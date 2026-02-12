Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng ở TP.HCM

12-02-2026 - 19:25 PM | Smart Money

Thanh niên đi bộ đến tiệm vàng Kim Chi 2 ở xã Hiệp Phước hỏi mua vàng, khi xem nhẫn vàng 24K loại 2 chỉ thì cầm nhẫn bỏ chạy, sau gần 5 giờ gây án kẻ này bị bắt giữ.

Thông tin từ Công an TP.HCM, đêm 11/2, Công an xã Hiệp Phước, đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố phối hợp với Công an xã Vĩnh Phước Tây - tỉnh Tây Ninh, đã bắt Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại tỉnh Tây Ninh) - nghi phạm cướp tiệm vàng sau gần 5 giờ gây án.

Trước đó, 19h tối 11/2, Nguyễn Thanh Hùng đi bộ đến tiệm vàng Kim Chi 2 ở đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước (TP.HCM) hỏi mua vàng. Khi chủ tiệm vàng đưa xem một nhẫn vàng 24K loại 2 chỉ, thì Hùng cầm nhẫn vàng bỏ chạy.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Hiệp Phước triển khai lực lượng xuống hiện trường. Lực lượng chức năng tập trung truy xét theo hướng tẩu thoát và hướng di chuyển của đối tượng đến và tẩu thoát khỏi tiệm vàng.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Hùng thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Các lực lượng tổ chức chốt chặn, vây bắt vì nghi vấn đối tượng đang trốn tại khu vực trường dạy lái xe và bãi xe ô tô. Đồng thời, lực lượng chức năng đã thu thập dấu vết, trích xuất camera an ninh để phân tích và cung cấp thông tin kịp thời cho công tác phối hợp truy vết điều tra.

Gần 5 giờ, Công an xã Hiệp Phước, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM và Công an xã Vĩnh Phước Tây đã bắt được Nguyễn Thanh Hùng, khi mang vàng bán lấy tiền và mua ma túy, đang sử dụng trái phép chất ma túy cùng 2 người khác.

Hùng khai dùng nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng công an trong quá trình tẩu thoát, như: đội nón rộng vành, đeo khẩu trang; mặc áo khoác để vào tiệm vàng...

Quá trình tẩu thoát thì vứt bỏ áo khoác và nón, chạy vào khu vực bãi xe ô tô, trèo tường xuống vườn dừa, đi qua nhà dân và tẩu thoát về hướng tỉnh Tây Ninh...

Theo Công an TP.HCM, việc phá nhanh vụ án ngay sát Tết góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, thể hiện sự chủ động, quyết liệt của lực lượng công an trong phòng, chống tội phạm, giữ vững bình yên cho Nhân dân.

PV

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả các ngân hàng sẽ dừng hoạt động trên loạt thiết bị sau từ ngày 1/3

Tất cả các ngân hàng sẽ dừng hoạt động trên loạt thiết bị sau từ ngày 1/3 Nổi bật

Ngân hàng vừa phát cảnh báo: Không thực hiện giao dịch chuyển tiền trong trường hợp này

Ngân hàng vừa phát cảnh báo: Không thực hiện giao dịch chuyển tiền trong trường hợp này Nổi bật

Một ngân hàng ngừng mọi giao dịch rút, chuyển tiền qua hệ thống Internet Banking trong kỳ nghỉ Tết 2026

Một ngân hàng ngừng mọi giao dịch rút, chuyển tiền qua hệ thống Internet Banking trong kỳ nghỉ Tết 2026

16:24 , 12/02/2026
Cảnh báo dịch vụ đổi tiền lẻ trái phép dịp Tết trên mạng xã hội

Cảnh báo dịch vụ đổi tiền lẻ trái phép dịp Tết trên mạng xã hội

15:02 , 12/02/2026
Tại sao lừa đảo biết rõ số CCCD, tài khoản ngân hàng và mật khẩu của nạn nhân?

Tại sao lừa đảo biết rõ số CCCD, tài khoản ngân hàng và mật khẩu của nạn nhân?

14:38 , 12/02/2026
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Nhận được kiểu tiền này phải báo công an ngay

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Nhận được kiểu tiền này phải báo công an ngay

12:27 , 12/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên