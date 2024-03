Bắt kịp xu hướng công nghệ 2024 sẽ giúp doanh nghiệp dẫn đầu thị trường

Nhóm tác giả DTSVN Giải pháp chuyển đổi số ngành Tài chính - Ngân hàng 38 bài viết

Năm 2023 là một năm đầy biến đổi, khi mà cả công nghệ hiện có và những cải tiến mới đã cách mạng hoá cách thức hoạt động của các tổ chức. Vào năm 2024, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục đón nhận những công nghệ tiên tiến tiếp theo để thiết kế một môi trường kỹ thuật số tốt hơn cho mọi người.

Quyền riêng tư và quản trị bằng AI sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu trong kinh doanh

Năm 2023 chứng kiến sự xuất hiện của nhiều quy định về Trí tuệ nhân tạo (AI) ở nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có chương trình Xác minh AI của Singapore, Lộ trình AI quốc gia giai đoạn 2021-2025 của Malaysia, và Chiến lược AI quốc gia của Philippines. Đây là những dấu hiệu cho thấy việc áp đặt các chính sách tương tự trong tương lai là không thể tránh khỏi.

Theo một báo cáo từ IDC, khu vực này đã tận dụng nền tảng pháp lý thuận lợi để khai thác tiềm năng của GenAI, với 2/3 các tổ chức ở Châu Á – Thái Bình Dương đang tìm hiểu các ứng dụng mới tiềm năng hoặc đã đầu tư vào công nghệ này. Với AI được tích hợp vào mọi khía cạnh của doanh nghiệp, các công nghệ gây rối (như deepfakes và thực tế tăng cường) đe dọa quyền riêng tư và gây ra những rủi ro đáng kể. Các công nghệ này cần được giám sát chặt chẽ với cả mục đích sử dụng công khai và tư nhân. Trong nỗ lực đảm bảo việc sử dụng công nghệ một cách có đạo đức, minh bạch và công bằng, quản trị AI sẽ trở nên hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp. Quyền riêng tư sẽ là cốt lõi của mọi doanh nghiệp trong tương lai, và việc bảo vệ quyền riêng tư sẽ trở thành trách nhiệm của mỗi cá nhân trong tổ chức.

Các doanh nghiệp sẽ chú trọng vào việc thích nghi với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)



Kể từ khi AI ra đời, các doanh nghiệp đã tận dụng khả năng của công nghệ này để thực hiện phân tích dự đoán và tự động hoá các nhiệm vụ đòi hỏi kỹ năng thấp. Tuy nhiên, các ứng dụng hạn hẹp của AI và những khó khăn lớn về kỹ thuật đòi hỏi phải có các mô hình đào tạo AI thì mới có thể phục vụ cho mọi khía cạnh của một doanh nghiệp. Các hệ thống LLM được phát triển tập trung cho doanh nghiệp giúp cả nhân viên và khách hàng đều có thể thực hiện các cuộc trò chuyện chuyên sâu về các sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp và điều chỉnh tốt hơn với các công cụ phần mềm đang phát triển.

Sức mạnh của việc điều phối sẽ bao trùm toàn bộ doanh nghiệp

Trong thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp đã tiến hành chuyển đổi số để thực hiện trực tuyến các nhiệm vụ chính của họ. Quá trình chuyển đổi này đã đặt ra thách thức về sự phân mảnh - chia dữ liệu thành nhiều phần riêng biệt và gây trở ngại cho luồng thông tin. Doanh nghiệp có thể giải quyết vấn đề này bằng cách khai thác sức mạnh của việc điều phối, cho phép xây dựng các quy trình kỹ thuật số được kết nối với nhau dẫn đến tự động hoá quy trình làm việc và đơn giản hoá các hoạt động. Bằng cách áp dụng các công nghệ điều phối thân thiện và dễ tiếp cận này, các tổ chức sẽ có thể giải quyết các nhiệm vụ phức tạp và tồn tại được trong môi trường kinh doanh số ngày nay.

Ưu tiên trải nghiệm số sẽ phát triển để trở nên an toàn hơn

Sau khi chuyển từ các phương pháp làm việc truyền thống sang nền tảng số, chúng ta sẽ thấy các tổ chức tích hợp các công cụ quản lý công nghệ thông tin đương đại để cung cấp một hành trình số hoá toàn diện và an toàn. Vào năm 2024, các doanh nghiệp cũng sẽ áp dụng cách tiếp cận lấy danh tính làm trung tâm, đảm bảo rằng chỉ những cá nhân được uỷ quyền mới được cấp quyền truy cập và quyền hạn, từ đó bảo vệ danh tính và dữ liệu của họ. Tiến thêm một bước nữa, cơ sở hạ tầng đám mây và quản lý phân quyền sẽ được triển khai để tăng cường khả năng hiển thị chi tiết và giảm thiểu các mối đe doạ bằng cách cung cấp một cái nhìn toàn diện về danh tính và quyền hạn trên các môi trường đám mây đa dạng. Những giải pháp như vậy sẽ cùng nhau củng cố bảo mật và mang đến trải nghiệm số hoàn toàn an tâm cho người dùng cuối.

Khả năng chống lại các cuộc tấn công mạng sẽ trở thành yếu tố then chốt

Bối cảnh công nghệ ngày nay đặt ra một loạt các thách thức đã kéo chậm quá trình phát triển của các công ty hiện đại. Những thách thức này bao gồm môi trường địa chính trị, gián đoạn công nghệ, các mối đe doạ trên mạng, áp lực cạnh tranh và nhiều yếu tố khác, tuy nhiên, tất cả những yếu tố này đều có thể dễ dàng đối mặt hơn khi chúng ta có một kế hoạch chiến lược. Công ty phân tích IDC chỉ ra rằng chi tiêu cho phần cứng, dịch vụ và phần mềm bảo mật ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (bao gồm cả Nhật Bản) dự kiến sẽ đạt 36 tỷ USD vào năm 2023, tăng 16,7% so với năm trước. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 trong lĩnh vực an toàn thông tin của Việt Nam đạt 2.154 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xu hướng tăng cường đầu tư vào lĩnh vực an toàn thông tin cho thấy các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam đang dần quan tâm đến các biện pháp bảo vệ tài sản kỹ thuật số và dữ liệu số, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Trong năm 2024, chúng ta sẽ thấy nhiều công ty tích cực đầu tư vào các kế hoạch mang lại các công cụ, giải pháp và văn hoá cần thiết để nâng cao khả năng chống lại các cuộc tấn công mạng tổng thể. Do đó, khả năng chống lại các cuộc tấn công mạng sẽ nổi lên như một điểm khác biệt chính trong hoạt động kinh doanh, giúp các tổ chức thành công trong bối cảnh thị trường toàn cầu phức tạp.

Tổng hợp bởi nhóm tác giả DTSVN - Giải pháp chuyển đổi số ngành Tài chính - Ngân hàng.