Sau đó, bà Liên dẫn bé này vào nhà chơi với bé V. thì V. tiếp tục cắn vào tay bé này.

Khoảng 6 giờ 47 phút cùng ngày, bà Liên có những hành động bạo hành như giật tóc, đè đầu bé V. và dùng tay đánh vào tay, mặt V. nhiều lần. Khi bé V. đứng dậy thì bà Liên nắm tay, nắm chân kéo ngã xuống.

Lát sau, trong lúc ăn, một bé khác tên N.G (SN 2023) ngậm cơm và phun ra ngoài thì bị bà Liên dùng tay đánh, giật tóc và ghì đầu xuống đất làm bé nằm úp mặt xuống đất và khóc. Sau khi có hành vi bạo hành, bà Liên bỏ mặc các bé, đi làm việc khác và tiếp tục chửi mắng các bé.

Sau khi tiến hành xác minh làm rõ, cơ quan công an đã hỗ trợ gia đình đưa 3 bé đến bệnh viện thăm khám.

Cùng ngày, trên mạng xã hội cũng lan truyền clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một bé gái bị một người phụ nữ nhiều lần dùng tay đánh, giật tóc và đẩy té nhào. Đoạn clip được cho là vụ việc trên.