Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thu SN 1994

13-02-2026 - 10:49 AM | Xã hội

Hiện cơ quan Công an đang tích cực điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hoá ngày 13/2 cho biết, đã phối hợp với Công an phường Đông Sơn tiến hành truy xét nhanh, bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thu (sinh năm 1994, thường trú tại xã Thiệu Hoá) về tội cướp giật tài sản chỉ sau 2 giờ gây án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14h40' ngày 12/02/2026, anh Đ.V.M, trú tại phường Đông Sơn đang đi cùng em trai mua quần áo thì bị một đối tượng đeo khẩu trang, đi xe máy Honda Wave 110 màu đỏ, không gương, tháo biển kiểm soát, áp sát để hỏi đường.

Khi di chuyển đến tuyến đường thuộc khu phố Toàn Tân, phường Đông Sơn, lợi dụng anh M. mất cảnh giác, đối tượng bất ngờ giật chiếc điện thoại Iphone 12 pro của anh M. đang để ở hộc xe rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng điều tra, xác minh, khoanh vùng đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Văn Thu - Ảnh: Công an Thanh Hoá

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 2 giờ xác minh, truy vết, lực lượng Công an đã xác định đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản nói trên là Nguyễn Văn Thu và tổ chức truy bắt khi đối tượng đang trên đường đi tiêu thụ tang vật của vụ cướp giật tại xã Triệu Sơn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Thu khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản của anh M. Đấu tranh mở rộng vụ án, Thu đã khai nhận, trước đó ngày 11/2, đối tượng cũng đã thực hiện vụ cướp giật dây chuyền vàng của một nạn nhân ở xã Vĩnh Lộc nhưng không thành công.

Hiện cơ quan Công an đang tích cực điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khám xét Công ty cổ phần dược BMP, bắt Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hải Yến SN 1980

Khám xét Công ty cổ phần dược BMP, bắt Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hải Yến SN 1980 Nổi bật

Tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội chú ý!

Tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội chú ý! Nổi bật

Quy định mới nhất về kiểm định khí thải xe ô tô kể từ ngày 1-3-2026

Quy định mới nhất về kiểm định khí thải xe ô tô kể từ ngày 1-3-2026

09:50 , 13/02/2026
Đang trốn truy nã vẫn giả danh công an, "nổ" quen lãnh đạo để lừa đảo 65 tỉ đồng

Đang trốn truy nã vẫn giả danh công an, "nổ" quen lãnh đạo để lừa đảo 65 tỉ đồng

08:47 , 13/02/2026
Công an phát đi thông báo khẩn, cảnh báo người dân vay tiền dịp cuối năm

Công an phát đi thông báo khẩn, cảnh báo người dân vay tiền dịp cuối năm

08:16 , 13/02/2026
Dự báo thời tiết 13/2: Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón nắng kéo dài đến 29 Tết

Dự báo thời tiết 13/2: Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón nắng kéo dài đến 29 Tết

07:59 , 13/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên