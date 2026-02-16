Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt khẩn cấp tài xế xe buýt Lê Tấn Cường 48 tuổi

16-02-2026 - 07:35 AM | Xã hội

Lê Tấn Cường bị bắt để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 15-2, Công an TPHCM thông tin trên báo Người lao động rằng đã thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Tấn Cường (48 tuổi, tài xế xe buýt) và Nguyễn Văn Hùng (52 tuổi, tài xế xe công nghệ) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 12 giờ 50 phút ngày 9-2, trong lúc điều khiển xe buýt lưu thông trên đường Bạch Đằng (phường Tân Sơn Hòa), theo hướng vào ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, ông Cường đã phát sinh mâu thuẫn với ông Hùng.

Bắt khẩn cấp tài xế xe buýt Lê Tấn Cường 48 tuổi- Ảnh 1.

Các đối tượng nghe đọc lệnh bắt. Ảnh: Báo NLĐ

Sự việc sau đó leo thang khi cả hai dừng phương tiện ngay trên tuyến đường có lưu lượng xe cộ đông đúc. Hai tài xế được cho là đã lao vào xô xát, thậm chí sử dụng vật dụng làm hung khí để tấn công nhau, khiến giao thông khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Toàn bộ diễn biến được người dân ghi hình và chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Báo Vietnamnet dẫn lời cơ quan công an nhận định, dù nguyên nhân ban đầu chỉ là va chạm, mâu thuẫn nhỏ trong quá trình tham gia giao thông, song cách hành xử mang tính bộc phát, thiếu kiềm chế của hai tài xế đã gây cản trở giao thông tại khu vực cửa ngõ sân bay – nơi có mật độ phương tiện cao. Hành vi này không chỉ làm ùn ứ cục bộ mà còn ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và hình ảnh văn minh đô thị.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ theo quy định pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

