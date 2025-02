Bắt khẩn cấp tài xế người Hà Nội gây tai nạn làm 6 người chết

Sáng 22/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự; Lệnh giữ người, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Hùng (42 tuổi, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội) là lái xe ô tô khách gây tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên tuyến QL6 thuộc địa phận xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu (Sơn La) vào khoảng 23h30' hôm qua.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự; Lệnh giữ người, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Hùng (Ảnh: Công an Sơn La).

Căn cứ hành vi của Nguyễn Đình Hùng điều khiển xe ô tô mang BKS 26F-009xx đi đến đoạn đường cong cua, mặt đường trơn trượt do mưa, không đảm bảo tốc độ an toàn, dẫn đến phần đuôi xe ô tô khách trượt, văng sang phần đường bên trái, sang đường ngược chiều và va chạm với xe ô tô mang BKS 36C-095xx kéo theo rơ mooc do anh Đỗ Xuân Thanh điều khiển. Vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 6 người, bị thương 8 người.

Kiểm tra nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể của Nguyễn Đình Hùng đều Âm tính.

Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh có mặt tại hiện trường vụ tai nạn ((Ảnh: Công an Sơn La).

Căn cứ hành vi của đối tượng Nguyễn Đình Hùng, ngay trong sáng nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự; Lệnh giữ người, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Hùng để điều tra theo đúng quy định của pháp luật.