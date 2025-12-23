Bất ngờ cuộc sống hiện tại của trùm lừa đảo tiền số Sam Bankman-Fried: Tư vấn luật, đưa lời khuyên đầu tư tiền số cho các bạn tù

Tờ Fortune cho hay, Sam Bankman-Fried - nhà sáng lập FTX dường như vẫn mang “máu” khởi nghiệp của mình… ngay cả khi đã ở sau song sắt. Theo bài viết của The New York Times, anh ta đã tư vấn cho một số phạm nhân “có tiếng”, như cựu tổng thống Honduras là Juan Orlando Hernández và rapper Sean Combs.

Bankman-Fried hiện đang thụ án 25 năm tù vì biển thủ, sử dụng sai mục đích các khoản tiền tại sàn giao dịch tiền mã hóa do chính anh ta sáng lập FTX, từng được định giá hơn 30 tỷ USD. Sự sụp đổ của FTX được xem là vụ gian lận lớn nhất trong ngành crypto, đồng thời kéo theo một giai đoạn dài thị trường trì trệ. Trong thời gian ở tù, Bankman-Fried gặp nhiều “tù nhân trước đó là người nổi tiếng” và cũng không ngại góp ý xem họ nên làm gì khi ra tòa.

Anh ta từng khuyên Hernández ra làm chứng để tự bào chữa trong phiên tòa tại New York năm 2024. Nhưng chiến lược này không diễn ra như mong muốn: Cựu tổng thống Honduras sau đó bị tuyên án 45 năm tù vì đưa vào Mỹ hơn 400 tấn cocaine. Hernández được trả tự do vào đầu tháng 12, sau khi nhận lệnh ân xá từ Tổng thống Donald Trump.

Một “thân chủ” khác mà Bankman-Fried góp ý về pháp lý là Sean Combs, thường được biết đến với nghệ danh Diddy. Hai người từng ở chung buồng giam tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, New York, và “kẻ gian lận crypto” đã giúp rapper này chuẩn bị trước cách bên công tố sẽ triển khai chiến lược truy tố. Sau đó, bồi thẩm đoàn tuyên Combs vô tội với các cáo buộc nặng nhất như tội danh kiểu “tổ chức tội phạm” (racketeering) và buôn bán tình dục, nhưng lại kết tội anh ta ở cáo buộc vận chuyển nhằm mục đích mại dâm, và tuyên án 4 năm tù.

Trên Twitter, nhiều người đặt câu hỏi về sự hợp lý của việc một tội phạm đã bị kết án lại đi chỉ dẫn cho các phạm nhân khác. Có người mỉa mai: “SBF có thể trông thông minh, nhưng rõ ràng anh ta thiếu những phẩm chất cốt lõi của một luật sư giỏi, tức là khả năng phán đoán tỉnh táo, sự cẩn thận, chú ý chi tiết. Gã này đúng là ngốc”. Một người khác còn gay gắt hơn khi nói về thú vui mới của Bankman-Fried: “Sao ai lại đi nghe lời khuyên pháp lý từ một người như thế?”

Khi FTX còn trên đà phất lên, Bankman-Fried từng rất công khai nói về “lý tưởng vị tha” của mình và nhấn mạnh rằng anh ta đang cố làm điều tốt nhiều nhất có thể với những nguồn lực trong tay. Cha anh ta, ông Joseph Bankman, giáo sư luật của Đại học Stanford dường như tin rằng tinh thần “làm việc thiện” đó là lý do con trai mình giúp đỡ các phạm nhân khác: “Sam đã quyên góp phần lớn thu nhập cho từ thiện mỗi năm, trong tất cả những năm nó có thu nhập. Giờ thứ duy nhất nó có để cho đi là thời gian”, ông nói với The New York Times.

Sam Bankman-Fried sinh năm 1992, thành lập sàn giao dịch tiền số FTX năm 2019 và trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Coinbase, Binance. Theo hồ sơ tại tòa, FTX có hơn một triệu chủ nợ, gồm nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu như Apple, Meta, Netflix, LinkedIn, Adobe, AWS…

Theo thẩm phán, các khách hàng của FTX đã thiệt hại 8 tỷ USD. Các nhà đầu tư vào sàn mất 1,7 tỷ USD. Còn những người tham gia quỹ phòng hộ Alameda Research mà Bankman-Fried thành lập đã lỗ 1,3 tỷ USD.

Hồi năm 2023, tờ WSJ cũng đưa tin, việc ngồi tù không khiến Bankman-Fried từ bỏ đam mê đầu cơ tiền số và anh ta đã chọn cách dùng...cá thu để giao dịch.

Thông thường, các tù nhân sẽ dùng những vật phẩm như thuốc lá, mỳ gói...để giao dịch trong nhà giam nhằm trao đổi các lợi ích, qua đó hình thành một hệ thống kinh tế vật đổi vật cực kỳ độc đáo.

Thế nhưng kể từ khi luật cấm hút thuốc trong nhà tù liên bang được áp dụng, những tù nhân bắt đầu tìm kiếm những vật phẩm khác thay thế làm tiền tệ, ví dụ như túi bảo quản cá thu khô thường thấy ở siêu thị được dùng trong nhà tù.

Nguồn tin của WSJ cho hay nhà sáng lập Sam Bankman sau khi học hỏi được hệ thống kinh tế này đã dùng chúng để trao đổi một số vật phẩm, đồng thời thuê bạn tù cắt tóc cho mình trước khi ra tòa.

Theo: Fortune