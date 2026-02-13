Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thu SN 1994

Công an tỉnh Thanh Hoá ngày 13/2 cho biết, đã phối hợp với Công an phường Đông Sơn tiến hành truy xét nhanh, bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thu (sinh năm 1994, thường trú tại xã Thiệu Hoá) về tội cướp giật tài sản chỉ sau 2 giờ gây án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14h40' ngày 12/02/2026, anh Đ.V.M, trú tại phường Đông Sơn đang đi cùng em trai mua quần áo thì bị một đối tượng đeo khẩu trang, đi xe máy Honda Wave 110 màu đỏ, không gương, tháo biển kiểm soát, áp sát để hỏi đường.

Khi di chuyển đến tuyến đường thuộc khu phố Toàn Tân, phường Đông Sơn, lợi dụng anh M. mất cảnh giác, đối tượng bất ngờ giật chiếc điện thoại Iphone 12 pro của anh M. đang để ở hộc xe rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng điều tra, xác minh, khoanh vùng đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Văn Thu - Ảnh: Công an Thanh Hoá

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 2 giờ xác minh, truy vết, lực lượng Công an đã xác định đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản nói trên là Nguyễn Văn Thu và tổ chức truy bắt khi đối tượng đang trên đường đi tiêu thụ tang vật của vụ cướp giật tại xã Triệu Sơn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Thu khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản của anh M. Đấu tranh mở rộng vụ án, Thu đã khai nhận, trước đó ngày 11/2, đối tượng cũng đã thực hiện vụ cướp giật dây chuyền vàng của một nạn nhân ở xã Vĩnh Lộc nhưng không thành công.

Hiện cơ quan Công an đang tích cực điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.